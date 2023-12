escuchar

Leo en la edición de la nación de hoy con asombro e indignación que CFK voló a Santa Cruz 194 veces en los últimos 4 años. Haciendo una simple división, equivale a un vuelo semanal. Jamás con su dinero (que con la pensión de privilegio que cobra no le falta), siempre usando aviones de la flota presidencial y de YPF. Todos esos vuelos eran por temas particulares, en fines de semana.

¿Habrá algún fiscal que decida investigar de oficio esa dilapidación de nuestro dinero público?

Jorge Wasserman

DNI 4.553.100

Ceremonia de jura

Mirar y escuchar la jura de los diputados nacionales en el Congreso, al igual que la de los diputados de la CABA, ha producido en la genuina gente de bien una profunda repulsión. Deberían en ambos casos cumplir con las fórmulas de juramento establecidas para cada ceremonia, como así también respetar el código de vestimenta que el lugar que cada uno ocupa y el propio recinto merecen. No deben olvidar que están ahí porque el pueblo los votó y no por muertos, destituidos, condenados y otras hierbas.

Revolver el pasado es de una mezquindad supina. Apostar al futuro es apostar por la patria.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Hay esperanza

Hay esperanza en nuestro país. Apoyamos al presidente Milei y sus objetivos de volver a ser libres, como lo establece nuestra Constitución. No queremos un Estado mastodóntico que no solo no podemos pagar, sino que es una carga en lugar de un auxilio a la Argentina privada.

Alberto Asseff

pncunir@yahoo.com.ar

Rodolfo Barra

Cuando el doctor Rodolfo Barra fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, el expresidente Carlos Menem dictó el primer DNU posreforma constitucional de 1994 (Nº 2.302/1994; BO 28/12/1994), en el cual ordenó a “cinco fueros” nacionales y federales –incluida la Corte Suprema– “suspender” por 120 días el dictado de sentencias previsionales, resoluciones administrativas (Anses), demandas, reclamos administrativos, recursos judiciales y administrativos, etcétera. La Sala 2 de la CFSS mediante sentencia de fecha 13/02/1995 lo declaró “nulo de nulidad absoluta e insanable” (los demás fueros lo cumplieron a pie juntillas), por violar la división de poderes, el derecho a la jurisdicción, la defensa en juicio, el debido proceso, peticionar a las autoridades, etcétera. El tribunal citó el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que reza: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la separación de poderes determinada no tiene Constitución.”

El doctor Barra amenazó con la destitución a los jueces que suscribieron la sentencia (Emilio Fernández y Luis Herrero; el doctor Juan José Etala se hallaba fuera del pais). Le contestó el doctor Germán J. Bidart Campos desde el derecho constitucional, en su brillante glosa: “La Justicia independiente invalida un DNU que no era tal y resultaba inconstitucional”.

Recordar es aportar a la defensa de las instituciones de la república y al Estado de Derecho. Es prevenir.

Luis René Herrero

Excamarista de la Seguridad Social

lherrero@fibertel.com.ar

Aspiración de Taiwán

El cambio climático afecta al mundo y, por tal razón, Taiwán trabaja maximizando el desarrollo de la energía verde y mejorando la eficiencia energética. En los últimos 10 años, ha logrado resultados sobresalientes en la transición energética. La eficiencia energética en 2022 ascendió al octavo lugar en el mundo. La capacidad instalada de energía renovable de Taiwán ha crecido en un promedio de 21,9% cada año, superando a sus vecinos asiáticos. Para ello ha formulado tres estrategias: utilizar diseños ecológicos para reducir los desechos en el origen; reciclar y reutilizar recursos, y equilibrar y gestionar la capacidad de tratamiento de desechos. El Plan de Acción de Finanzas Verdes de Taiwán apoya la transición de la industria hacia una economía baja en carbono. Asimismo, la Bolsa de Soluciones de Carbono de Taiwán (TCX) crea incentivos para que las empresas reduzcan sus emisiones e impulsa el círculo virtuoso de la economía verde. Como fuerza para el bien en el mundo, Taiwán busca contribuir a la comunidad internacional y espera lograr la igualdad de acceso a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para superar conjuntamente la crisis climática. Incluyamos a Taiwán para un futuro de cero emisiones.

Fuh-Sheng Shieu

Ministro de Medio Ambiente República de China (Taiwán)

Napoleón

A propósito de la serie de notas sobre Napoleón y la película sobre su vida, un detalle interesante de la era napoleónica es que vio el surgimiento y desarrollo de la industria de alimentos en conserva. A fines del siglo XVIII un hombre llamado Nicholas Appert comenzó a experimentar con métodos para mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo. Envasaba sopas y vegetales y carnes cocidas en botellas de vidrio que sellaba herméticamente y luego calentaba a altas temperaturas durante varias horas. Appert no lo sabía (no se sabría hasta los años de Luis Pasteur), pero el calor mataba los microorganismos causantes de la putrefacción haciendo que los alimentos se mantuvieran frescos durante meses y años. Napoleón, que sabía que una tropa bien alimentada era un factor clave para el éxito de cualquier campaña militar, adoptó el método de Appert y le concedió un premio de 12.000 francos. Appert usó botellas porque había sido embotellador de champagne. Pocos años después, en Inglaterra, las botellas de vidrio fueron reemplazadas por latas metálicas, más livianas, resistentes y fáciles de transportar.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Por qué son tan buenos en matemáticas los niños de Singapur, el país con la mejor educación del mundo

“Porque son una sociedad que invierte en educación y las leyes se cumplen”- Martín Diego Iurisevich

“Educación con dignidad y no adoctrinamiento”- Plácida Romero

“Todo suma, más la disciplina dentro del curso, me da la impresión de que es lo más importante”- Oscar Herrero

“Porque les enseñan, simple”- Abel Márquez

