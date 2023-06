Cartas de lectores: Amenazas, malestar, Cámara Federal

escuchar

Amenazas

Las diferentes provocaciones que han hecho Grabois, Catalano y el diputado Valdés en caso que en diciembre sea gobierno JxC demuestran que lo único que manejan es la violencia y la corrupción porque en su gobierno solo han logrado aumentar la pobreza, la inseguridad y la inflación. Como dice el dicho: “El que amenaza a su enemigo no las tiene todas consigo”.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Malestar

El secretario de Derechos Humanos de la Nación denunció el malestar en la población de Jujuy por la reforma en la Constitución que prohíbe el corte de calles y la ocupación de escuelas y hospitales, como si la comisión de esos delitos fuera un derecho humano. En esa misma tesitura, el secretario podría ir más allá y denunciar el malestar popular por la penalización de otros hechos fuera de la ley, como cometer atracos, violaciones y homicidios.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Cámara Federal

Valiente y certero el editorial del 21 de junio sobre los “50 años de una decisión histórica”. A riesgo de causar algún escozor, no puedo omitir hacer honor a la verdad histórica, aunque duela. Algunos han objetado mi carta del 3/6/23, diciendo que era una forma de legitimar a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que fue creada en un período de facto (7/7/71). Sin embargo, lo que no dicen esos objetores es que en ese lapso (finalizado el 25/5/73) no hubo desaparecidos, los procesos se encontraban documentados y se dictaron miles de sobreseimientos. No se pueden juzgar con ojos de hoy hechos acontecidos hace medio siglo. Los que ahora se desgarran las vestiduras a la sazón pedían a gritos a las Fuerzas Armadas que frenaran aquellos atroces crímenes de los grupos armados. ¿Nadie se pregunta por qué motivo no hubo ningún exceso mientras actuaron esos jueces que se pretende cuestionar? ¿O por qué, en el período constitucional siguiente, se produjeron la mayor cantidad de desaparecidos? Esto no hubiera sucedido si aquel tribunal hubiese seguido funcionando, ni habría hoy tantos inocentes sufriendo el martirio encadenados en las mazmorras de la injusticia. Sé que a quienes no pensamos como todos se nos desea la digna gracia de recibir en nuestros desvencijados cogotes la visita de la guillotina, empero, no se puede admitir que sean legítimas las desapariciones en democracia e ilegítimo el resguardo de la vida en otros períodos de nuestra historia. ¿O se deben amparar y ocultar las matanzas y desapariciones acaecidas en el último gobierno de Perón y su señora (1973/1976)? No se trata de definir la legitimidad o ilegitimidad en términos académicos, lo que dejamos a los expertos, sino de proteger la vida de gente inocente que, a no dudarlo, fue lo que logró ese magnífico tribunal, uno de cuyos integrantes sigue soportando con estoicismo la pesada cruz que lleva a cuestas.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Críticas a la Iglesia

El sábado 17 de junio se publicó en esta sección una carta del Dr. Espeche Gil referida a mí. Yo también recuerdo nuestro encuentro. Un placer. Como me da consejos, agradezco y contesto. Mi forma de hablar de la Iglesia, escribe, es “discutible”. Confirmo. ¿Hay formas indiscutibles? El tema religioso me “obsesiona”, sugiere. Entiendo. Pero es mi objeto de estudio. Trato los temas que conozco. ¿No debería? Finalmente cuestiona mi profesionalidad y eso motiva esta respuesta: soy “ideológico”. “Ideológicos” son siempre los demás cuando discrepan de nuestra ideología. Lo tomo como una forma de desacreditar mis ideas desacreditando mi persona. ¿Qué me reprocha en concreto? No sé. Frente al tribunal, quisiera conocer la acusación. A menos que criticarme a mí sirva para complacer a otros, más relevantes, a quienes critiqué. En mi última nota escribía que criticar a la Iglesia ya no es tan peligroso como antes. Capaz que me equivoqué.

Loris Zanatta

YB 1.972.249

Factura de Edesur

He recibido mi factura mensual de Edesur, que indica un consumo de 2302 KWh, cuando el promedio durante períodos similares de otros años y en meses anteriores de este año ha sido de 830 KWh. Esto implica pagar una factura en pesos casi ocho veces superior a lo normal de lo que vengo abonando. Habiendo pedido turno y siendo atendido en la sede de Edesur, me indicaron que debo contratar un electricista matriculado a fin de verificar el correcto funcionamiento del medidor y luego presentar nota para tratar ellos el reclamo. Al comunicarme con el electricista, me informó estar al tanto de lo que ocurre, pues ya lleva tratados muchísimos casos similares y que se han dado todos juntos en estos últimos 30 días. Sumado esto a la cantidad de usuarios que vi haciendo cola en Edesur el día que fui con problemas del mismo orden, no tengo más que deducir que podría tratarse de un “error intencional” de la compañía. Ahora bien, el reclamo va al ENRE y mientras tanto debo pagar para evitar el corte del suministro, caso contrario debo contratar un abogado para hacer un amparo. Es así que, si dispongo de fondos debo pagar esta factura y las próximas con error, hasta que decidan resolver el problema. O, en el caso de no poder abonar, debo sumar honorarios de un abogado. El costo del electricista lo debo abonar pague o no pague, pues Edesur no hace esa verificación.

¿Hasta cuándo deberemos aceptar este maltrato acompañado de robo? ¿Qué puede hacer el ciudadano común para defenderse en estos casos sin asumir los costos que ello implica?

Enrique M. Giménez

DNI 10.330.364

Médicos y prepagas

Hay médicos que se han ido de las prepagas por el retraso de las consultas que no les abonan en término, para los usuarios que pagamos todos los meses, hay médicos que nos cobran un copago, cuando no debería ser así. A las autoridades responsables de las prepagas: a ver si hacen que vuelvan los médicos y se les abonen mejor las consultas.

Alejandro Ruiz Guiñazú

DNI 14.223.796

