Cartas de lectores: Cosecha, financiamiento, opción

Escuchar

Cosecha

El kirchnerismo está de festejo, la doctrina que impartió en reemplazo de la enseñanza a nivel primario y secundario ayer salió a la calle, mostrando un paupérrimo nivel de educación y un alto grado de adoctrinamiento.

La siembra logró su objetivo.

Eduardo M. Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

Financiamiento

De algo de lo que podemos estar orgullosos los argentinos es de la calidad y la excelencia de las universidades nacionales históricas, como la UBA, la de Córdoba y la de Cuyo, entre otras, que han sobrevivido al desastre provocado por los políticos en nuestro país. Las universidades públicas se financian del Estado nacional, y en virtud de ello, dirigentes, docentes y estudiantes demandan los dineros a la sociedad cuando el presupuesto vigente no les alcanza. Ante esta situación, no se elaboraron propuestas inteligentes para independizarse de estos aportes, sobre todo cuando los recursos son escasos. Un ejemplo es el caso de las patentes, resultado de los descubrimientos realizados por sus propios investigadores y que usufructúan alegremente empresas que sí lo hicieron cuando se enteraron, o hacer una campaña para lograr donaciones como se hace en otras universidades del mundo, ambas mencionadas en un editorial de la nacion. El arancelamiento a los estudiantes extranjeros con el valor que cobran en sus propios países. Los alumnos de colegios privados, aunque sea con un diferencial a su favor. Alguna contribución de los egresados beneficiarios del sistema. No, se le pide al Estado, es decir, a la sociedad toda. Encima se evitan auditorías, absolutamente necesarias para transparentar la legitimidad de los gastos.

Ante esta situación, la UCR, que se nutre de dirigentes de sus claustros, no atisbó ninguna iniciativa como estas, sino que quiso arrinconar al Gobierno a través de sus congresales para lograr sus metas, sin considerar siquiera una propuesta previa y sacar una ley consensuada que correspondería para promulgar efectivamente una ley. Tendría que aprender este antiguo partido que la sociedad está apoyando un nuevo concepto de gobernanza, de déficit cero y equilibrio fiscal, que se estipuló el 10 de diciembre de 2023 con una amplia mayoría, y que el gobierno intenta aplicar a rajatabla. No menciono siquiera al kirchnerismo, partido marginal que hundió al país desvergonzadamente y cuya líder, condenada por corrupción, quiere resurgir con su público adicto.

Espero que el Congreso nacional, a través de sus representantes, ponga en práctica costumbres inteligentes como pensar y negociar antes de querer imponer a un gobierno conceptos inviables que sabemos que va a evitar, respaldado por la voluntad popular.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

.

Opción

Si los alumnos y profesores que están en contra del veto presidencial arman una cooperativa y donaran a sus universidades un día de trabajo por mes, en lugar de hacer paros y marchas, ¿no conseguirían la financiación deseada? A menos que no les atraiga tanto realizar ese gesto de generosidad o “poner” de la propia...

Juan Zenón Santillán

DNI 17.902.492

Peregrinación a Luján

Con mucho esfuerzo y con 66 años, terminé emocionado la peregrinación a pie juvenil a Luján Nº 50: es la que más me costó en esfuerzo, en dolor físico y espiritual, recompensados ampliamente al ingresar a la hermosa basílica y tener ante mi presencia la imagen de la Inmaculada Virgen de Luján. Muchos recuerdos se me cruzaron en estas horas de caminata y solitaria reflexión, oración y silencios: con 16 años hacía por primera vez este trayecto de fe y amor hacia Ella… La primera, en 1975, en democracia, seguida por la de octubre de 1976 y varias sucesivas, con la asistencia del Ejército en dictadura y luego las siguientes en la explosión de la vuelta de la democracia, hasta hoy. Todas ellas bañadas de pura intención Mariana, sin contaminación política: el pueblo caminando solo hacia su madre espiritual. En aquellos años de maduración de la guerra política, estábamos los que trabajábamos con amor con los pobres, en serio. No había dueños de los pobres. Hacíamos un trabajo en las capillas de los fondos profundos de los barrios, caminando las calles embarradas, entrando en las casas de pisos de tierra, llevando a sus niños que nos confiaban al Ital Park, rezando el Santo Rosario casa por casa y transmitiéndoles la fe pura en Jesucristo, sin necesidad de enarbolar armas y ensangrentar a un pueblo. Sentíamos el “olor” de la pobreza: ¡sí!, la pobreza tiene un olor especial, que lo siente quien que ha caminado junto a ellos.

En la misa de las 22 del sábado pasado, monseñor Raúl Pizarro, referente de la juventud, recordó a aquellos jóvenes que en 1975 “nos dejaron su mensaje”. Monseñor, estos jóvenes de ayer estuvieron el sábado en la plaza escuchándolo y han caminado hasta allí llevando el mismo mensaje mariano: ¡solo en Dios está la vida!

Es mi última caminata completa, he llegado muy roto, aunque feliz. Y para finalizar: la caminata es del pueblo con su Madre María Santísima, es vergonzoso que pongan propaganda política a lo largo del trayecto para oscurecer la mente del pueblo, tal como ocurrió en la peregrinación del año pasado. Políticos: no se metan con la fe pura del pueblo y déjenlo que camine en paz hacia su destino de amor con Dios.

Pedro Rico

DNI 13.573.479

Cambio de nombre

Un gran acierto el cambio de nombre del centro cultural que, por decreto del Ejecutivo, pasará a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. El nombre del “gran sanjuanino”, a quien también le decían “loco”, pero junto con la generación de 1837 derrotó el analfabetismo y sembró de escuelas nuestro país. Un genio que transformó la barbarie en una civilización admirada en todo el mundo desplaza al jefe de una banda que saqueó durante dos décadas las finanzas públicas y subvirtió la historia y la cultura argentina.

Luis E. Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

En la Red Facebook

“Excelente, la verdad daba vergüenza ajena pasar por este lugar”- Carlos Javier

“Muy bien, gracias por el cambio”- Ernesto Franco

“¡Excelente! En memoria de alguien que realmente hizo lo mejor para nosotros, los argentinos”- Ignacia Verón

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION