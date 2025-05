Cartas de lectores: Desidia electoral, ingratitud, prudencia

Desidia electoral

Casi (o no) unánimemente, los analistas políticos refieren la baja asistencia del último domingo a la desidia del electorado, citando tantísimas nuevas razones, para explicar la evolución negativa de los índices. La desidia no es distinta, en calidad y afectación de la cantidad de votantes, a la de elecciones anteriores. Lo que la puso en superficie ahora es la parálisis del aparato de punteros, sea por la boleta única o bien por la quita del ejercicio discrecional en la distribución de planes. No es casual que la mayor retracción acontece en los barrios más carenciados.

Es hora de empezar a recorrer los barrios, todos, así como de ver en el día del comicio el movimiento próximo a los lugares de votación, para recién después opinar desde un escritorio en el corredor norte de la ciudad.

Jorge Mario Pan

jorgempan@yahoo.com.ar

Ingratitud

Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con Macri, lo cierto es que la ingratitud o deslealtad de Milei hacia Pro provoca rechazo. La ingratitud es mala consejera y hoy inexplicablemente el Presidente señala como enemigo al hombre que lo ayudó a llegar a la primera magistratura. No se entiende, no hay explicación. Sin Macri, el triunfo hubiese sido muy difícil. Esperemos que Milei revise su postura; mientras, el kirchnerismo se refriega las manos.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

Prudencia

Como consecuencia de los resultados electorales que logró hasta la fecha, y de sus incuestionables y casi milagrosos éxitos económicos, que nos están haciendo entender de una vez por todas –y espero que para siempre– que no se puede gastar más de lo que se recauda, Milei se erigió en un referente en la política argentina. Un faro en la oscuridad en la que habíamos caído. Todas las decisiones por el Gobierno adoptadas así lo confirman. Parece pues que en este momento nadie que se le oponga lo puede derrotar. Sin embargo, se detecta la peligrosa existencia de un enemigo que puede complicarlo y hasta derrotarlo si no logra dominarlo. Ese enemigo es él mismo, es su ímpetu irrefrenable. Sin necesidad de que deje de lado su espontaneidad y hasta la vehemencia con que nos trasmite su liderazgo, parecería que su alta investidura le exige una forma de comunicar menos impulsiva que no le impida capitalizar los éxitos que indiscutiblemente tiene. Esa prudencia, repito, no iría en desmedro del vigor del mensaje esperanzador que permanentemente envía a la sociedad, pero sí lo haría menos vulnerable a las críticas que permanentemente recibe.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Desconexión

Se va a debatir interminablemente los próximos días sobre las consecuencias de la elección en CABA para el futuro político de candidatos y partidos, ganadores y perdedores. Cuando lo realmente importante y para prestarle mucha atención es que con poco más del 50%, fue el porcentaje de participación más bajo en la ciudad desde el retorno de la democracia. ¿Se terminarán de dar cuenta de una vez por todas los políticos de que la gente está cansada de peleas entre ellos donde por ambiciones de poder y egos sobrestimados no se discuten propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de la gente que ellos mismos dicen querer mejorar? Cuando la política más se desconecte de las necesidades cotidianas de la gente y las sigan ignorando, cada vez más la gente se seguirá desconectando de la política. Y pasaremos a ser gobernados por representantes de una minoría fielmente militante de las ideas de su candidato de turno.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com.ar

Taiwán y la OMS

La salud es un derecho humano fundamental. Taiwán implementó su Seguro Nacional de Salud (NHI, por sus siglas en inglés) en 1995. Este sistema, hoy en día cumple 30 años, y cubre al 99,9 % de la población y garantiza atención médica accesible, eficiente y equitativa, y ha hecho de Taiwán un referente mundial en cobertura sanitaria, liderando el Índice de Atención Médica de Numbeo durante siete años. También destaca en salud digital, con sistemas en la nube, uso de IA y herramientas como la tarjeta virtual del NHI. Además, ha incorporado nuevas tecnologías médicas y mejora el entorno laboral del personal de salud.

Pese a no ser miembro de la OMS, Taiwán ha demostrado ser un socio confiable durante la pandemia de Covid-19, compartiendo suministros y experiencia. Sin embargo, debido a la interpretación errónea de la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU por parte de China, Taiwán ha sido excluido de la OMS. Ninguna resolución otorga a China el derecho a representar a Taiwán.

Por lo tanto, instamos a la OMS y a todos los países a incluir a Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud y en todos los mecanismos relevantes. Solo mediante la inclusión significativa, el profesionalismo y la cooperación internacional podremos avanzar hacia un futuro donde la salud sea verdaderamente un derecho universal, sin fronteras ni exclusiones.

Chiu Tai-yuan

Ministro de Salud y Bienestar Rep. de China (Taiwán)

Dólares

Mientras el Gobierno trata de aumentar su uso hay bancos que no aceptan esta moneda por minucias como ser pequeñas manchas, roturitas sin faltantes, etcétera. El Banco Central debe dar instrucciones claras al respecto para solucionar esta anomalía.

Oscar A. Fiorito

DNI 7.779.602

ARA Alférez Sobral

Con dolor y vergüenza nos enteramos del destino final del Aviso ARA Alférez Sobral, ese pequeño gran buque que en Malvinas fue símbolo de coraje y entrega. Atacado por helicópteros británicos mientras buscaba rescatar a dos pilotos eyectados, con su puente destruido y ocho héroes muertos, su tripulación logró lo imposible: regresar guiada por las estrellas. A pesar de todo lo vivido, y de los intentos por convertirlo en museo, el Sobral será hundido como blanco de práctica. ¿Qué futuro merecemos como Nación si dejamos morir así los símbolos que hablan de honor, de patria y de sangre celeste y blanca? Perdemos un pedazo de historia, no por falta de recursos, sino por falta de vergüenza.

Santiago Lucero Torres

DNI 22.675.489

En la Red Facebook

Por decreto, el Gobierno limita el derecho a huelga y amplía las actividades esenciales

“Excelente. Ningún servicio crítico debería tener derecho a huelga: hospitales, energía, educación, y menos si son empresas del Estado”

Eduardo Meyer

“Es anticonstitucional”

Miriam Lapponi

“¡Es exactamente lo que voté!”

Leandro Belén

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)