Cartas de lectores: Cumplir las leyes, comisión política, una guerra fratricida

escuchar

Cumplir las leyes

La medida cautelar de la Corte Suprema ha desatado la protesta del kirchnerismo, que aduce que se lo pretende proscribir. En verdad lo que pretenden los argentinos es que el kirchnerismo cumpla con las leyes. Así de simple.

Mario Benvenuto

DNI 6.009.552

Comisión política

Evidentemente soplan vientos de locura en nuestro país. Leo azorado en la nacion que el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, acicateado por su aplastante triunfo electoral del domingo pasado, declaró que una convención constituyente debería crear una comisión política con facultades para revisar sentencias judiciales. Llama singularmente la atención que la máxima autoridad de un Estado provincial ignore o desconozca aviesamente que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la Constitución nacional en su primer artículo. Con ello, aspira lisa y llanamente a hacer tabla rasa con la separación de poderes, principio ínsito en nuestro sistema republicano de gobierno. Y propicia que un simple órgano de otro poder incurra lisa y llanamente en una intromisión en el Poder Judicial. En otras palabras, se trata de la penetración de la política en los pronunciamientos judiciales, revocándolos o no, conforme a intereses subalternos y meramente oportunistas. Si bien se trata de un enorme dislate jurídico, que es de esperar que sea fulminado de inconstitucionalidad por el órgano jurisdiccional al que le toque intervenir, lo muy grave es el pensamiento autoritario de un funcionario que seguirá gobernando un Estado provincial. El presidente de la Nación, presente en el momento cuando fueron vertidas tan desafortunadas palabras, las aplaudió, lo que suma otro hecho de gravedad, que desborda aún más nuestra capacidad de asombro. Es de esperar que esas peregrinas e inquietantes ideas, propias de los dictadores más extremos, no se propaguen en nuestra bendita república.

José Luis Méndez Villafañe

DNI 4.279.879

Una guerra fratricida

Trato de entender la realidad que estoy viviendo y no puedo. ¿Qué es esto? Matarse entre hermanos, generar más hambre, jorobar al vecino… Imágenes que surgen cuando veo, entre otras tantas atrocidades, cómo se juega a pensar leyes ridículas para regular los alquileres, como se ha ido extendiendo indefinidamente el paro en el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo calificarlo, de verdad. Y pienso en tantos perjudicados por no poder cerrar sus contratos y mudarse, en los dueños de esas viviendas que no logran vender o percibir la renta y deben afrontar obligaciones, en esa pareja de jóvenes que tiene comprador para su casa y pasajes para viajar a su nuevo destino laboral y se ve forzada a postergar sus sueños. También en tantos amigos que viven del corretaje, ahora imposibilitados de concretar lo poco que tienen pendiente de realización.

Caos, silencio. Ninguna tregua, ninguna solución. Siento un tremendo dolor por ver cómo nos vamos enfermando, por ver la ineficiencia, la codicia y la mentira manoseando nuestra casa. Tristeza, por un futuro incierto. Basta, por favor, ¡basta!

Alicia Clementi de De la Cárcova

DNI 5.459.213

Cancillería

Una vez más este gobierno nos deja mal parados por su visión sesgada y falta de realidad. El miércoles pasado la Cancillería emitió un comunicado respecto del conflicto bélico entre Israel y la Autoridad Palestina. Nada dice respecto de los casi 600 misiles disparados desde Gaza. Algunos caen en su propio territorio y la gran mayoría van hacia poblaciones civiles, que tienen que vivir en refugios. Chicos que no pueden concurrir a las escuelas ni jugar en las plazas.

León Roumachkovsky

DNI 28.076.908

Escaleras mecánicas

Quisiera reclamar a la empresa Emova, que administra nuestros subterráneos, la reparación de la escalera mecánica de la salida a la avenida Triunvirato, de la estación Juan Manuel de Rosas, la cual lleva 15 días sin funcionar, y no se ve ningún intento de arreglo. Llama la atención la gran cantidad de escaleras mecánicas sin funcionar en las diferentes líneas, como la demora en los trabajos en las estaciones que están en reparación: San Martín, Bulnes, Castro Barros, Acoyte y Jujuy.

Jorge A. Torres

DNI 7.597.632

Suciedad en la calle

El miércoles pasado a la mañana me ensucié al pisar deposiciones caninas. Fue en Superí llegando a La Pampa, en Belgrano. ¡Qué rabia me dio! Iba a mi trabajo... Esto no es comparable (¡claro!) con un asalto u otro hecho grave de inseguridad, pero es una falta de respeto hacia el resto de la ciudadanía y se relaciona mucho con educación, el respeto al prójimo y el cuidado del entorno. Ojalá los dueños y paseadores de perros lo entendieran.

María Jesús Vaca

majeva216@gmail.com

De vida o muerte

Estamos muy acostumbrados a requerir de la policía la función de seguridad, que es su rol fundamental, pero la policía excede mucho esa función. El sábado 29 de abril, en la Confitería del Golf, me descompuse. Cumplí 88 años y tuve un edema de glotis y quienes estaban en el sitio no sabían asistirme. Dos policías en moto se acercaron raudamente para ver qué sucedía y ayudar. Uno de ellos, el joven oficial primero Mariano Turane, supo inmediatamente hacerse cargo de la situación, con contención y profesionalidad. Luego, sus compañeros, el subcomisario Mauricio Della Sala y el oficial mayor Geremías Martínez, la oficial primera Cecilia y el oficial primero Cristian Reira continuaron con mi asistencia y la del conmovido grupo que me acompañaba, hasta que llegó Acudir.

No se trató de un tema de seguridad, pero sí de un tema de vida o muerte que la Policía de la Ciudad supo resolver de la mejor manera. Queremos, con esta carta, manifestar nuestro agradecimiento profundo por la tarea realizada.

Eva Franco de Saúl

acoyteyhuemul@gmail.com

Acompañan 15 firmas más

En la Red Facebook

Gobernadores peronistas salen en masa a cuestionar a la Corte tras la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan

“Estos tipos son más que la Corte Suprema, ¿cómo puede ser?”- Sergio Omar Zamparo

“El peronismo cree que ellos pueden violar las leyes y la Constitución”- Luis A. Cardozo

“Que salgan a criticar el plan económico... No gobiernan ni quieren que otro gobierne. Impresentables”- Marcela Agüero

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION