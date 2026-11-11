Cartas de lectores: ¡Gracias, León XIV!, fuerte mensaje, sayo

¡Gracias, León XIV!

¡Qué oportuna la visita del Papa! ¡Hasta el Super Niño nos dio un respiro! Unos días impecables, soleados, cálidos, verdaderamente bendecidos. Y sus mensajes tan sensatos y pacificadores, en un país tan agrietado y dividido. Algunos de ellos, oportunos como nunca: la economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía; la defensa de la convivencia democrática, la búsqueda de acuerdos; el respeto a quienes piensan distinto; cuidar a las personas con discapacidad, a los ancianos, a los más vulnerables y necesitados. Seamos o no católicos, sus palabras nos vienen hoy como anillo al dedo, para contrarrestar tanto odio, tanto enfrentamiento estéril, tanta agresividad verbal de parte de nuestra dirigencia. ¡Gracias, León XIV!

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

Fuerte mensaje

¡Qué estadista, por Dios! Como decía el coronel De Gaulle a sus cadetes: Nada más importante para imponer respeto que el silencio. La sola presencia del Santo Padre apenas con un esbozo de sonrisa en sus labios, desmarcado de toda solemnidad en su caminar y una autoridad serena en sus saludos, sacó a las calles a un pueblo sumido en la tristeza y en la desorientación. El discurso en el Palacio Libertad es un fuerte mensaje para la propia Iglesia pues la pone frente al desafío de un Jefe apostólico y político excepcional. Su paso por nuestro país deja huellas pastorales indelebles para toda la humanidad.

Eduardo R. Malvar

emalvar254gmail.com

Sayo

Dice el refrán popular “a quien le quepa el sayo que se lo ponga”. Viejas vestiduras, simples, al alcance de todos, a cada uno le es propia la que le calza bien. Y así son las verdades … O las acepto y me visto con el bien y la verdad o sigo desnudo cubierto de maldades y mentiras.

Gracias León XIV.

Juan María Díaz Madero

Drjmdiazmadero@gmail.com

Contagio

Muchos esperamos que la trascendente visita de León XIV -y su extraordinario mensaje- contagien al presidente Milei la admirable moderación, serenidad y equilibrio que caracteriza a este destacado Papa.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@mail.com.

¿Por qué motivo?

Con toda razón la Sra. Luz García Hamilton muestra su enorme dolor al referirse a la situación de un sacerdote de 90 años de edad, preso hace 23 años por delitos no probados (poco relevante resulta a esta altura si son o no de lesa humanidad u otra índole, lo importante es la prueba que, en este caso, no existe) a quien el Juzgado Federal de La Plata arbitrariamente le niega una vez más la posibilidad de recibir la bendición del papa León XIV. Claro que hago mías todas las palabras de la distinguida lectora, empero, simplemente agrego la tristeza del propio padre Christian von Wernich, que, desde luego, de él se trata, al recordar que su propio pastor, monseñor García Cuerva, le negó la posibilidad de residir en el Asilo de Sacerdotes Ancianos y/o Enfermos de CABA que está bajo su responsabilidad. Para ello, nos hace conocer Von Wernich, este prelado utilizó tan solo 13 palabras, simplemente dijo: “Luego de haber consultado y discernido con quienes considero, la respuesta es negativa”. El Juzgado Federal antes mentado, por lo menos, con una elaboración mucho más profunda y un arduo trabajo, lo hizo con 15: “En consecuencia, estése a lo resuelto mediante auto de fecha 28 de octubre de 2026”.

¿Por qué motivo se martiriza de esa manera a un sacerdote de 90 años que ya no puede ni siquiera caminar?

¡Ay de vosotros, jueces y prelados!

Francisco García Santillán

fgs@abogadosgs.com.ar

Aborto y eutanasia

Prácticamente todos los medios de comunicación interpretan las palabras del papa León XIV como “un mensaje político al Gobierno”, cada vez que hace mención de la economía, las universidades, los discapacitados, etc. Me pregunto si prestarán atención quienes militan, promueven y defienden el aborto y la eutanasia, cada vez que hace mención al derecho a la vida desde su inicio natural hasta la muerte natural. No hay mayor crueldad que matar al hijo no nacido porque “no es deseado”, y al anciano y discapacitado “porque sufre” o “no es útil”. ¿O la idea es tomar las palabras que a cada uno le sirva para hacer oportunismo?

Martín José Vergara

mjvergara@gmail.com

Don Orione

Gracias León XlV por ir al Cotolengo Don Orione. Tal vez su visita ponga en evidencia la necesidad de más lugares que acojan a nuestros hijos, cuando ya no estemos; que acoja a los que no tienen quien los cuide; que acoja a tantos desamparados descartados de la sociedad, que se llena la boca en protestas políticas, pero que al día siguiente se olvida de ellos. Dios lo bendiga y nos bendiga a través de su presencia, recordando que es el verdadero representante de Pedro, a quien Jesucristo le dij : “tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarás mi Iglesia”.

Claudia García

clodine31@ yahoo.com

Incoherencia

Durante la llamada “Marcha del orgullo gay” realizada recientemente en la ciudad de Buenos Aires observamos atónitos como hombres vestidos de mujer, mujeres vestidas de hombre e individuos luciendo los más extravagantes atavíos expresaban tanto por redes sociales como por medios televisivos y radiales su disconformidad con la “falta de libertad”, la “represión a la diversidad” y la “censura a las opiniones adversas” que supuestamente ejerce el actual gobierno, mientras insultaban al presidente Milei. ¿Cómo entender semejante contradicción? ¿Como es posible que mientras agreden libremente al presidente de la Nación, se “visten” como desean y se expresan ofensivamente hacia el gobierno en general, manifiesten la carencia de los “derechos” que simultáneamente están ejerciendo? ¿Cómo puede ser que no comprendan lo incongruente de sus planteos?

¿Cómo alguien puede no concebir semejante sinsentido?

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

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