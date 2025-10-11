Banda presidencial, hipocresía, vencedores vencidos

“Banda presidencial”

Me preocupa que muchos habitantes de nuestra patria, que carecen de luz, agua potable y cloacas no hayan podido ver el show de “la banda presidencial”. Me preocupa que muchos habitantes de nuestra patria, que estaban en ese momento buscando, en los contenedores de basura, “algo” de comida para sus familias se hayan perdido el show. Me preocupa también que aquellas personas que estaban haciendo fila para obtener un número para un turno médico o cobrar su millonaria jubilación no se hayan podido acercar al lugar del evento. Entiendo que a un país que le va tan bien debería hacer estos shows más seguido y en horarios alternativos, para que los que son “diferentes” puedan disfrutar del espectáculo.

Constantino Coutris

Hipocresía

El nivel de hipocresía de los políticos, politiqueros, asesores y la sociedad en general me asombra. Las mentiras, excusas y verborragia utilizadas por el señor Espert no tienen nombre o sí. Pero los que se rasgan las vestiduras con estos hechos son tanto o más hipócritas. No quedan dudas de que la oportunidad de vaciar este pozo ciego no es otra que las próximas elecciones. Y quienes sacan este hedor a la vista han sido cómplices de guardarlo hasta ahora por puro oportunismo. Algo huele muy mal en nuestro país.

María M. Schang

“Vencedores vencidos”

Emulando la frase ricotera, el Presidente brindó un espectáculo paranormal, algo que nadie podría imaginarse en un país que aspira a la normalidad. Con gritos y cantos desafinados, olvidando por unas horas la derrota por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, redobló una apuesta en un casino que ya no existe. Todo se sostiene a través de un surrealismo que invita a la risa o las lágrimas. ¿Fue más de lo mismo? Sin lugar a duda que sí, Cristina, los kukas, la casta y toda esa marea de insultos que el ciudadano común ya está cansado de escuchar. El Presidente se siente vencedor, tanto que lo grita desafinadamente junto a dos mujeres de su espacio sin saber que es un vencido de su propia idolatría. Un consejo, vea los números señor Presidente, deje atrás a los kukas y la fábrica constante de generación de enemigos, no grite, no insulte, trabaje desde el ostracismo para que su gobierno puede generar confianza y no ridiculez.

Juan Traversini

Mirada sesgada

El gobernador Kiccilof cuestionó el baile y acto del Presidente y declaró: “Tiene que dar respuesta a lo que está pasando”. Sin embargo, cuando la expresidenta bailaba en sus actos, durante su presidencia, y aún hoy en el balcón de su prisión domiciliaria, el gobernador o alguien de su entorno político omitieron pedirle respuesta a lo que realmente está pasando, una severa crisis producida por su deplorable gestión y actos de corrupción. El gobernador, junto a todo el kirchnerismo, tiene una mirada poco objetiva y justa.

Alberto Díaz

Jubilación de privilegio

¿Es caro hacer nuevas boletas sin Espert? Es nada comparado con el costo de jubilaciones de privilegio que “antes” no existían pues era un honor acceder al Congreso.

Patricio Avellaneda

Supervivencia

Escasa población. ADN de las crisis políticas argentinas. Cualquier comarca en esas condiciones y un dilatado territorio es pasto para las fieras. El mismo capitán que evitó el naufragio no sabe entrar a puerto. Necesita un práctico. Fe y esperanza para el día 26. Concurrir a votar no solo es un deber cívico sino una necesidad de supervivencia.

Eduardo R. Malvar

Interés electoral

El affaire del diputado Espert permite arribar a tristes conclusiones sobre la siguiente base. La oposición, con su denuncia de las maniobras llevadas a cabo por el citado legislador, a pocos días de las elecciones, tuvo como único propósito quitarle votos por considerar que obtendría un número importante, de suerte tal que con su apartamiento como candidato se vería beneficiada. Por su parte, el oficialismo decidió aceptar la renuncia a dicha postulación por la sola causa de que su permanencia le quitaría votos, ya que muchos electores se mostraban contrarios a aceptar un candidato que demostró haber mentido descaradamente. Tanto la denuncia como la aceptación del paso al costado no tuvieron como sustento la falta de moral del candidato sino tan solo un aspecto de interés comicial. Con el mayor de los respetos, tales conductas resultan una clara muestra del apartamiento de las reglas éticas que deben primar en el ámbito político, en procura de lograr un verdadero republicanismo, necesario para que la tan castigada Argentina emerja, de una vez por todas, del fondo del abismo al que la llevaron quienes así actúan desde hace tiempo.

Roberto A. Meneghini

Discriminación

El martes pasado concurrí a la sucursal Palermo del BNA a solicitar un crédito e interiorizarme de los beneficios del Banco Nación a la familia militar. Sorpresivamente, me comunican que el personal militar en situación de retiro no está comprendido entre los beneficiarios de este plan. Señor ministro, el personal militar retirado es parte de la familia militar mucho más que los empleados de organismos descentralizados que son beneficiarios del mismo. Lamentablemente me siento discriminado.

Ricardo Albanese

Capitán de Navío (RE)

Oasis

Odisea Argentina tuvo el buen gusto de invitar a Catalina Hornos, quien fundó Haciendo caminos en 2006, una ONG que se ocupa de paliar dentro de sus posibilidades esos núcleos de pobreza, miseria e ignorancia que asolan nuestra niñez en nuestro vasto territorio. Un verdadero oasis en el cual todos podemos colaborar, para poder a su vez alejar y aislar este páramo de narcotráfico que nos amenaza cotidianamente.

Fernando Miranda

