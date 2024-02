escuchar

Después de arduas discusiones y una pérdida de tiempo fabulosa, se llega al recinto con la megaley y, sin importar la excusa del momento, diputados de provincias en donde Milei ganó (en algún caso hasta con el 75% de los votos) y que dicen representar al pueblo, acatando sumisamente instrucciones de sus gobernadores, voltean el proyecto, obligando a volver a fojas cero. Si abrumadoramente y sin discusión el pueblo votó un cambio de fondo, ¿cómo justifican sus “representantes” avalar el mantenimiento del statu quo que nos llevó al desastre? Creo que debemos de una vez por todas entender que nuestra clase política está absolutamente distante de nuestros intereses, y esta fue una oportunidad definitiva para demostrarlo.

Carlos Sala Spinelli

No más impunidad

El señor Ricardo Esteves en un elocuente trabajo ha puesto en blanco y negro la situación calamitosa en que se encuentra la República, sus causas, así como el coraje del Presidente para correr el telón que impedía ver esa cruda realidad. Magníficas reflexiones que alientan la esperanza de un país normal. Pero será totalmente normal si cesa la impunidad frente a semejante destrozo que los responsables han hecho. En tanto continúe la impunidad, será muy difícil construir un país normal. A modo de ejemplo, basta repasar la nómina de legisladores (algunos ocupan bancas hoy) que luego de escuchar el discurso de Axel Kicillof en el Congreso, cuando se jactó de no cumplir con el estatuto de YPF, convalidaron tal jactancia con su voto a favor de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, actitud que es la causa de la carga de 16.000 millones de dólares que deberá soportar la ciudadanía.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

Poder vs. autoridad

El liderazgo es un proceso en cuatro etapas: tener pensamientos idealistas (qué pensás) que luego organizás atravesando emociones (que sentís), para luego tomar decisiones realistas (que hacés) que definen los resultados que obtenés. Confundir poder con autoridad resulta ineficiente, cuando no trágico. El poder lo da el cargo (independientemente de quien lo ejerce) y la autoridad la gana o pierde el funcionario mientras ejerce el poder. Jugar a todo o nada es un extremismo que no reconoce ideologías. Tanto el populismo de derechas como el colectivismo de izquierdas llegan al mismo resultado: autocracias y dictaduras. La Argentina debe volver a toda la Constitución nacional, urgentemente, pero no de cualquier modo. El todo o nada niega la negociación. Cuando el que piensa diferente está contra mí y el que cambia de opinión es un traidor, el destino final está asegurado. Se pierde autoridad y comienza la pérdida de poder. La ley ómnibus tuvo un trámite parlamentario que empezó bien, pero terminó mal. Fue recortada en su parte esencial (fiscal) y así perdió su esencia y objetivo principal (déficit cero), empantanada en sus propios meandros de poderes delegados y emergencias. Retroceder a fojas cero es disruptivo. Equivale a irse de la cancha. La motosierra y la casta sirvieron para llegar al poder, pero el fogonazo inflacionario del 100% en tres meses destruyó el poder adquisitivo de jubilados y asalariados. Es una emergencia heredada pero autopotenciada, que exige ayudas humanitarias temporarias. Mientras la macro se estabiliza y la micro se sincera, no se puede dejar afuera a 20 millones de argentinos. Retrocedimos los diez casilleros avanzados y es de alto riesgo plebiscitar (¿otra vez votar?) con alta incertidumbre. Si aprendimos, avanzamos. Victimizarse es de máxima irresponsabilidad. O somos protagonistas del cambio o somos víctimas de nuestra propia mediocridad.

Fernando Brom

Qué enseñar

Cuando los chicos parecen saberlo todo parece imposible despertar el interés. Los niños siguen esperando algo nuevo, distinto a lo tecnológico, cómo sorprenderlos, cómo motivarlos. Ese es el desafío de los docentes hoy en día. Ganarle a lo que ya es costumbre, transformarse en maestros que desean aprender de ellos, ser partícipes de un cambio, sumar ideas, ser pacientes, los procesos que los intiman a leer son profundos. No es fácil. Lleva tiempo. Trabajar con alegría es el primer paso.

Roberta Garibotti

Incendios en el sur

En cuanto a los incendios en la Patagonia, con drones equipados con cámaras infrarrojas se pueden detectar perfectamente pequeños focos encendidos, aleatorios o intencionales, patrullando y monitoreando frecuentemente, antes que se conviertan en un incendio. De esta forma se pueden evitar tragedias personales, daños costosos y pérdidas irreparables. Hacen falta un poco de inversión, equipamiento y personal capacitado. Por la inversión, ¿alguien hizo la cuenta de lo que nos están costando los incendios?

En cuanto al equipamiento y personal, hoy existen suficiente tecnología y personal técnico disponible en condiciones de proyectar, preparar, proveer y operar esos equipos. Personalmente, tengo una camarita infrarroja a la que le doy uso en mis tareas de ingeniería. Sin embargo, tiene una capacidad más amplia que permite utilizarla en ese tipo de aplicación. Al detectar temperaturas puntuales dentro de una imagen, puede “ver” un foco pequeño encendido a distancia, aun semioculto entre la vegetación. Es suficiente montar la cámara en un dron con un transmisor, receptor y equipo de registro adecuados. Sería barato, sencillo y efectivo para prevenir. Es importante que los funcionarios responsables entiendan el tema, los peligros que acechan y las graves consecuencias.

Amadeo Crisi

Edesur

Siempre lo mismo, durante años. Unos echan culpas a los otros, y los usuarios de Edesur rezando para tener luz y agua durante el verano. Capítulo aparte merecen los vecinos de Caballito: 6200 familias sin luz ni agua durante dos días, y hasta ahora, y sin ninguna respuesta sobre la solución. ¿El gobierno de la ciudad no puede ayudar alojando a la gente en hoteles? No se ve a ningún funcionario ofreciendo nada. Indignante.

Mariana Moavro

