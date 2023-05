Cartas de lectores: 1810, 2023; cada día cuesta más; eslóganes y demagogia

escuchar

1810, 2023

En 1810, la Plaza de Mayo se llenaba de patriotas que reclamaban la liberación de un régimen monárquico que restringía el comercio y que abusaba del cobro de impuestos. En 2023, la misma plaza se llenó de una turba cooptada por subsidios, que vitorea a un régimen mesiánico que satura a los trabajadores genuinos con impuestos destinados a mantener a la inmensa horda desocupada y militante. La Revolución de Mayo quiso una nación independiente; y 213 años después el pueblo militante vitorea a los gobernantes de una nación subsidiada y terriblemente empobrecida.

César Monicat

DNI 16.844.933

Cada día cuesta más

Cuando era chica y tenía que rendir un examen o presentar algún trabajo escolar, mi madre insistía en que lo haga bien, que busque superarme. No pasar “raspando”, o el famoso “tirarse a chanta”. Estoy segura de que es una enseñanza que quiso inculcarme para la vida. Buscar evolucionar, ser mejor persona, más culta, etcétera. Creo que su enseñanza fue aprendida por mí y por gran parte de la sociedad argentina que pone el cuerpo por tener una vida mejor. Pero nuestras lecciones aprendidas de nada sirven si un gobierno nos saca la libertad, nos empobrece, nos necesita ignorantes. Un gobierno que no quiere que seamos mejores, sino peores. Y lo están logrando. Una gran cantidad de argentinos se van para poder ser, fundamentalmente, libres. Y a los que se quedan, cada vez les cuesta más la pelea.

Rosario Surmani

DNI 39.654.378

Eslóganes y demagogia

Una carta del lector Raúl Aguirre Saravia y la columna de Héctor Guyot en la nacion del 20/5 dan medida de lo que, como ser humano, parece ser el candidato Milei. Ambos coinciden sobre la pobreza del individuo y el peligro a correr en caso de que accediera a la presidencia. Pese a muchas advertencias y prevenciones como estas, la historia está llena de candidatos que ganaron elecciones gritando eslóganes y haciendo demagogia desmedida. Hitler, por caso, o Perón, o Putin, o Trump, o Chávez son ejemplos suficientes. Hay cosas que ayudan a estos sujetos. El francés Gustave le Bon lo escribía a principios del siglo pasado: “Las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño”. También está la conocida ley de Murphy que dice que “los problemas complejos tienen soluciones erróneas, pero simples y fáciles de comprender”.

Ninguno de los candidatos o precandidatos que asoman en el horizonte entusiasman mucho, pero claramente aventajan a Milei en moderación y sentido común. Como siempre, votaremos al menos malo.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Solidaridad

Un honesto policía con los ahorros producto de su trabajo se compró una moto. Un ladrón lo amenaza con un arma de fuego (o eso parecía) para robársela. El policía (dueño de la moto) le dispara, la bala mata al ladrón y el policía termina imputado por homicidio. ¿Estamos todos locos?

Mi solidaridad con el sargento Mallea.

Fabio Piatigorsky

Fabio.piatigorsky@sion.com

Nuevos billetes

Pareciera que los responsables del Banco Central, con la anuencia del poder político, pretendieran tapar el sol con las manos. Deciden emitir un billete de 2000 pesos, equivalentes a unos 4 dólares en el mercado blue y algo así como 8 dólares en el oficial. Es inimaginable que ellos piensen que de esa manera disimulan en algo la inflación, porque eso significaría tomar por estúpidos a los argentinos. ¿O acaso es así? Es de esperar que un próximo gobierno tome la razonable decisión de emitir billetes de 5 y 10 mil pesos; esto siempre y cuando se logre estabilizar la inflación.

Carlos Manuel Herrero

DNI 4.530.222

Hazaña silenciada

Resulta poco menos que inconcebible que un pueblo no pueda celebrar una victoria militar. Tanto más si esa victoria tuvo tintes épicos. El Combate de Manchalá no fue otra cosa que eso. Doce soldados, rodeados de elementos del ERP, que resisten el asedio bajo una lluvia de balas, sitiados en una escuela rural de Tucumán, hasta que al caer la noche la llegada de refuerzos los salva. Hazaña que se dio en un gobierno constitucional, agredido por el terrorismo. Solo el enemigo querría ocultar semejante hazaña. Pues ahora nos enteramos por una carta de lectores publicada en este medio de que es el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el que quiere ocultarla. No quiere permitir que haya un acto público en el Batallón de Ingenieros de Montaña 5 de Salta (V Brigada de Montaña), de donde salieron estos soldados.

Mal presagio para un país que le borren sus glorias y eso no sea ya ni noticia, ni genere indignación, ni siquiera un pedido de explicaciones.

Hago mías las palabras expresadas días atrás en esta misma sección por el capitán Caro Figueroa y pregunto: señor ministro, ¿de qué lado está?

Alejandro José Beverina

General de Brigada (R.) Excomandante de la V Brigada de Montaña Salta

DNI 7.987.093

San Miguel

Vivo en Bella Vista, partido de San Miguel, desde que sus calles eran de tierra. Muchos intendentes pasaron, pero su progreso empezó con la intendencia del señor Joaquín de la Torre y la continuó el señor Méndez. La seguridad, la obra pública y la actividad comercial son sus reales indicadores. Comprendo la irritación de De La torre ante la crítica de un candidato a presidente que ni siquiera puede controlar los piquetes que hacen un infierno la vida diaria a los sufridos habitantes de su ciudad.

Carmen María Pombo

DNI 18.003.736

En la Red Facebook

25 de Mayo. Alberto Fernández pidió ayer “estar todos en la plaza recordando a Néstor”

“El tema es que se celebra nuestra independencia y libertad, y con ustedes no

tenemos eso”- Analía Matteoda

“Tendríamos que estar todos los argentinos en la plaza recordando a nuestros próceres que forjaron la patria”- Mónica Beatriz Peyron

