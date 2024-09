Cartas de lectores: Corrupción y privilegios, conurbano salvaje, esfuerzo

Escuchar

Corrupción y privilegios

Milei prometió en campaña bajar la inflación y combatir la corrupción y los privilegios de la casta. La inflación está bajando, efectivamente, y los datos están publicados. Pero sobre la corrupción y los privilegios, si bien hay algunos indicios de que se han combatido, no he podido encontrar información específica de qué es lo que realmente se ha hecho hasta ahora. Sería bueno que se publique periódicamente una explicación detallada de lo conseguido para que no se generalice la impresión de que en ese campo todo sigue igual.

José Deym

deymjose@gmail.com

Conurbano salvaje

La lúcida y valiente nota de Luciano Román en la nacion del 26 de septiembre aborda la salvaje y descontrolada geografía del conurbano bonaerense, la inoperancia y el silencio omiso de las autoridades provinciales y su absoluta falta de gestión para asegurar la vigencia de las garantías de la forma republicana de gobierno en esos municipios y la vida de sus habitantes. Esta grave situación institucional amerita recurrir a la intervención federal, limitada a esos municipios, para suplir la falta de acción del gobierno provincial (arts. 6 y concordantes de la Constitución nacional). Quien puede lo más, la intervención a la provincia, puede lo menos, aplicar el “remedio federal” a los municipios en los que no rigen las garantías constitucionales.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

Esfuerzo

Hago un esfuerzo terrible para poder imaginar a Cristo diciéndoles a sus apóstoles que vayan a enfrentar con niños a las autoridades por asuntos de los mayores.

El que le quepa el sayo que se lo ponga, y lo que natura non da Salamanca non presta. O como versa en el Martín Fierro: “No es pa todos la bota e potro”.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.628

Enrique Mathov

La prisión de Enrique Mathov es una gran injusticia de la Justicia. A 23 años de los hechos que provocaron la causa, queda claro que no evadió su responsabilidad tácita como superior jerárquico de la Policía Federal, que en aquel momento no estaba bajo su mando.

Por esa situación fue condenado y ahora cumplirá prisión, completando el período inicial de cárcel al que ya fue sometido. Digno representante de una conducta cívica, se mantuvo a derecho durante todo el proceso, plagado de dislates entre funciones y deberes en la función pública. Apreciamos a Mathov como un claro defensor de las instituciones. Su patriotismo se expresó así frente a la movilización desatada que se había propuesto tomar por la fuerza la Casa Rosada y la caída del gobierno democrático de Fernando de la Rúa. Aun los responsables de las muertes en todo el país ni siquiera fueron investigados.

Los firmantes de esta carta manifiestan su plena solidaridad con Enrique Mathov, su conducta y sus principios.

Rafael Pascual , DNI 10.263.247; Ricardo Lafferriere, DNI 7.654.935; Guillermo Lascano Quintana, DNI 4.415.520; Juan Manuel Casella, DNI 7.717.003; Ernesto Figueras, DNI 5.056.024; Guillermo Moreno Hueyo, DNI 4.769.253; Nicolás V. Gallo, DNI 4.273.761; Emilio Weinschelbaum, DNI 4.161.948; Eduardo de la Rúa, DNI 12.074.204; Marcelo Ernesto Canay, DNI 4.174.106; Pablo G. Tonelli, DNI 10.995.287; Carlos María Regúnaga, DNI 4.417.317; Roberto Rodríguez Vagaría, DNI 8.451.791; Ricardo Yofre, DNI 4.365.186; Arnoldo Listre, DNI 4.283.206; Facundo Suárez Lastra, DNI 10.962.923; Hugo Martini, DNI 4.297.147, Daniel Olmos.

Crueldad

“Justicia sin misericordia es pura crueldad” (Sto. Tomás de Aquino). El 24/3/76 las autoridades militares dispusieron que los subversivos fueran juzgados por Consejos de Guerra, previo sumario de un juez militar. El Consejo N° 12/1 juzgó a varios terroristas que operaban en Olavarría, Tandil, Azul y Las Flores. Iniciada la era K con la represión de la represión, habían fallecido los jueces del Consejo, y la Justicia se ensañó con el auditor del Consejo, sin poder de decisión y quien solo debía controlar los aspectos formales del proceso. El coronel auditor, el abogado LAJ (coloco solo las iniciales de mi defendido para proteger su prestigio) asimilado al Ejército, fue encarcelado, juzgado y condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que le extendió la supuesta responsabilidad de la instrucción sumarial previa a su intervención, durante la que se habrían cometido los delitos de lesa humanidad. El defensor oficial que lo asistió en el juicio apeló la condena a la Cámara de Casación, ante la que LAJ me encomendó su defensa. Al entrevistarlo advertí e hice saber que era evidente que carecía de salud mental y física como para estar en juicio, y que se había omitido el examen previo obligatorio para mayores de 70 años. La Sala 4ª de Casación ordenó que el TOF de Mar del Plata dispusiera el examen, pero no interrumpió el trámite del recurso a la espera del dictamen, dictando sentencia confirmatoria de la condena. También rechazó mi recurso ante la CSJN, a la que debí ir en queja, sin que aún hoy se haya pronunciado. El examen médico demoró unos 4 años para dictaminar que LAJ no estaba en condiciones mentales para estar en juicio, por lo que el TOF de Mar del Plata suspendió el juicio y ordenó su inmediata libertad. El fiscal apeló a la Casación, y la Sala 4ª, integrada por Gustavo Hornos, y Mariano Borinksy, que habían ordenado la pericia, revocaron hace pocos días esa decisión y regresaron a LAJ a cumplir prisión, pese a sus 85 años y su estado físico (cáncer, sordera, casi ciego) e imposibilitado de defenderse por su débil salud mental), y me denegaron nuevamente el recurso extraordinario, con la ejemplar disidencia del Dr. Carlos Mahiques.

Estoy a la espera de la intervención de la Corte, a quien nuevamente recurrí en queja. No es un escándalo de lesa judicialidad más, sino de una notable crueldad.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Lapacho de Ezcurra

En estos días ha comenzado a florecer el imponente lapacho rosa de la esquina de Mariscal Ramón Castilla y Av. Presidente Figueroa Alcorta, anunciándonos el arribo de la primavera a nuestra ciudad, inmortalizado ya como el “lapacho de Ezcurra”. Vaya un recuerdo agradecido para “Falucho”, Félix Luna, que año a año nos los refrescaba en estas cartas de lectores de la nacion.

Oscar Kammerath

DNI 13.305.683

En la Red Facebook

La pobreza en el primer semestre de 2024 fue de 52,9%

“Gracias a todos los partidos políticos. No se excluye a ninguno. Vergüenza”- Marcelo Schmit

“Los subsidios estaban para tapar esos datos. Esta pobreza ya existía, por eso que sin subsidios no podemos pagar ni un boleto sin que nos afecte”- Noelia Carasso

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION