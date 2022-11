Cartas de lectores: Doctrina, capricho, tiempo de mujeres

escuchar

Doctrina

Doctor Eugenio Zaffaroni: como usted bien sabrá, el fin de semana pasado fue asesinado un empresario de bien en un intento de robo de su moto en la Panamericana por dos adolescentes de tan solo 18 años. Según su doctrina, Andrés Blaquier fue en cierta forma responsable de la vida desgraciada de estos chicos. Pero déjeme decirle que usted está equivocado. Muy por el contrario, Andrés Blaquier pagó sus impuestos toda su vida como empresario para que el Estado, del cual usted formó parte, garantice a los ciudadanos educación, salud, progreso y desarrollo como seres humanos. El responsable de la muerte de Andrés Blaquier fue un Estado incompetente, corrupto, sin empatía, que no supo darles a estos adolescentes un lugar digno donde criarse. Hoy, todos los ciudadanos de bien que pagamos impuestos somos Andrés Blaquier.

Esteban Lezama

DNI 14.310.314

Capricho

Al conocerse el triunfo de Lula, el presidente de la Nación se trepa intempestivamente a un avión para ir a felicitarlo. Lleva con él a una innecesaria comitiva (no es un viaje oficial) a pesar de la desastrosa situación económica reinante en la Argentina. ¿Era estrictamente necesario este gasto no presupuestado, o fue un capricho del primer mandatario?

Denise N. de Gallagher

Tiempo de mujeres

El país está quebrado. La gente está rota. Un índice de pobreza que escandaliza. Millones de argentinos sin cloacas, sin agua potable, sin una vivienda digna, sin educación de calidad, sin acceso a tratamientos oncológicos. Y un gobierno que optó por reducir el gasto en educación y salud en vez de achicar el gasto político. Tenemos una ministra de Salud que promueve y gasta en una campaña de esterilización para nuestras niñas que la Academia Nacional de Medicina, máxima autoridad en el tema, desaconseja. Era de esperar que invirtiera en campañas de educación, de buena alimentación, de vida saludable. Y un Ministerio de la Mujer que despilfarra dos billones de pesos por año vaya uno a saber en qué. Promueve la ideología de género y el lenguaje inclusivo, pero no nos incluye a las mujeres. Hay más femicidios que nunca; más niñas abusadas y violadas, a las que ni tienen en cuenta; mujeres mayores angustiadas, sin acceso a medicación ni a tratamientos. Este ministerio no tiene razón de ser. No cuida a las mujeres. De hecho, no se ocupa de las mujeres. Las malas y equivocadas decisiones de los ministerios de Salud y de la Mujer provocaron miles de muertes que pudieron haber sido evitadas. Creemos que bastaría con tener una Secretaría de la Mujer, con gente idónea, capacitada, cuya única ideología sea velar por las mujeres.

Proponemos que se destinen esos millones en educación y salud. Porque solo la educación nos hará libres.

Josefina Michelini, Claudia Bagnardi, Mara Mockevich

y siguen las firmas de 702 mujeres

Egos

Quisiera decirle a la oposición, o mejor dicho gritarle, que la terminen. Que están siendo todos, sin excepción, funcionales al oficialismo que tan mal nos tiene. ¿Qué quieren? Todos quieren ser el próximo presidente y se pelean para lograrlo, porque entienden que es una elección ganada sin mucho esfuerzo. El oficialismo ya hizo lo necesario para que nadie lo quiera otra vez. Pero... ¿pueden ser presidentes? Tengamos autocrítica, señores, y sobre todo amor a la patria. Dejemos de lado nuestros egos personales, buscando el bien de nuestra amada Argentina.

Florencia Franchino

DNI 26.257.710

Clases medias

Muy de acuerdo con el artículo de Marcelo Gioffré. Faltaría agregar que esa clase media adormecida y empobrecida tome nota de que es responsable con su manera de castigar y aprobar con el voto, si no hubiera sancionado los errores de gobiernos sanos pero sin experiencia acumulada, y votando a probados corruptos. Debemos votar a aquellos candidatos que defiendan con honestidad aquellos principios que hicieron grande a nuestro país, expresados en la Constitución de 1853. Hay que volver a cautivar al mundo sosteniendo, con la mayor firmeza, la defensa de la propiedad privada, el esfuerzo y el crecimiento personal por medio del trabajo, la honestidad, la educación de excelencia de Sarmiento, el patriotismo de San Martín, fomentando las actividades que generen un crecimiento real, que permita dar posibilidades de desarrollo al pueblo en lugar de planes tramposos. Todo esto de la mano de una apertura inteligente de la economía al mundo capitalista, democrático y occidental, y a los países del mundo que funcionan, dejando en la basura el abrazo a las naciones que retroceden, como se hace hoy.

Marcos A. Evans

Presidente de la Sociedad Rural de General Pinto

DNI 14.062.331

Motochorros

Dado el exponencial aumento de hechos delictivos protagonizados por motochorros, que se desplazan siempre de a dos en motos robadas, habría que prohibir, por lo menos en CABA y el Gran Buenos Aires, la circulación de esos vehículos con dos personas a bordo. Tal medida, que podría ser provisoria por un tiempo mínimo que permita confeccionar estadísticas comparativas, privaría a esos delincuentes de la herramienta más importante con que realizan sus actividades, y solo causaría un daño colateral a una pequeña cantidad de honestos propietarios de motocicletas, que podrían ser parcialmente compensados con una quita del impuesto a las patentes o con una cuota gratuita en la tarjeta Sube. Recomiendo a las autoridades competentes que analicen esta sugerencia. Si es aplicada y debidamente controlada por la policía, podría reducir el problema de los motochorros.

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

En la Red Facebook

Cruces entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta

“Dejen de pelear y discutir, preocúpense por el país”- Marta Fanny Álvarez

“¡Apoyo total a Patricia! Tiene coraje y ya demostró su capacidad cuando fue ministra”- Héctor Raúl Penini

“Mal camino para los que tenemos esperanzas de un cambio”- Marta del Valle Lazarte

“Qué egos, por favor, ni una pizca de generosidad ni de grandeza. Dejen de pelear por favor”- Stella Maris Quintero

