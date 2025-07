Cartas de lectores: Deuda pública, la serie Menem, adhesión

Deuda pública

Según datos oficiales, publicados por la nacion, la deuda pública asciende a fines de junio de 2025 a 465.355 millones de dólares. Para hacerlo entendible, cada uno de los habitantes de nuestro país, grandes o pequeños, activos o jubilados, debemos aproximadamente 10.000 dólares cada uno. Esta deuda, al permanecer impaga, genera anualmente un importante cargo por intereses, que podemos estimar, a falta de datos más precisos, entre 500 y 800 dólares per cápita.

El despilfarro de años anteriores ha generado esta pesada carga que hace más que evidente la necesidad del equilibrio fiscal.

Rosendo Gayol

La serie Menem

Después de mirar la serie Menem –y el natural intercambio en conversaciones que seguramente todos hemos mantenido sobre ella– quedé sorprendido del poco conocimiento general de la verdadera historia argentina de los últimos 50 años, y de cómo la construcción de la historia y de los “relatos”, realizados con series, películas y dudosos documentales terminan formando, en muchos de aquellos que no han vivido esas épocas, las creencias de lo que ha sucedido como la única verdad. Los relatos sesgados no componen la verdadera historia, que necesita tener más difusión en forma completa, sobre todo de aquellos momentos que se consideran, por decirlo de alguna manera, “políticamente incorrectos”. Sin conocer la historia completa los riesgos de caer en el mismo pozo serán cada vez más grandes.

Aprendamos de nuestra historia, no solo viendo miniseries, con sus personajes y muchos hechos desfigurados .

Rodolfo Miani

Adhesión

Mis felicitaciones y adhesión al exasesor señor Demian Reidel por su honesta y sincera declaración, publicada en LA NACION de ayer, al decir que... “la Argentina tiene enormes ventajas y un problema: que está poblada de argentinos” .

Rodolfo Leandro Salomone

Políticos e IA

El señor Gazzola sugiere en su carta que los legisladores utilicen IA en lugar de tener numerosos asesores.

Hay una afirmación de ingenieros de IBM (año 1960) sobre que todo sistema que es alimentado mal dará malos resultados. No se ha recalcado lo suficiente que IA da grandes respuestas cuando la pregunta la hace alguien muy preparado en el tema. Ya sabemos cómo están preparados nuestros legisladores, aplaudiendo un default y mal expropiando YPF. Cuando pueden crean fiestas nacionales como la del alfajor de maicena, del buñuelo o del churro, con presupuesto del gobierno. Son más de 700.

Mejor no darles IA.

Juan Chapar

Servicio de agua

Obras Sanitarias de la Nación fue, desde 1913, un modelo mundial en ingeniería sanitaria y formó profesionales de excelencia. En 1993, la privatización entregó a manos privadas una infraestructura centenaria, quienes casi no hicieron inversiones. Si la empresa está actualmente saneada, ¿qué justifica entregarla a firmas que solo capitalizarán recursos que costó décadas construir con fondos públicos a comienzos del siglo XX y también del XXI?

¿No es más razonable que esa infraestructura de un recurso social y estratégico siga siendo estatal, generando valor para el país en vez de beneficios privados?

Héctor J. Fasoli

Caparrós y la fe

Se ha dicho que la verdadera humildad comienza cuando somos capaces de mirar nuestra propia pequeñez sin temor ni arrogancia. Al leer las recientes declaraciones de Martín Caparrós en la nación el 7 de julio pasado, donde afirmó que “no existe el don de la fe”, no puedo evitar percibir en ellas la marca de quien se ha blindado contra la posibilidad de un regalo que no provenga de su propio intelecto.

Negar el concepto de don es, en última instancia, un acto de soberbia. Es colocarse en un pedestal desde el cual todo debe ser explicado, conquistado o fabricado por la mente humana, negando que algo superior pueda ofrecérsenos sin mérito propio. La fe no es –como sostiene Caparrós– la renuncia al espíritu crítico; es, más bien, la apertura humilde a lo que trasciende nuestra limitada razón. Quien no logra ver esto quizá no sea tan crítico como cree, sino prisionero de una certeza disfrazada de duda. La miseria del hombre moderno no está en carecer de fe, sino en burlarse de ella mientras adora su propio juicio como si fuera absoluto. No deja de ser irónico que, enarbolando la bandera de la crítica, alguien pueda mostrarse incapaz de someter a revisión su propia soberbia.

Daniel Roberto Allub

Plaza marplatense

La Plaza España es una de las más lindas y concurridas de Mar del Plata. Pero los que ahora la visiten se encontrarán con una sorpresa: en una de sus esquinas se ha instalado una pizzería. Sí, leyeron bien: una pizzería ocupa un sector del césped de la plaza. Un disparate más en esta hermosa ciudad, que se agrega a las criticadas autorizaciones de edificios en altura y las concesiones de locales comerciales sobre los acantilados rocosos y zonas verdes de la costa. Muy lamentable.

Enrique Rodríguez

Lomo de burro

En la rampa de ingreso a la autopista Panamericana en sentido norte, entre la calle Uruguay y la ruta 202, algún funcionario decidió colocar un lomo de burro. Sí, en una rampa de ingreso. Las rampas de ingreso a las autopistas se llaman también rampas de aceleración. Están diseñadas para que los vehículos aumenten su velocidad y se incorporen al flujo de tránsito de una autopista de forma segura. Poner un lomo de burro en ese tramo no solo es un sinsentido, sino que es un riesgo. Obliga a frenar justo cuando deberíamos estar acelerando, creando embotellamientos y potenciales accidentes.

Hay decisiones que generan sorpresa, pero esta directamente roza el absurdo.

Nunca mejor usado el término lomo de “burro”.

Eugenia Zepol

