Cartas de lectores: El caso venezolano, incendios forestales, palabras proféticas

El caso venezolano

Hay tiranos autoritarios aferrados al poder por décadas, en todos los hemisferios del planeta. Lo que diferencia a Venezuela es que la ciudadanía se ha manifestado de todas las formas democráticas posibles, pero fue acallada a fuerza de violencia y coerción. Ese caso sería comparable con que un vecino musculoso tenga de rehén a una mujer, a un niño o a un anciano que claman piedad, y que ni la policía u otros vecinos podamos intervenir en nombre de la privacidad. En España, donde actualmente vivo, y en mi Argentina, hay mucha gente disconforme o enojada con el gobierno, pero no hay patrullas enmascaradas secuestrando disidentes o cerrando medios críticos. Lo correcto es respetar el resultado de las elecciones, y trabajar para las siguientes. Las democracias no son garantía de eficiencia, son garantía de gestión y convivencia. En la Venezuela de Chávez y de Maduro no hubo ni gestión ni convivencia.

Marcelo Amaral Correa

Incendios forestales

El sistema de prevención de los incendios forestales en la Patagonia es ineficiente. Sea cual fuese el origen del fuego, los incendios benefician a intereses humanos concretos. No a uno solo, sino a varios actores, legales e ilegales, que operan sobre un mismo territorio debilitado por la ausencia del Estado. Es responsabilidad de las provincias, del Estado Nacional, de la Justicia, los municipios y comunas. Los incendios continúan y los responsables son incapaces de controlar el territorio mientras los negocios y la especulación inmobiliaria prosperan con el guiño de las autoridades responsables. Mientras el negocio rinda, el fuego seguirá siendo una herramienta política y económica, no un accidente. Lamentable pero cierto.

Fernando J. Bustillo

Palabras proféticas

El artículo titulado “Como perdimos el respeto por la propiedad y los contratos”, publicado el 9 de junio, hace evocar palabras proféticas de Sebastián Soler en su dictamen del año 1960 en el caso Cine Callao, que quizás expliquen la decadencia de la República y nos orienten hacia su recuperación: “Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera magnitud, se transforma, en mayor o menor tiempo, en las condiciones normales del ejercicio del poder. Ocurre después algo peor. Los mismos gobernados se familiarizan con el ejercicio, por parte del gobierno, de atribuciones discrecionales para resolver problemas [...] El estado de derecho queda así suplantado por el caos de hecho. Desaparece la estabilidad jurídica y el pueblo, única fuente de soberanía, advierte, cuando es tarde, que la ha ido depositando paulatina y gradualmente, en manos de quien detenta el poder”.

Horacio R. Bermúdez

Doctor en Derecho Constitucional y Profesor Consulto de Derecho Constitucional de la UBA.

Libertad educativa

El editorial publicado el 5 de enero objeta el proyecto de ley conocido como de Libertad Educativa. Interpreta, a nuestro juicio equivocadamente, que la libertad educativa, con un rol fundamental de los padres, implica el abandono del Estado. En los países que mejor educan ocurre exactamente lo contrario: el Estado garantiza el acceso, pero no monopoliza el modelo. Finlandia, citada en el editorial, justamente permite la educación en casa como forma de cumplir la escolaridad obligatoria, con supervisión pública, y mantiene una amplísima autonomía curricular. Ese país lidera las pruebas PISA. Lo mismo ocurre en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, donde el homeschooling es legal bajo distintos regímenes y convive con sistemas educativos de alto desempeño. El sistema de subsidio a la demanda o de vouchers promueve la igualdad de oportunidades y no lo contrario. Además, incentiva la competencia entre escuelas, con beneficio para todos. Discrepamos en que más libertad implique más desigualdad. La igualdad entendida como rigidez -un único modelo, un único ritmo, un único método- termina perjudicando especialmente a quienes aprenden distinto. Los sistemas educativos más desarrollados ofrecen múltiples propuestas que permiten elegir según habilidades, capacidad e inclinaciones, evitando anular la motivación, la imaginación y la creatividad de los chicos, y dando mejores respuestas a quienes tienen dificultades específicas o talentos particulares.

Gastar más sin reformar no ha funcionado. Seguir defendiendo un mayor rol del Estado sobre los padres tampoco. El debate educativo debería ir más allá de consignas y miedos, y basarse en evidencia internacional, criterios objetivos y resultados.

Manuel A. Solanet

Agustin Etchebarne

Balcones peligrosos

El 13 de diciembre se publicó una carta mía titulada “Balcones peligrosos”,relacionada a la caída de mampostería de un balcón ocurrida a escasos metros de mi domicilio en Recoleta. La semana pasada vimos como un hombre se salvó de morir miagrosamente porque un vidrio se desprendió de un balcón. Claramente estamos en presencia de propietarios y consorcios que no entienden o simplemente manifiestan una profunda desidia hacia el cumplimiento de normativas que hacen a la seguridad de todos quienes transitamos por esta ciudad. No debería hacer falta una muerte o una tragedia mayor para que se arbitren las medidas que corresponden para evitar incidentes como el ocurrido en Palermo. LLamo a la reflexión a todos los propietarios y consorcios de edificios de propiedad horizontal para cumplir con las obligaciones que les caben. Tomen conciencia y actúen en consecuencia, no esperemos para después lamentar una muerte, no se puede caminar por la calle con temor a morir porque se caiga un vidrio o un ladrillo de un edificio.

Rosana G. Vallejos

