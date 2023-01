Cartas de lectores: Allí no hay grieta, someter a la Justicia, ni teléfono ni internet

escuchar

Allí no hay grieta

En 2022, la Cámara de Diputados sesionó quince veces. El Senado, trece. En promedio un poco más de una vez por mes, una de las más bajas de la historia. Sin embargo, en el mismo período, el uso de los pasajes correspondientes a los mismos legisladores aumentó un 40% respecto de 2021. La conclusión es simple y vergonzosa: cuando se trata de gastar nuestro dinero, la grieta no existe.

Someter a la Justicia

La carta de lectores de la doctora María Laura Olea del 11 del actual, “El huevo de la serpiente”, pone en evidencia que el plan kirchnerista de someter al Poder Judicial comenzó en 2003, con la complicidad de todo el espectro político. El reconocimiento de esta verdad resulta indispensable para poder arrancar de raíz la causa de la enfermedad: el abandono de los principios que constituyen las columnas que sostienen el Estado de Derecho y su sustitución por la conveniencia política para acceder y mantener un poder absoluto y arbitrario sobre la nación.

Uno de los motivos que sustentan el actual pedido de juicio político a la Corte es el fallo conocido como el 2x1 en el que el alto tribunal, por primera y única vez desde la reapertura de las causas contra las fuerzas legales por hechos ocurridos en los 70, reconoció que todos sin distinción somos iguales ante la ley porque compartimos la misma dignidad humana. El Congreso no demoró en sancionar una ley para excluirlos una vez más del amparo constitucional, sin que ninguno de los que hoy se muestran indignados haya levantado la voz, sino todo lo contrario. Otro de los motivos aducidos para embestir a la Corte se funda en otro fallo: cuando el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley 26.080 por la que el kirchnerismo modificó la integración del Consejo de la Magistratura con el fin de controlar ese órgano y, a través del él, al Poder Judicial. Se le reprocha ahora a la Corte restablecer momentáneamente la vigencia de la ley anterior, la 24.937, derogada por el Congreso. Las fuerzas opositoras muestran su indignación sin recordar que, en 2005, excediendo sus facultades, el Congreso sancionó la ley 25.779, declarando nulas leyes también derogadas, las leyes de obediencia debida y punto final, y que la Corte de entonces lo avaló. No recuerdo ningún dirigente político que alzara la voz contra aquel atropello.El hostigamiento hacia una Justicia independiente, imparcial y proba, como parte del plan de sometimiento al que pretenden llevarnos a los ciudadanos, origen de desarmonía, inseguridad jurídica y caos en el cuerpo social, continuará si se mantiene la inconsecuencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Ni teléfono ni internet

El 9 de diciembre, a las 17, se descargó sobre el barrio El Remanso, partido de Exaltación de la Cruz, la mayor tormenta de los últimos 50 años. De inmediato nos quedamos sin luz. En pocos minutos gran cantidad de árboles añosos y postes de tensión y alumbrado cayeron en cascada, lo que produjo la interrupción de los servicios de teléfono y de internet. Según Cepral, la empresa responsable, la bestia climática dejó más de 100 km de las líneas de tensión inutilizadas. Esto provocó innumerables inconvenientes a miles de usuarios y trajo aparejado que los vecinos pusiéramos atención sobre la Cooperativa. Lo peor vendría después, ya que no se repuso ni el servicio de telefonía fija ni el de internet por ADSL a ningún vecino y no solo a los afectados por el tornado. La empresa venía reemplazando el servicio existente por uno de fibra óptica a quienes de forma voluntaria lo quisieran. Pero ahora ha decidido de forma unilateral, inconsulta, sin previo aviso y sin convocar a una asamblea de los socios activos dejar de cumplir con los contratos vigentes que mantenía con miles de usuarios desde hace décadas. Los clientes quedaron en indefensión absoluta. Los servicios de alarmas funcionaban a través de las líneas de teléfono fijo. Su sustitución mediante un chip implica un costo de varios miles de pesos de los que no todos disponen. Asimismo, deja sin internet a muchísimos usuarios que lo necesitan para trabajar, estudiar o simplemente para controlar las cámaras de seguridad hogareñas. Lo que resulta al menos sospechoso es que el proceso voluntario de conversión de tecnología se haya transformado en la extorsión de una cooperativa que, además de quintuplicar el abono mensual por este servicio esencial, no ofrece planes de financiación para su instalación, dejando así a un número considerable de vecinos a la deriva. Mientras tanto, ante los múltiples reclamos, la empresa no responde oficialmente y el organismo estatal que debería velar por los derechos de los usuarios no lo hace. El Enacom –ente autárquico y descentralizado– tampoco da respuestas. La voz de muchas personas que dejan en los chats de vecinos sus penurias, contratiempos, enojos y desventuras debe ser escuchada.

Partidas para la niñez

Allá lejos y hace tiempo una figura mítica aseguraba que los únicos privilegiados eran los niños en la Argentina. Sin embargo, aquí y ahora Mabel Bianco afirma que las partidas asignadas al desarrollo de la niñez y adolescencia han sido cercenadas en el presupuesto 2023, lo cual convertiría las asignaciones prioritarias en accesorias, teniendo en cuenta la demografía del 60% de niñez pobre en nuestro país y la necesidad imperiosa de crear una cultura de paz, en momentos en que se siguen mostrando signos de guerra a nivel global y casos muy preocupantes a nivel local.

Sin luz ni agua

Desde el 2 de enero la escuela primaria 90 de Lomas de Zamora no tiene luz en una de sus fases, por lo cual tampoco tiene agua. Si bien se hicieron varios reclamos, nadie de Edesur se acercó a solucionar el problema. La escuela de verano va a tener que cerrar. Ojalá seamos escuchados.

Las ausencias de socios y aliados se hacen cada vez más evidentes en los actos de Alberto Fernández

