Cartas de lectores: Llamado, afrenta, materia prima

Llamado

Querido Santo Padre, no encuentro palabras que expresen en grado superlativo el soplo espiritual, milagroso y de Vida nueva que nos deja su visita. Un roce en el tiempo con huella eterna. Tenga la seguridad que ha llegado a todos y cada uno, y ninguno de nosotros, dirigentes de nuestra patria incluidos, ha podido escapar a su conciencia. Ha sido un milagroso llamado a vivir mejor para toda la sociedad argentina. Su sonrisa, su palabra sanadora, protectora y empática queda en el corazón de todos. Se lleva nuestro diario agradecimiento, y no lo dejamos partir... ¡para siempre en la Argentina, Santo Padre León!

Cecilia Rodríguez Moncalvo

moncalvo2008@gmail.com

Afrenta

La carpa vip, para privilegiados, en la misa de Palermo, constituye una afrenta al espíritu del magno acto. Las autoridades públicas responsables de tal desacierto carecen de la humildad y respeto que predica el sumo pontífice. En suma, una burla al país. Lamentable.

Arnoldo Krawicki

akrawicki1@gmail.com

Materia prima

La clase política argentina hace permanentes méritos para sembrar la desilusión en la gente. Una visita ilustre como la de León XIV, oportunidad inmejorable para mostrar algún indicio de cambio, fue una prueba más de que es triste depender de esa clase, que ni de lejos piensa en modificar conductas y empezar de una vez a trabajar por el bien común. Ver a Kicillof hablando de que “la crueldad va a terminar”, sin dedicar un minuto a la introspección sobre el estado de la provincia que gobierna hace años… Ver en una celebración multitudinaria y sincera privilegios como una carpa y sándwiches para la crema de la frivolidad argentina, mientras la gente se asaba en el asfalto... (sin dejar de mencionar que la organización del evento fue impecable). Ver a todo el arco político aplaudir enfervorizado los palos que a diestra y siniestra repartió el Papa en su impecable, medido y profundo discurso, como si todo lo dicho fuera “para el otro” y con cero autocrítica... Tuvo que ser León XIV el que saludó a la vicepresidente, porque ni allí Milei se bajó de su soberbia y pequeñez en el diálogo.

Es triste, pero todos, sin excepción, son una paupérrima materia prima para abrigar esperanzas.

Carlos Sala Spinelli

csalaspinelli@gmail.com

¡Gracias!

Gracias, papa León XIV, por venir a estas tierras un tanto alejadas, por transmitir paz, por no callar lo que siente, por recordar sin agredir lo que los pueblos necesitan -salud y trabajo-, por el amor que propaga, la humildad con la que se manifiesta y la emoción que transmite. Y seguramente hay mucho más para agradecerle. Su visita nos hizo bien y ojalá sus palabras hagan eco en quienes tienen la tarea de gobernar.

Susana Mastronardi

susumastro@gmail.com

Era para ellos

Considero que el mensaje del Papa es para Milei y también para toda la dirigencia corrupta y llena de privilegios. Universidades que no permiten ser auditadas. Sindicalistas que no presentan declaraciones en ARCA. Congreso con casi 14.000 empleados. Jubilaciones con topes para los privados pero no para los políticos y el Poder Judicial. Impuestos por tener personal en blanco tan altos que impiden contratar como corresponde (en Brasil, Chile y Uruguay son mucho más bajos y no tiene el empleo en negro que hay en la Argentina). Y podría seguir y seguir. Todos los responsables de este descalabro aplaudían al Papa. No entendieron que el mensaje era para ellos.

Juan Chapar

juanchapar@gmail.com

En las calles, en paz

La presencia del Papa en la Argentina tiene muchos significados, pero uno de los más importantes es poder comprobar que la calle no es de los insignificantes vándalos, de los anarquistas que no pierden ocasión para romper todo y vociferar cada vez que pueden. Las millones de personas que han recibido al Papa en todos los sitios que ha recorrido lo han hecho con serenidad, alegría, mucho amor, y en paz. Es una cabal demostración de que la sociedad argentina quiere vivir dignamente, trabajar en libertad y criar a sus hijos aquí, el mejor país del mundo.

Víctor Zajdenberg

viczaj2@yahoo.com.ar

Entes de control

Acierta el reciente editorial sobre los entes de control al señalar una falla gravísima en la estructura legal del país. Ante la magnitud de los desfalcos públicos (causa de los cuadernos, obra pública, SIRA), cabe preguntarse cómo fue posible con tantos controles existentes. La defección de la Auditoria General de la Nación (AGN), la SIGEN y otros entes interpela a los funcionarios encargados de fiscalizar al propio Estado. Particularmente grave es la situación de la AGN y la falta de ética pública de funcionarios y particulares. Recomiendo releer Las raíces legales de la corrupción del Dr. Héctor Mairal, que muestra cómo el propio marco jurídico-administrativo argentino crea las condiciones estructurales para que la corrupción florezca. También acierta al señalar al gran ausente, la Justicia: la impunidad y las dilaciones, con procesos que demandan décadas, funcionan como aliciente de la corrupción. Sin llegar al extremo de la condena a muerte por corrupción dictada en Vietnam a una magnate inmobiliario, es evidente que, sin sanciones ejemplares, este flagelo no se detendrá. Coincido en que la solución exige completar el marco legal, pero también sancionar severamente a quienes ejercen mal las funciones de control, en tanto su responsabilidad es equiparable, o superior, a la de los propios autores de las maniobras ilícitas.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

En la Red Facebook

La despedida del Papa de la Argentina tras la misa en Luján

“Gracias por tu visita papa León. La unión que se vio se quede en el pueblo argentino” -Ana Ronco Paturzo

“Gracias papa León XIV por el mensaje de esperanza que nos dejaste a todos los argentinos, somos bendecidos de haber vivido este momento” -Graciela Diaz Mouriño

“Gracias por venir a esta linda tierra y que tu paso deje mucha unión, paz y amor entre todos” -Arthur Sosa Garcia