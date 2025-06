Cartas de lectores: Cristina candidata, mimetismo, derecho al futuro

Cristina candidata

Leemos en los titulares que, mientras algunos de los condenados en la “ruta del dinero K” se presentaron a cumplir su condena, Cristina se presentará como candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires para eludir una eventual condena. Eso será en septiembre. Me pregunto: ¿la Corte Suprema necesitará demasiado tiempo más para “analizar” la conducta de Cristina y decidir sobre su doble condena? ¿O esperará sin decidir a que sea candidata para ser un cómplice más de esta formidable tomadura de pelo a la sociedad?

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Mimetismo

Se supo días atrás la existencia de tuiteros e influencers ensobrados por el gobierno de Milei a costa del erario. Antes teníamos el gobierno de los K regulando con la “pauta publicitaria” las voces afines a su gobierno. O sea, los K publicaban las listas de periodistas que ellos detestaban para que sus acólitos los odiaran. Milei vocifera odio hacia el periodismo crítico de su gobierno y pide a sus seguidores que los odien. Nadie le niega al Presidente su derecho a contestar las críticas, pero hackear teléfonos de periodistas, insultarlos públicamente, y alentar a sus ensobrados para el ataque persistente a las voces críticas lo mimetiza cada vez más con el ataque a la libertad de prensa de los cuatro gobiernos kirchneristas.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Derecho al futuro

Con sus ideas arcaicas, su vocación por el despilfarro y su pésima administración, el gobernador Axel Kicillof nos robó literalmente el presente. Y aquel que nos quitó el presente ahora crea un nuevo partido que se llama “Movimiento Derecho al Futuro”. Una burla o un verdadero sinsentido.

Sebastián Perasso

DNI 21.173 759

4 de junio, 1943

Yo sigo recordando el 4 de junio de 1943 porque, aunque era un niño, lo tengo grabado en mis retinas. Fue un día de revolución verdadera, un día transformador. Se oscureció la Argentina y entró a brillar el fascismo casi derrotado en Europa. Fue el día que se engendró el peronismo. A partir de ese fatídico día se resquebrajó el republicanismo, se desoyó la Constitución nacional, se dio la espalda a la cultura, se destruyó la ley 1420 de educación universal y gratuita, comenzó la persecución de las ideas y con esto atropellos a la civilidad, asesinatos, torturas, encarcelamientos “A disposición del Poder Ejecutivo” (nueva figura para la falta de justicia). Es la triste historia que escribió Perón y todo el peronismo en sus distintas versiones.

A la Argentina le es imperiosa una gran revolución, sin armas, con ideas, con valores que la restituyan al camino que comenzó a transitar en 1852.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Ejemplo de civismo

El jueves pasado, en su carta de lectores, el exdiputado nacional Jorge Enríquez habló de la necesidad de que la memoria del recientemente fallecido Guillermo Moreno Hueyo sea un ejemplo para la recuperación de nuestros valores cívicos. Agregaré mi grano de arena para ello.

Guillermo y yo nos conocimos al coincidir cuatro años en el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad, bajo la presidencia de otro gran hombre, Eugenio Aramburu, a principios de los años noventa. Su actuación fue siempre modelo de ecuanimidad y sensatez, y su palabra, de equilibrio y buenas razones. Nunca se dejaba llevar por la indignación o la ira, aun cuando hubiera sobradas razones para indignarse o enojarse. Las reuniones semanales del directorio del Colegio culminaban con una comida entre amigos en el Club Universitario; allí, en el convivio, la presencia y el ejemplo de Guillermo alcanzaban alturas cenitales. Un día nos hizo notar que un matrimonio anciano, que comía a bastante distancia de nuestro grupo, semana tras semana había ido acercando su mesa a la nuestra para poder escuchar las mil historias y anécdotas con las que Guillermo, en alta voz, nos entretenía y divertía. Los veíamos reírse con nosotros. Pero donde nuestro amigo se distinguía era en su apego a la buena tradición democrática argentina. Me tocó ser presidente de mesa en una de las primeras elecciones después de 1983; él era el vice. Se mantuvo toda la jornada a mi lado, “interpretando” los documentos que los votantes nos dejaban: “¡Este es radical!”, decía con solo ver una ajada libreta de enrolamiento. “¿No te das cuenta de su abstención patriótica a partir de 1930?”, agregaba. Su asistencia fue vital para poder asistir a cada votante y luego computar los votos en pocos minutos, frente a las demoras en las que incurrían otros menos avezados. Y al cierre del acto, me recordó la tradición de que, como presidente de mesa, lo concluyera con un aplauso, al que, me aseguró, se unirían todos los presentes. Y así fue. Y lo recuerdo emocionarse hasta las lágrimas con ese batir de palmas que hablaba de la democracia recuperada.

Juan Javier Negri

DNI 8.536.656

Acoso sonoro

Buenos Aires es bella, vibrante y seductora. Pero, como tal, no está exenta del acoso callejero. En este caso, del sonoro. A pesar del marketing político que nos reitera diariamente el cuidado de sus habitantes y de los beneficios de un razonable silencio, también día a día el ruido vehicular de todo tipo, con sus escapes y bocinas, muchas veces desproporcionados, flagrantes –e impunes– nos recuerdan que aquello no parece ser prioridad en la protección de su gente. Hacer oídos sordos a este flagelo que nos agrede a todos también es una deuda sensible con nuestra bella y querida Buenos Aires.

Horacio M. Malaurie

DNI 4.521.746

Platense campeón

Realmente curioso cómo Platense, con unos pocos socios y un presupuesto más que ajustado, se ha coronado campeón en el torneo de los “campeones del mundo”. Seguramente deberíamos tomar la lección de que más allá de grandes inversiones, declaraciones, pases y transferencias e incontables horas de comentarios, cuentos y publicidades, siempre “es el juego el que manda”.

Emilio C. Perasso

DNI 4.880.797

