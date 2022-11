Cartas de lectores: Asueto; remedio y enfermedad; desatinos

escuchar

Asueto

Algunos municipios bonaerenses (Pehuajó, Pergamino, Pilar, Trenque Lauquen, Bolívar...) decretaron asueto administrativo con motivo del partido inicial de la Argentina, porque ver el partido “es un derecho”. Del derecho al trabajo, ¿quién se ocupa? Estamos hablando de un país quebrado y con más de la mitad de la población hundida en la pobreza. De los derechos a estudiar, alimentarse, educarse, ¿quién se ocupa? Pero un partido de fútbol tiene prioridad ante los problemas que afligen a nuestro país, como bien lo dijo la ministra de Trabajo. Todos los empleados de esas municipalidades cobran sus sueldos gracias a los impuestos que pagan los vecinos. Por otra parte, sindicalistas millonarios viajaron a Qatar mientras sus afiliados no consiguen turnos para prestaciones médicas. A esta lista se suman funcionarios provinciales y senadores. Ninguno de los que fueron a Qatar depende de la actividad privada.

Una vez más, pan y circo.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Remedio y enfermedad

Las ayudas en dinero del Estado que se sostienen con más emisión de pesos, ¿benefician realmente o hunden a los que las reciben y a todos los argentinos con más inflación y aumentos en los precios? La respuesta es obvia. El Gobierno se muestra generoso otorgando más aumentos en ayuda social, planes de todo tipo y aumentos de salarios. La única fuente que tiene para brindar esas ayudas es darle más velocidad a la máquina de emitir billetes. No hay quien confíe en la capacidad y responsabilidad del actual gobierno para prestarle los recursos que necesita para otorgar esas ayudas. Ni en el país ni en el exterior. En el mismo momento en el que brinda esas ayudas se genera en los beneficiados y en toda la sociedad una disminución en sus ingresos a través de los aumentos en los precios (inflación), que puede ser igual o mayor que la ayuda otorgada.

El resultado es como si alguien te ofreciera muletas para caminar y al mismo tiempo te dañara las piernas.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Desatino

La visita –sin avisar– de la princesa Ana a las islas Malvinas ha provocado la crítica del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, porque no cumple con las resoluciones de la ONU. Los ingleses han cometido el mismo desatino en el que incurrieron los senadores de la bancada oficialista al ignorar la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto del nombramiento de un representante de la oposición para ocupar el sitial correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura.

Típico del oficialismo: haz lo que yo dijo, pero no lo que yo hago.

Luis María Canziani

DNI 4.168.585

Menores y delito

¿Por qué es tan importante bajar la edad de la imputabilidad? Para cuidar a los menores. Sí, para cuidar a los menores. No sé si quienes están a cargo de las áreas de derechos humanos, de la minoridad, la defensa del menor o lo que sea se dan cuenta de que los adultos mayores –delincuentes– reclutan a estos “soldaditos” para ejecutar sus delitos. ¡Soy menor! Se escucha cuando la policía los detiene. Y deben dejarlos libres para que puedan volver a sus inmorales “dueños” y seguir delinquiendo. Señores, bajen la edad de inimputabilidad a 13 años –como muchos países– y no permitan que los verdaderos delincuentes mayores usen a los chicos para delinquir. Es para cuidar a los menores, si es realmente lo que les importa.

¿Les importa?

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Ejemplo japonés

En el Mundial de fútbol de Qatar, Japón le ganó 2 a 1 a Alemania. Un resultado inmensamente impensado. La televisión mostró imágenes de cómo festejaron los japoneses este histórico triunfo en el centro de Tokio. Parecido al Obelisco en CABA, pero con la gran diferencia de que los que festejaban con gritos y banderas ocupaban la calle donde pasaban los vehículos solo cuando el semáforo estaba en rojo; al cambiar a verde todos salían rápidamente hacia la vereda para permitir la circulación. Este ejemplo debería ser copiado por nuestra sociedad, especialmente por los piqueteros, y en todos los festejos o protestas que casi a diario toman las calles de la ciudad.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Trámite en Prefectura

Fui a renovar mi carnet de patrón de yate vela motor a la Prefectura Naval Argentina, delegación San Isidro. Presenté todo lo requerido y realicé el pago correspondiente, de $3293. Terminado el trámite me entregaron un papelito con una dirección web para que a los 30 días pudiera descargar el certificado provisorio. Treinta días de espera me pareció demasiado, pero mi asombro fue aún mayor cuando a continuación me informaron que el carnet definitivo físico podré pasar a retirarlo… ¡dentro de un año! La prueba de la increíble demora me la dio un señor que estaba retirando el suyo exactamente 365 días después de iniciado el mismo trámite. No resiste ningún análisis. En el municipio de San Isidro la renovación del licencia de conducir se obtiene en un plazo máximo de 5 días. También en la delegación del Renaper de este municipio el trámite de renovación del pasaporte, desde el momento de sacar turno hasta recibirlo por correo, dura un par semanas.

¿Cuál puede ser el motivo para que Prefectura sea tan ineficiente?

Matías Bourdieu

matias.bourdieu @gmail.com

Reclamo al ENRE

Tengo un trámite en el ENRE desde abril de este año y encajonado desde el 14/6/22, sin resolver. Es un reclamo por daños a aparatos electrónicos por suba de tensión. Me tomé el trabajo de juntar todos los elementos que me solicitaron en el ENRE, pero evidentemente no se abocan a solucionar los problemas. No tengo ninguna posibilidad en la página del Gobierno para enviar nada más; ni mail con pronto despacho ni teléfono donde atienda una persona.

¿Para qué tenemos entonces este costoso ente estatal?

Ernesto Álvarez Sendon

DNI 17.540.555

