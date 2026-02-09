Cartas de lectores: Costos, sistema jubilatorio, jóvenes no preparados

Costos

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad suele plantearse como castigo sí o castigo no. Esa mirada es simplista e ineficaz. La discusión real debería ser otra: ¿queremos seguir llegando tarde o estamos dispuestos a intervenir a tiempo? Hoy el Estado deja que muchos chicos crezcan en entornos donde la violencia y el delito son la norma. Espera a que maten, a que mueran o a que se conviertan en delincuentes irreversibles para recién entonces actuar. Eso no es garantismo: es abandono. Bajar la edad de imputabilidad puede ser una oportunidad si se la entiende como una herramienta de intervención temprana para sacar a los menores del circuito delictivo, proteger a la sociedad y rescatar a esos chicos de un destino casi escrito. No se trata de castigar niños, sino de evitar que sigan siendo usados por adultos, armados y expuestos a una espiral de violencia que casi siempre termina mal. Esta política solo tiene sentido si va acompañada de instituciones específicas, distintas de una cárcel común: centros de formación integral juvenil, con régimen cerrado, pero lógica educativa, escolarización real, formación en oficios y acompañamiento psicológico. Una escuela exigente, no un depósito humano. Además, la situación actual no es gratuita. Es carísima. Al no intervenirse a tiempo, cada joven genera durante décadas gastos en policía, justicia, cárceles de adultos, salud y víctimas. El costo de estos centros no se suma al sistema: en gran parte reemplaza el costo carcelario futuro, que hoy es casi seguro.

La verdadera pregunta no es cuánto cuesta intervenir, sino cuánto más estamos dispuestos a pagar por no hacerlo. Intervenir temprano, con firmeza y educación, no es mano dura. Es inteligencia social, económica y moral.

Gustavo Montiel

DNI 13.147.408

Sistema jubilatorio

Una de las modificaciones que introduciría la reforma laboral –para el caso de su aprobación- consiste en que el 2% de contribución patronal al sistema previsional pasaría a integrar un fondo de asistencia para responder en parte las indemnizaciones por despido. Los defensores de dicha modificación sostienen que el sistema jubilatorio no debe estar sustentado sobre la base de la actividad laboral activa sino por otro más moderno y eficiente. Si bien ello es cierto, no corresponde en consecuencia solo una reforma referida a los trabajadores sino, concomitantemente, otra respecto del sistema jubilatorio ya que, en la forma en que se llevaría a cabo, la solución al problema de los despidos la pagan los jubilados. Cuando hay dos cubiertas del automóvil en malas condiciones, no se soluciona cambiando sólo una de ellas.

Roberto A. Meneghini

Jóvenes no preparados

La columna de Luciano Román hace un análisis muy lúcido de las nuevas modalidades de trabajo, que privilegian la iniciativa individual, el cuentapropismo y la libertad. Es cierto que un gran número de personas prefieren este tipo de actividades, o las desempeñan por no conseguir empleos formales. Agrego otro dato importante: la situación del futuro de generaciones que no pueden acceder a ningún empleo porque no tienen educación, vocación ni experiencia que les permita acceder a un empleo formal o informal. Se suponía que la Argentina se iba a beneficiar del “bonus demográfico” por tener gran cantidad de jóvenes en condiciones de acceder al mundo del trabajo. Lamentablemente muchos de éstos no están en condiciones de hacerlo. Y no se conocen políticas públicas que aborden este problema.

Miguel Flugelman

DNI 4.583.989

Necesidad imperiosa

Quienes tenemos muchos años recordamos que la organización gremial de los trabajadores argentinos tiene su origen en las leyes fascistas del dictador italiano Benito Mussolini de quien Perón era declarado admirador. Por eso solamente, la reforma laboral es una necesidad imperiosa.

Mario Benvenuto

DNI 6.009.552

Reconversión

Cuando se discute la necesidad de la reconversión de las empresas argentinas ante el cambio de modelo económico se hace hincapié en la apertura de la economía y la baja de aranceles, pero se omite un factor fundamental que está relacionado con la baja de la tasa de inflación: la disminución en los resultados financieros por motivo de la reducción de las tasas de interés nominales. Hay muchos casos de empresas que venden bienes y servicios que compensan un resultado operativo (ventas menos costos de producción y administración) escaso con ganancias financieras, producto de las inversiones temporarias de los excesos de liquidez (el “float” en la jerga financiera). Por ejemplo, empresas que venden sus bienes y servicios al contado o a un plazo de 30 días y pagan a sus proveedores a 90 o 120 días generan un excedente temporario que, invertido, en el mercado financiero genera importantes resultados. Algo similar ocurre con impuestos contenidos en las facturas de bienes y servicios cuyo pago al fisco es posterior a la cobranza de dichas facturas. Una revisión de los estados de resultados de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de los últimos años muestra esta realidad. La reducción de las tasas de interés nominales, producto de la baja de la inflación, disminuye significativamente estos resultados y requiere que las empresas se aboquen a mejorar la rentabilidad operativa a través de la inversión, la incorporación de tecnología, el manejo de los inventarios y la capacitación del personal.

Esto ya ocurrió en la Argentina en los años 90, cuando el régimen de convertibilidad del peso redujo las tasas de inflación y muchas empresas ante esta situación fueron vendidas a inversores estratégicos que ganaron escala y sinergia a través de estas adquisiciones. El nuevo contexto económico requiere una mirada de los empresarios hacia adentro de sus organizaciones para poder competir. La apertura de la economía y la baja de aranceles no es la única amenaza.

Miguel Carlos Blanco

DNI 4.548.011

Orwell

Es de esperar que la flamante Oficina de Repuesta Oficial no tenga ninguna relación con la célebre distopía de George Orwell 1984, en la cual el personaje central de la trama, Wiston Smith, trabaja en el denominado " Ministerio de la Verdad" para cambiar permanentemente los hechos en favor del estado.

Ricardo Beati

DNI 8,110.249

