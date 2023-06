Cartas de lectores: Ay, patria mía, a pudrir todo, el comienzo del fin

escuchar

Ay, patria mía

Hace 203 años falleció en Buenos Aires el general Manuel Belgrano, quien antes de expirar exclamó: “Ay, patria mía”. Hoy, todos los argentinos también decimos como nuestro prócer: “Ay, patria mía”, cuando vemos los hechos de terrorismo y anarquía producidos en la provincia de Jujuy por grupúsculos extremistas, alentados por políticos y personajes del gobierno nacional. No queremos que estos grupúsculos facinerosos se arroguen la voluntad popular, ya expresada en las urnas días atrás. No queremos golpes de Estado ni institucionales. Los argentinos pretendemos vivir en paz y en democracia. Basta de violencia y de desorden. Así el país no puede avanzar. Que el gobierno nacional deje de mirar al costado y garantice la libre circulación por rutas y caminos de la provincia de Jujuy, tomadas por estos grupos, que no son espontáneos, sino bien organizados y con fines claros de subvertir el orden constitucional.

Norberto Jorge Chiviló

DNI 8.260.897

A pudrir todo

Otro 14 de diciembre de 2017 (piedrazos e intento de copamiento del Congreso, en Buenos Aires). Un partido prepotente en el ocaso, en decadencia, y otro acto golpista, en Jujuy. Desconocen la reforma constitucional, los resultados de una elección, las normas de convivencia, y atacan la Legislatura. Actos de violencia, desprecio a la democracia, actividad insurreccional con partidarios de Milagro Sala, infiltrados bolivianos que responden a Evo, piqueteros y funcionarios de todo el país. Un ataque planificado. Esto no es un reclamo, esta es una marca indeleble del kirchnerismo.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

El comienzo del fin

El ataque feroz en Jujuy encabezado por los que, elección mediante, serán la oposición de mañana, es un pequeño ejemplo del infierno que enfrentarán quienes nos gobiernen los próximos años. En un país quebrado y pobre, solo quienes manejan el Estado pueden financiar semejante locura. Son precisamente aquellos que hoy pregonan los derechos humanos y hacen la vista gorda con las dictaduras de Venezuela, China, Cuba o Nicaragua. Es triste ver que una parte de la sociedad defiende o, peor aún, enaltece a estos oscuros dirigentes. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué legado les estamos dejando a nuestros hijos? Ninguna nación puede salir adelante con esta clase de dirigentes que anteponen su ego y su conveniencia por sobre los intereses comunes de todos los argentinos y mienten sistemáticamente con el único fin de perpetuarse en el poder. Algún día tendremos que madurar como sociedad y entender que estos “seudomecenas” de la política con la plata del Estado (la plata de todos) no son más que una triste caricatura de otros personajes siniestros de nuestra historia.

Nicolás Ghizzoni

DNI 28.454.120

Basta de abusos

Todos hemos visto los graves incidentes en Jujuy por la reforma de la Constitución. Una barbaridad. Esos cascotes y esas piedras matan, no las balas de goma, que solo lastiman. Destrozaron todo, y todo eso es nuestro. La reforma fue aprobada por todos los partidos, no fue un decreto. Cuentan los lastimados… ¿y los policías no cuentan? Es hora de que las autoridades, en especial el gobernador, no aflojen ni se vuelva atrás, pase lo que pase, caiga quien caiga. Si no, esto no cambia más. Lógico, los partidos de izquierda aprovechan. Esto le vino bien al Gobierno, ayer no se habló del caso de Cecilia, en Chaco. Empiecen a respetar si quieren ser respetados. Basta de cortes y abusos. Hay heridos de los dos lados. Los policías son seres humanos.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

Residencias médicas

El artículo sobre las residencias médicas resume toda la grave y peligrosa realidad de la Argentina en cuestión de salud en general y de las residencias médicas en particular. Quisiera exponer sobre uno de los aspectos de la nota: el gran número de extranjeros que se postulan en nuestro país, cifra que ha ido creciendo año tras año hasta alcanzar un récord en el presente. Precisamente por llamarme la atención, tuve oportunidad de realizar una consulta al consulado de Ecuador y pregunté las razones por las cuales llegan tantos ecuatorianos a estudiar con nosotros. Amablemente el consulado me respondió y voy a transcribir exactamente el orden con el que respondieron mi consulta: 1) las universidades ecuatorianas establecen cupos y los postulantes que no acceden a una vacante buscan en otros países. 2) Los costos en Ecuador son muy altos, incluyendo los posgrados. 3) Muchos aspirantes ven en la Argentina una opción viable por la gratuidad de la educación. 4) Los beneficios por el tipo de cambio. 5) El prestigio de las universidades de Medicina en la Argentina.

Agrego por mi parte que aquí les pagamos a los residentes una remuneración en concepto de beca de estudio, concepto que comparto plenamente.

Espero que los datos expuestos ayuden y contribuyan a explicar esta cruda y compleja realidad que vive la profesión médica en la Argentina.

Raúl Valdez

Doctor en Medicina, miembro de número, Academia Nacional de Medicina

rvaldez@austral.edu.ar

Pedido a candidatos

Vi por TV al candidato a gobernador por el Chaco Juan Carlos Polini felicitar a su oponente, Leandro Zdero, ambos de JxC, quien obtuvo más votos en las primarias. Abrazos y sonrisas entre ellos, espontáneas y sinceras, nos hacen presagiar una buena relación encaminadas a aquello de “el ganador gobierna y el segundo acompaña”. Como ciudadano pido que los candidatos opositores para la presidencia el 13 de agosto adopten una actitud similar. Las PASO deben ser consideradas como lo que son, solo una consulta para elegir el candidato de cada partido para luego competir en las generales el 23 de octubre.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Consulta

Señora ministra de la Mujer, sobre la base de sus dichos de que la “menstruación es un hecho político”, le consulto si las mujeres que ya no menstrúan son apolíticas. Vale la aclaración.

Elena B. Cordone

DNI 4.547.981

