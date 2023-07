Cartas de lectores: ¿Diálogo?, piquetes, apoyo a Burucúa

escuchar

¿Diálogo?

Corina Machado, opositora venezolana, fue inhabilitada por 15 años para ocupar cargos públicos por la dictadura de Maduro. Su delito fue oponerse a los asesinatos, las torturas y detenciones a los opositores del régimen. Paraguay y Uruguay condenaron la inhabilitación de Machado, pero Brasil y la Argentina, a través de sus presidentes, pidieron “diálogo”. ¡Cuánta hipocresía en esa palabra! ¿Diálogo con el que tortura, el que mata, el que pone preso por el solo hecho de ser opositor? Esperemos que toda esa falsedad se termine el día 10 de diciembre de 2023.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Piquetes

Creo que el señor Horacio Rodríguez Larreta, como máxima autoridad de CABA, debería ya mismo poner en práctica lo que tanto pregona en su campaña que terminará con los habituales piquetes. Digo, como para que vaya entrando en calor y practicando y ver si es de fácil resolución.

Andrés van Gelderen

DNI 13.670.545

Apoyo a Burucúa

Mi hermana, María Elina Corsi, está desaparecida desde el 22 de noviembre de 1976. Desgraciadamente ella estuvo en la ESMA. Cuando leí la carta de José Emilio Burucúa pidiéndole a Cristina Fernández de Kirchner que se disculpara por el tremendo uso y manipulación política de algo tan horrendo (un avión símil de los “vuelos de la muerte” como decorado en un acto proselitista) fue un alivio a mi corazón. El señor Burucúa encontró las palabras justas para definir lo que a veces creo que solo los que tenemos hermanos y o familiares podemos percibir cuando se muestra algo tan terrible en un acto político: la falta de respeto a nuestro dolor. Para nuestra familia ese edificio representa un lugar de horror, calvario, quebranto, amargura, desesperación, tristeza, desconsuelo, agonía, dolor, injusticia, encierro, prisión, muerte. Mi dolor hace que no pueda visitar el Museo de la Memoria, al cual considero necesario mantener. En un lugar donde hubo tanto sufrimiento, torturas y hechos inimaginables, encuentro abominable que sea utilizado para manifestaciones políticas y culturales. Que en un sitio de tanta tristeza se hagan murgas o se “celebren” eventos es una falta de respeto. Eso no es mantener viva la memoria de los que sufrieron y murieron allí. Repitiendo las palabras que José Emilio Burucúa le dirigió a Cristina Fernández de Kirchner: “Sí podemos y debemos exigir que nuestras angustias no sean convocadas del modo oportunista en que usted lo ha permitido”. Me sumo a lo escrito por el señor Burucúa: “Supongo que habrá centenares de familiares de desaparecidos quienes comparten el dolor provocado por semejante cachetazo, que usted (CFK) y los asistentes a la ceremonia nos han propinado”. La suposición es correcta.

Myriam Corsi-Schneider

DNI 17.363.714

Ley de alquileres

Los que somos inquilinos debemos recordar lo sucedido el miércoles pasado, cuando los supuestos “protectores de los que menos tienen” rechazaron la derogación de la desastrosa ley de alquileres que castiga a todos y no conforma a nadie. Si alguno tenía dudas sobre su próximo voto ya tienen otra razón para no votar a este desastroso partido de gobierno.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Preocupación

¿Dónde estás, Mauricio? Dijiste que no nos abandonarías al casi 41% de votantes de 2019 que te escuchamos desde Plaza de Mayo cuando fuiste emocionado con Juliana a agradecer a tus seguidores el día de la derrota electoral. También, ¿dónde está el promocionado equipo que formaste? Vemos dos equipos que se están peleando y dándole el gusto al degradado oficialismo. ¿Qué tenemos que hacer?

Alejandro Bourse

DNI 8.362.655

El ejército de siempre

Como nieta, hija, esposa y madre de militar me siento sorprendida por las opiniones expresadas el martes pasado en LN+ por el señor Feinmann, al decir que el Ejército FF.AA. de hoy no es como el de antes, que no tiene nada que ver con los militares asesinos de la dictadura genocida que pisoteó los valores de la patria. El citado periodista parece desconocer que el Ejército de hoy está integrado por varios hijos, familiares y amigos de militares que fueron asesinados por el terrorismo por haber luchado contra el mismo, hijos familiares y amigos de militares que lucharon en Malvinas, hijos, familiares y amigos de militares que defendieron la patria con honor y valor y hoy sufren ilegal e injusta prisión.

No hay dos ejércitos, es el ejército de ayer, de hoy y de siempre.

Ana Delia Magi

DNI 6.075.085

Tres medidas

Así como en su momento Macri pidió que lo juzgaran por los niveles de pobreza que hubiese al final de su gestión, qué bueno sería que ahora también cada precandidato se anime a anunciar las tres medidas concretas, medibles, más relevantes de sus propuestas. Creo que eso nos ayudaría a definir nuestro voto, al menos a los que nos consideramos simples ciudadanos de a pie.

Esteban Naso

DNI 23.538.542

Invasión

Como ciudadano porteño quiero manifestar mi total indignación ante el avasallamiento de las calles de la ciudad por cualquier tipo de comercio permitido por las autoridades de CABA, con un criterio que desconozco. Durante la pandemia se les permitió a los locales gastronómicos ocupar las veredas. Ahora también invaden las calles, dificultando la circulación vehicular y poniendo en riesgo a los clientes de esos locales.

Enrique Alberto Facchinelli

DNI 4.411.617

En la Red Facebook

Alquileres: las razones por las que el mercado está cada vez más cerca de “oferta cero”

“La principal razón es el desequilibrio económico que sufre el país. Los propietarios cuando hicieron el contrato ya perdieron plata con la inflación, de entrada. Los alquileres deben rendir a los propietarios y a los inquilinos”- Alejandro Latrónico

“Los inquilinos soportan subas en alimentos, ropa. colegios, transporte. Imposible pagar aumentos del 100% en alquileres y encima hay poca oferta”- Susy Moretti

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION