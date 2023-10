escuchar

Dos escenarios en el Congreso

Muchos de los que votamos a candidatos que hoy no participan del balotaje, creemos que las dos opciones que existen son malas, pero no elegir ninguna de ellas nos llevara indefectiblemente a una situación que quizás querríamos evitar. Para demostrarlo, solo hay que imaginar cómo funcionaría el Congreso con cada hipotético presidente teniendo en cuenta la cantidad de diputados con la que cuentan. Con un presidente kirchnerista, claramente tratarían de convertir el Congreso en solo una oficina anexa al Poder Ejecutivo, cooptando los votos faltantes a través de amenazas, presiones o dádivas. Este escenario nos llevaría a un totalitarismo ya conocido por todos. En el caso de acceder a la presidencia el candidato libertario, difícilmente podría convertir al Congreso en un mero apéndice del Ejecutivo, dada la baja cantidad de diputados con la que cuenta. Por lo tanto, debería consensuar las leyes con otros partidos políticos cuyo ejercicio, sin duda, enriquecería la democracia. En consecuencia, el voto en blanco o nulo aumentaría las chances de una democracia debilitada.

Evitar un error histórico

No puedo salir de mi asombro al ver a dirigentes que dedicaron prácticamente toda su carrera política a enfrentar y ponerle un freno al atropello kirchnerista a las instituciones declararse neutrales frente al balotaje. Juntos por el Cambio surgió como una alternativa distinta al kirchnerismo. Ninguno de sus dirigentes, quizás con la excepción de Mauricio Macri, tiene votos propios. Esos votos son esencialmente antikirchneristas, y acompañarán a los políticos que estén en mejores condiciones de combatir a la mafia que gobernó 16 de los últimos 20 años, cuyos resultados están a la vista de todos.

Somos muchos los que votamos a JxC en estas elecciones y hoy lamentamos tener que elegir entre dos opciones que no nos gustan. Pero a la hora de elegir entre un outsider que cometió numerosos exabruptos en la campaña presidencial más cruenta que hayamos visto, y la consagración final de un narco-Estado comandado por la persona más oscura de la política argentina con los peores índices económicos de la historia de este país, la decisión es sencilla. No cometan el error histórico de desentenderse declarándose neutrales por el bien de lo que queda de este país, como pasó allá por 1998 en Venezuela. A lo largo de todos estos años, los que los votamos lo hicimos para que den la pelea en situaciones como esta.

Porcentajes

Por favor, basta de decir que la mayoría eligió la corrupción, la pobreza y el autoritarismo. Solo el 36% de los votantes votó eso. El 60% quiere cambiar: quiere vivir con prosperidad y en un Estado de Derecho. Solo la soberbia y la falta de unidad lo vienen impidiendo. Pero todavía estamos a tiempo.

Lousteau

Me provoca muchas dudas el rol del referente radical de Martín Lousteau. ¿Comenzó antes de que asumiera como ministro de Cristina Kirchner? ¿O lo adquirió luego de dejar ese cargo por ser firmante de la tristemente célebre resolución 125? Ninguna de esas posibilidades –otras no entreveo– da mucho prestigio a su neutralidad entre Massa y Milei.

Carta al votante de Massa

Estimado votante de Massa: me gustaría que me convenzas de que te acompañe con mi voto. Convenceme de que no hay una inflación del 138%. Convenceme de que todo aquel que quiere trabajar consigue un trabajo digno. Convenceme de que todos los niños argentinos tienen las cuatro comidas, con el aporte nutricional adecuado, y también de que esos niños están bien cuidados y tienen una escuela de calidad a dónde ir. Convenceme de que los hospitales públicos tienen insumos y profesionales en la medida necesaria. Y si te queda tiempo, convenceme de que mis impuestos se reparten honestamente y nadie los roba, y nombrame una o dos cosas buenas que el gobierno actual haya hecho. Si me convencés de todo eso, yo lo voto a Massa.

¡Ojo! En tu argumento no lo podés nombrar a Milei. Lo de Milei, por ahora, son solo palabras. No hizo nada malo. No hizo nada bueno tampoco, pero no hizo nada malo. Solo algunas declaraciones explosivas, con las que uno puede estar de acuerdo o no.

Neutralidad

La palabra “neutralidad” me suena a " Yo, argentino”, con lo que esta frase siempre significó para nosotros como sociedad. El ser neutral para mí es quedarse quieto y callado, no tirar ni para un lado ni para el otro, no intervenir, pero infiero que esto no será así en este caso. En el presente político que nos preocupa a todos, ser neutral me hace sentir que quienes defienden esa postura sacarán provecho de un lado y/o del otro, según sea la conveniencia. Mientras más hablan ciertos políticos para aclarar su neutralidad, como dice el dicho, más lo oscurecen.

Macri I

Quisiera felicitar al expresidente Mauricio Macri, a quien muchas veces he cuestionado, especialmente por no haber aprovechado su oportunidad para que el kirchnerismo no vuelva nunca más a gobernar. En un gesto que potencia su cualidad de estadista, puso la mesa de su casa (que más preciado, puede ofrecer uno, como símbolo) para que Patricia Bullrich y Milei se sienten a buscar coincidencias, dejando de lado las importantes disidencias que deben tener entre ellos, en aras de identificar al verdadero enemigo a vencer (en este caso aclaro, no rival... enemigo). Después obviamente, ¡salieron a ladrar, querido Sancho! Radicales, lilitenses, larretenses, hormiguitenses, etcétera, todos representantes de espacios casi muertos o irrelevantes en la política argentina, que Macri en su momento resucitó y los convocó a JxC. Ingeniero Macri, esta vez usted demostró usar su ingenio.

Macri II

Ingeniero Macri, con todo respeto y después de haberlo votado en cada oportunidad en que se presentó como candidato, tanto a usted como a los demás candidatos de Juntos por el Cambio, me animo a preguntarle ¿no se da cuenta de que usted “ya fue”? ¿De que su gobierno, más allá de varios aciertos, fracasó y nos llevó nuevamente al kirchnerismo? Creo fervientemente que debe dar un paso al costado, permitiendo que otros integrantes de la coalición, más jóvenes (no estoy queriendo decirle que está viejo), conduzcan una alianza tan compleja y hoy terriblemente fragmentada. Por favor, empiecen por los puntos de convergencia y olviden los apetitos individuales. ¿Oyeron hablar del Pacto de la Moncloa? Sería muy útil para el país y para los jóvenes que nos sucederán, que imite a ciertos expresidentes de los EE.UU. Por su bien y el nuestro, llámese a cuarteles de invierno. Por si sus socios políticos no se animan a decirlo, en ciertos ámbitos y agrupaciones políticas, su apellido, liso y llano, no convoca, genera lo contrario de lo que seguro usted piensa.

Escasez de combustible

El candidato-ministro sostuvo que la escasez de combustible obedece al excesivo consumo registrado en el último fin de semana. Si hay días en que el movimiento de personas se reduce considerablemente es cuando hay elecciones generales, como aconteció en dicha fecha. Las causas son varias: la mayoría de la gente permanece en sus lugares de residencia para poder emitir el sufragio; no existen eventos de concurrencia masiva –partidos de fútbol, recitales, etcétera–; el transporte público es gratuito; la concurrencia a restaurantes disminuye al encontrarse prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, entre otras. Con el mayor de los respetos le solicito al señor Sergio Massa invoque otras excusas porque la utilizada es nada creíble, al menos para el 64% de la población, salvo algunos pocos radicales díscolos.

Los Pumas en el Mundial

El responsable del rendimiento de los Pumas en el Mundial es el cuerpo técnico. No se entiende cómo permanentemente postergaron a “los héroes” del partido contra Gales: Moroni y Sánchez. Solo los ponían en los últimos minutos cuando ya el partido estaba casi definido. Lograron el milagro de separar a Cubelli y a Sánchez, que con solo verlos jugar juntos se nota que se entienden casi con los ojos cerrados. Cómo puede ser que ante los All Blacks no se puso lo mejor que teníamos desde el primer minuto. Es como dijo Jorge Búsico en su artículo del jueves pasado en la nacion: “...haber desperdiciado la categoría de Santiago Carreras, ubicándolo en una posición en la que nunca se sintió cómodo... Los Pumas jugaron este mundial sin un 10 natural, sin un 9 consolidado...”. En realidad lo que se logró fue por el sacrificio y la garra de los jugadores, que en todo momento dejaron el alma en los partidos, pero no por el cuerpo técnico.

