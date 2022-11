Cartas de lectores: Ardid inadmisible, más austeridad, intercesión

escuchar

Ardid inadmisible

Da tristeza escuchar ciertas críticas vertidas por algunos funcionarios al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pretenden descalificar la clara, precisa y aceptada decisión que hizo lugar a la acción de amparo que declara inoponible, a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, la partición del bloque del Frente de Todos con posterioridad a una resolución del tribunal. Es que esa posición resulta la prueba más convincente sobre la nefasta intención que conlleva. No puede ser que estos críticos ignoren las bases mismas del funcionamiento de un sistema republicano de gobierno, en el cual los distintos poderes del Estado deben actuar con independencia. Es claro entonces que son leales a la causa de la “de la justicia militante” a cualquier precio o con cualquier ardid que se necesite. En otras palabras, buscan el fin de la república con notable desvergüenza.

Espero que no logren sus nefastos objetivos, porque en ello se encuentra el juego de nuestro futuro como nación civilizada.

Más austeridad

La primera y segunda integración del Consejo de la Magistratura que asumiera en 1998 y 2002 con 20 miembros, respectivamente, se destacó por promover la apertura del proceso de remoción contra 16 magistrados por mal desempeño en sus funciones, cuyo juzgamiento luego estuvo a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Hace tiempo se viene hablando del enorme costo que representan para el Estado nacional los casi 1200 empleados y funcionarios que vienen cumpliendo tareas en el Consejo, triplicando los de aquella época y con una gestión prácticamente nula en materia acusatoria y de selección de jueces. Si observamos que desde 2017 a la fecha ningún juez fue acusado ante el Jury de Enjuiciamiento, pese a la gran cantidad de denuncias con cierta entidad que pesan sobre los magistrados, al menos sería oportuno invitar a los consejeros de todos los estamentos –que en pocos días se incorporan– a pensar en un Consejo de la Magistratura más austero y acorde con los tiempos que corren. En definitiva, no sería otra cosa que atender un reclamo genuino de la sociedad.

Intercesión

El presidente Fernández se reunió ayer con su par francés, Emmanuel Macron. Previamente a ese encuentro se informó sobre su interés en participar en las gestiones por el fin de la agresión rusa a Ucrania. Me parece más conveniente que trabaje para terminar con la guerra en el Gran Rosario y en la Patagonia, que tienen como agresores al narcotráfico y a los seudomapuches, y como víctimas a inocentes ciudadanos argentinos.

Reclamo de médicos

Observo azorado que las guardias en los hospitales de CABA se atienden con un escaso puñado de agotados médicos de planta y sin residentes, quienes el martes pasado realizaron un justo reclamo. Tampoco cuentan con suplentes (sin sueldo fijo, vacaciones ni aguinaldo). El Estado ausente ofrece remuneraciones y condiciones laborales inaceptables. Parece no haber esperanza de pronta solución. Escucho decir a médicos que conocen de adentro el día a día hospitalario que es posible que se produzcan muertes de pacientes por atención insuficiente. Cuando releo la carta póstuma del doctor Favaloro me vuelve a doler. ¿Han hecho algo los gobernantes en tantos años para mejorar en forma sostenida la administración de la salud pública? ¿Acaso esto no se aplica a los administradores de hoy, quienes siempre han afirmado que el Estado debe intervenir solo en unas pocas áreas como la salud pública, para asegurar a la sociedad los mejores resultados? ¿Qué nos pasa?

Potenciar un engaño

Un informe sobre el plan social Potenciar Trabajo estableció que más de 250.000 beneficiarios de $ 27.275 mensuales, en los últimos 6 meses, compraron dólares, o un auto, declararon bienes personales o perciben más de un plan por valores superiores al salario mínimo. Ese programa fue creado “con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”. Pero, como tantos otros planes con nombres solidarios, no cumplen el objetivo para el que se dice que fueron creados. En realidad, son una de las herramientas demagógicas del populismo para destruir la cultura del esfuerzo y el trabajo y aumentar la pobreza y la indigencia. Porque es más fácil de manipular un pueblo empobrecido al que le generan dependencia y sometimiento, para captar y asegurar sus votos a fin de perpetuarse en el poder. Aunque, de paso, sirven para potenciar estafas a expensas de todo el pueblo argentino.

Policías

Hace unos días tuve un desperfecto con el auto, en la zona cercana al shopping Dot. Después de intentar infructuosamente comunicarme con la grúa y con el asistente de las autopistas, sin suerte alguna, me acerqué al puesto policial de la comuna 12 A, ubicado en Plaza y Vedia. Allí, muy amablemente los oficiales primeros Sandra Bondarenco y Sebastián Gastaldin, de la Policía de la Ciudad, intentaron arreglarme el auto. Pero faltaba un repuesto, y lamentablemente tuve que esperar la grúa más de tres horas. En ese lapso me sentí cuidada por estos dos uniformados, contenida humana y profesionalmente.

Se necesitan muchos más policías como ellos.

Veredas y aceras

Adhiero totalmente al texto de la carta enviada por el señor Sergio Mario Waldman sobre el avance de los bares y restaurantes sobre el espacio público (veredas y aceras). Me pregunto qué herramientas tenemos los ciudadanos para terminar con excepciones que perduran y se han incrementado, a pesar de haber finalizado la pandemia.

