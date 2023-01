Cartas de lectores: Cada vez más pobreza, descalificación, trabajo en blanco

escuchar

Cada vez más pobreza

Lo dijo Mahatma Gandhi: “La pobreza es la mayor forma de violencia”. Quienes gobiernan son responsables del aumento de la pobreza en nuestro país y me asombra e indigna que eso no los preocupe. Su prioridad está enfocada en desacreditar al Poder Judicial, reemplazar a los jueces actuales por subordinados y “apretables” para que, cuando las causas de la señora Cristina Fernández de Kirchner lleguen a las instancias de la Corte, sea sobreseída de los delitos que cometió. Mientras tanto, mantienen a la mitad de la población sumergida en un embrutecimiento material e intelectual, para que les crean sus mentiras y no perciban que los están despojando. Los expertos en conductas deshonestas y violentas van a denunciarnos a los que ambicionamos mejorar la situación del país de cometer las perversidades de las que son autores. Los lacayos de CFK ¿son ciegos al ridículo o son ignorantes supinos?

Marta B. de Bonfanti

martacba2007@hotmail.com

Descalificación

Cada vez que leo en la sección Política una información que refiere una expresión de la vicepresidenta de la Nación descalificando a los integrantes de la Corte Suprema, afirmando que son parte de una “mafia”, recuerdo una frase que me decía mi hermano mayor, cuando en el curso de una discusión me excedía inapropiadamente en el lenguaje a través de una descalificación: “El insulto en la réplica es la confesión tácita de la derrota”. Nunca supe si la frase era propia o de otro, pero siempre me pareció plena de razón. Resta decir que pronunciada esa frase la discusión se daba por terminada. Me gustaría que la señora vicepresidenta la leyera y reflexionara sobre su contenido.

Héctor Hugo Lorenzo

DNI 4.837.938

Trabajo en blanco

Veo un desfile constante, en todos los medios periodísticos, de políticos opositores, pero no escucho nunca que digan cuál es la solución de los problemas laborales que atraviesa la Argentina. Para mí, es muy sencilla. A partir de la sanción de una nueva ley, no hay indemnización por despidos de los nuevos contratados, y se crea un fondo de desempleo con bolsa laboral. Se ofrecen por un determinado período tres posibilidades laborales, si la persona se niega, se corta el subsidio. Además: drástica reducción de juzgados laborales, libre elección de obra social y la cuota gremial no la paga el empleador, descontándose automáticamente del sueldo si no es voluntario por el empleado. Creo que con estas simples medidas parte del 45% de la fuerza laboral que ahora está en negro podría blanquearse y conseguir un trabajo digno, con aportes jubilatorios y una mejor atención médica.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Bloqueo criminal

El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio expresa preocupación por las manifestaciones falsas plasmadas por el embajador de Azerbaiyán en la carta de lectores publicada el 22 de enero. Desde los inicios del bloqueo sobre el corredor de Lachín, única ruta de comunicación terrestre entre Nagorno-Karabaj y Armenia, comenzado el 12 de diciembre de 2022, el Instituto Lemkin ha advertido sobre las graves consecuencias humanitarias y la naturaleza genocida de las acciones llevadas a cabo. Dicho bloqueo se encuentra avalado por el régimen autocrático de Azerbaiyán, Estado que, junto a Turquía, niega el genocidio armenio, que la Argentina ha reconocido a través de sus tres poderes del Estado. El bloqueo implica el aislamiento total de 120.000 armenios nativos de Nagorno-Karabaj, quienes encuentran limitado su acceso a derechos humanos fundamentales, además de sufrir cortes en el suministro de gas, electricidad e internet en el crudo invierno regional. La permisividad de Azerbaiyán frente a las manifestaciones criminales de estos seudoecologistas contrasta con la represión que el régimen azerbaiyano tiene con quienes se manifiestan públicamente en contra de sus opiniones o políticas internas. El Instituto Lemkin condena el bloqueo como un acto criminal, tendiente a amedrentar y eliminar a la población armenia de esa región. El bloqueo implica una violación al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho penal internacional y al acuerdo tripartido de cese al fuego, que puso fin al enfrentamiento unilateralmente iniciado por Azerbaiyán en septiembre de 2020. Por este medio, llamamos a la comunidad internacional a contribuir con la paz en la región, mediante la condena y sanción de todos los actos criminales llevados a cabo, avalados o auspiciados por Azerbaiyán.

Irene V. Massimino

Elisa von Joeden-Forgey

Copresidentas y cofundadoras del Lemkin Institute for Genocide Prevention

Rutas calamitosas

Antes de exigir la verificación técnica vehicular (VTV) de parte de las autoridades, sería mejor que se arreglaran las rutas, muchas de ellas en estado calamitoso. De esa manera el Estado cumple su parte. Además, me gustaría conocer las VTV de los vehículos oficiales, policiales y otros, y especialmente aquellos que están en las rutas para medir velocidades y documentación de los conductores y sus vehículos.

Jacinto Kerlakian

ing.jacinto.kerlakian@gmail.com

Médicos mal pagos

Hoy, para ser médico, se requiere entrar a la escuela de medicina, completar siete exigentes años de estudio, hacer una residencia de tres o cuatro años y luego ver qué hacer. Los cargos médicos están mal remunerados y exigen un trabajo esforzado. Los prepagos y obras sociales les pagan muy bajos aranceles. Como consecuencia, cada vez hay menos médicos. Con una población envejeciendo, la demanda es creciente. Esto nos afectará a todos nosotros. ¡Tomen los responsables medidas urgentes!

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

