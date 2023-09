escuchar

Los llamados “fondos buitre” han vuelto a ser noticia debido a la enorme suma de dinero que el país deberá pagar, con razón, debido a la torpeza de los Kirchner y Kicillof para llevar adelante la calamitosa maniobra de nacionalización de YPF. Manteniendo el sentido alegórico del término, se puede decir que los buitres son aves rapaces, de plumaje oscuro, que están ampliamente difundidos y firmemente arraigados en nuestro territorio en diferentes especies que perjudican y empobrecen al país. Son buitres los políticos que aplican regímenes estatistas y populistas que, por supuesto, fracasan en sus gobiernos provocando enormes daños a la nación. Son buitres también los ciudadanos y empresas que evaden los impuestos. Son buitres aquellos empleados públicos que trabajan poco y pretenden mucho y, por supuesto, los acomodados políticos que cobran del Estado y ni siquiera trabajan. Son buitres los malos empresarios que hacen sus negocios perjudicando al Estado. Y son buitres los dirigentes sindicales que se han enriquecido y eternizado en sus cargos con el pretexto de defender a los trabajadores.

Es muy probable que me haya olvidado de mencionar algunas especies de buitres, pero, de todas maneras, podemos calificar a los buitres del exterior como inofensivas palomas en comparación con los que habitan nuestro suelo, si se tiene en cuenta el perjuicio que ocasionan unos y otros.

Leo Eduardo Lardone

DNI 8.030.088

Apuesta

La frase de Massa “si tienen que ahorrar compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares” me hizo acordar a aquella otra que decía “el que apuesta al dólar pierde”.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Negacionistas

¿Negacionismo o megacinismo? Últimamente hemos escuchado infinidad de veces adjetivar de negacionistas a personas que solo pretenden aportar al conocimiento de la verdad completa. Parece llamativo que quienes realizan esas adjetivaciones también utilizan términos como genocidio, terrorismo de Estado, perseguidos políticos, etc… Términos que han sido repetidos hasta el hartazgo por muchos personajes del mundo de la política (que en aquellos años 70desempeñaban funciones y hoy se han transformado en opinólogos de programas periodísticos); por representantes de un poder del Estado que materializó acciones, y también por periodistas en sus diferentes ramas: TV, escrita, radial, etc., quienes, teniendo formación universitaria en leyes deberían conocer en detalle qué comprende o significa cada uno de esos términos, y cuándo es correcto aplicarlos (teniendo presente lo establecido por el Estatuto de Roma). Pero resulta más sencillo subirse a la ola de lo “políticamente correcto” y, como decía Enrique Pichón Rivière, determinar un chivo expiatorio a quien cargarle todas las culpas. La sentencia de la causa 13 expresa claramente que se vivió en la década del 70 una guerra, y por sugerencia del jurista Carlos Nino, delimitaba el “límite de la responsabilidad penal” en el nivel de comandantes de área.

El pacto Verbitsky/Kirchner y los operadores judiciales y legislativos transformaron lo actuado en una megacínica acción cultural apuntada a convencer, sobre todo a los ciudadanos sub-40, de esa otra verdad relatada. Si se relata, cínicamente, una media verdad, significa que la otra mitad es mentira.

Aníbal Guevara M.

DNI 8.604.944

Santa Fe y Chaco

Con su triunfo, Maximiliano Pullaro, candidato a gobernador por el Frente Cambiemos por Santa Fe (FCxSF), deberá hacerse cargo de una provincia asolada por el narcotráfico por el abandono del gobierno kirchnerista. Como ministro de Seguridad de Santa Fe bajó los índices de violencia y logró encarcelar a los jefes de las bandas narcos. Como gran dirigente político, superó los chispazos de las PASO y avanzó con una coalición más ampliada. A su vez, presentó un programa de todas las fuerzas sobre las políticas educativas, de seguridad, de producción agrícologanadera e industrial, y marcó la necesaria transparencia de los poderes Legislativo y Judicial. En la próxima elección en Chaco, el 17, el candidato a gobernador de JxC Leandro Zdero, triunfador en las PASO provinciales, ha dejado al descubierto el despotismo y los estados paralelos de su oponente, el gobernador Capitanich. Con un manejo de largo tiempo en la provincia de corrupción y violencia que con absoluta brutalidad salió dolorosamente a la luz con el asesinato de la joven Cecilia. Sus responsables, encausados y detenidos, desarrollaron un barrio que lleva su apellido, Sena. Miembros de la familia Sena figuraban en las listas del gobernador de la provincia en las últimas elecciones. Otra causa judicial lo relaciona con el parricida Schoklender.

Estos resultados electorales deben servir para dejar en claro que la decisión y la esperanza de un futuro distinto están enmarcadas entre la propuesta y el mensaje de JxC, por un lado, y la continuidad del kirchnerismo, por el otro, que nos ha llevado por más de 20 años a la violencia, la pobreza, la inflación y la desocupación laboral. Que no aparezca algún “caballo de Troya” disfrazado. Hay quienes invocan a la “unión por la patria” y otros la palabra que el Himno Nacional repite tres veces, “libertad”. Vaya casualidad, ambos coinciden siempre en querer ser el todo, olvidando que la república la integran los 47 millones de habitantes.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación

(UCR-CABA)

Críticas al Papa

Leemos con asiduidad críticas al Papa cargadas de odio, rencor o encono. Esta reflexión de Catholic.net me parece muy atinada: “Sin amor es mejor no corregir, porque hace mal a los dos. Es como comer un vegetal en mal estado. Ya no es saludable y menos aún agradable al gusto. En el caso de mis padres puedo descubrir un verdadero ejemplo de corrección cristiana: una corrección hecha por amor, porque se busca el beneficio del otro; que no es vengativa; que no busca quedar bien, sino de verdad ayudar, servir, iluminar, guiar. Ayúdame, Señor, a saber escuchar las correcciones de mis hermanos, a agradecerlas y ponerlas en práctica. Que sepa discernir cuando pueda ayudar a otro con una corrección, pero siempre motivada de la pureza de intención, de la humildad, del cariño, del amor”.

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597

