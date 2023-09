escuchar

Control de gastos

Si la Legislatura bonaerense tuvo una sola sesión ordinaria en lo que va del año, es evidente que muchos temas urgentes no son merecedores de su apertura. Como además no es necesario esperar el resultado de la investigación que lleva a cabo la fiscalía para saber que los legisladores se llevan el dinero de todos los que ingenuamente aportamos con nuestros impuestos para que se den la gran vida (a costillas nuestras), aquella agrupación que lleve a debate una propuesta para cerrar ese recinto seguramente ganará algo más que unos porotos, de cara a las próximas elecciones.

Esto no es “motosierra”, se trata del más elemental sentido común ciudadano: exigir que se alivien las arcas del Estado evitando ese gasto en el presupuesto anual.

Otto Schmucler

oschmucler@gmail.com

Colegio ejemplar

Qué grato, sobre todo en estos momentos, leer el artículo sobre el colegio de General Pacheco María de Guadalupe, ubicado en un barrio carenciado. Es de destacar que la idea de los que allí trabajan sea que los alumnos puedan tener una educación para insertarse laboralmente o entrar en una universidad, y la mejor noticia es que lo logran.

María Rosa Iñurrategui de Bertran

DNI 5.691.835

Extracciones

Teniendo en cuenta que esta modalidad de extracción de plata de los cajeros, que seguramente afecta a varias cámaras, ¿por qué un juez o fiscal no pide al Banco Provincia que informe sobre extracciones consecutivas de distintos cajeros de montos similares o iguales?

No quiero pensar lo que saldría a la luz de estos desfalcos.

Edgardo Hilaire Chaneton

echaneton@icluod.com

Médicos

Sin duda alguna todas las fuerzas política, léase concejales, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, ministros, secretarios, etcétera, han visto actualizados con creces sus ingresos con la inflación de tal modo que no han tenido absolutamente ningún sobresalto económico durante los últimos años, pandemia incluida. También toda la ciudadanía sabe que es poco lo que recibe a cambio de tamañas remuneraciones. Por otro lado y por el contrario, todo el personal médico ha sufrido una disminución muy importante de sus ingresos. Lejos están los días en que toda la sociedad los aplaudía desde los balcones en tiempos de emergencia durante la pandemia sin recibir ningún tipo de gratificación económica proporcional al esfuerzo titánico que realizaron.

También toda la ciudadanía sabe lo mucho que recibe de todos los profesionales médicos con impacto directo en su calidad de vida.

¿Es justo esto?

No lo comprendo.

Ricardo Frohmann

DNI 93.746.589

Primera vuelta

Para que Milei sea presidente y haga lo que promete primero hay que impedir que el kirchnerismo acceda al ballottage, votando a Patricia Bullrich en primera vuelta. Si los K siguen regalando nuestra platita es muy probable que entren al ballottage con La Libertad Avanza. Así los K harán lo que sea por ganar y aunque pierdan quedarán como segunda fuerza política, oponiéndose a todo. En cambio, si JxC entra al ballottage y Milei es presidente será la principal oposición y lo va a apoyar en muchas de sus propuestas.

Álvaro Fernández Brital

DNI 12.045.216

Demoliciones

Hace unos años se viene permitiendo demoler subrepticiamente edificios mediante autorizaciones del gobierno de CABA conservando solo el frente arquitectónico. El propietario, normalmente un reciente comprador de la vivienda, solicita Aviso de Obra, que algunos solo exhiben y que autorizan ciertos trabajos, pintura, reparaciones sanitarias, etcétera. Otros, el Permiso de Obra, cuando los trabajos son más importantes, como demoliciones parciales, modificaciones, estructurales, etcétera, que suelen ejecutarse ilegalmente partes no autorizadas, con el agravante de que los inspectores de la Dirección de Obras Municipales no ven los contenedores de escombros, normalmente adrede instalados los sábados y domingos frente a estas propiedades; además, los funcionarios no inspeccionan durante las etapas su correcta ejecución, solamente a través de denuncias burocráticas del vecino, tal vez actúen. No se establecen plazos de terminación y los vecinos deben soportar ruidos y mugre meses y años. El tradicional barrio de Caballito se ve afectado por estos abusos en el Barrio Inglés, calle Valle y adyacentes.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Calle peligrosa

Desde que el municipio mejoró la transitabilidad de la calle 108, entre la ruta 41 y la calle 127, del barrio San Jorge, ciudad de Mercedes, los inconscientes de siempre, los irrespetuosos de la vida ajena, los desequilibrados, abusivos y prepotentes circulan a alta velocidad, en ambas direcciones. No les importa nada: ni la calidad de vida de los vecinos, ni la vida de nuestros nietos y ni siquiera la de los animales domésticos. Avanzan, nomás. Porque les encantan la velocidad, el vértigo y la adrenalina. Porque entre los disvalores que cultivan se encuentran el ombliguismo, el individualismo atroz; el desprecio por el otro, por la ley y las normas elementales de convivencia ciudadana.

Uno de ellos causó la muerte de Frida, nuestra amada perra, frente a nuestra casa.

A esto hay que añadir que no se modifican las normas locales que impiden la colocación de reductores de velocidad en calles de tierra. Parece que aquellos a quienes pagamos para que regulen la vida ciudadana a través de leyes y ordenanzas creen que vivimos en el siglo XIX. Actualicen las reglas de la convivencia social o seguirán logrando lo que han logrado hasta ahora: convertir en víctima al ciudadano común. Estamos hartos de los pobladores irrespetuosos y autoritarios y de los que –habiendo sido elegidos para gobernar en cualquier nivel– lo hacen ciegos y sordos (nunca mudos, porque les encanta la cháchara vacía). Hablo desde el hartazgo. El hartazgo total.

Mónica Liliana Tirone

DNI 10.826.989

En la Red Facebook

El caso de Chocolate Rigau y las tarjetas de débito

y no se investiga; así Argentina no puede sacudirse la corrupción”- María Córdoba

“Están implicados los poderosos, las causas se archivan”- Alicia Olivarez

