Cartas de lectores: Economía, ímpetu, desinterés

Economía

Sergio Massa dijo: “Empezamos a estabilizar la macroeconomía”. Si se analizan los resultados, no parece ser así. La inflación anualizada superará los tres dígitos, el Banco Central se va quedando sin reservas líquidas, cada día un cepo nuevo, la deuda crece, más controles. Creo que Massa no debe haber sacado buenas notas en las pocas materias de economía que tuvo como estudiante de abogacía.

Eladio Sergio Castillo

Ímpetu

La advertencia de Pablo Moyano a Macri y Patricia Bullrich de que “si vuelven y llegan a tocar un derecho de los laburantes vamos a ser los primeros que estemos en la calle” es lamentable, ya que una de las grandes causas del empobrecimiento del país fueron las diferentes acciones de fuerza de los sindicatos, por no querer aceptar que son indispensables tanto los trabajadores como los empresarios para que todo funcione en armonía, y no como suele ocurrir, con disputas constantes. Si el mismo ímpetu en defender sus derechos Moyano lo hubiera puesto en hacer cumplir las promesas económicas y sociales hechas en campaña por los líderes del partido político en el que milita, seguramente hoy tendría –tanto él como el actual gobierno– el apoyo de la inmensa mayoría de los argentinos.

Mariano E. Correa

Desinterés

Es increíble e indignante lo lejos que está el intendente de La Matanza de las necesidades. Estuvo más preocupado en destinar fondos a un recital de un trapero que de la seguridad de la gente, de sus vecinos. No invierte en seguridad, a pesar de tener los fondos en plazos fijos. ¿Cómo puede ser este desinterés por la comunidad? Lo único que avanza en La Matanza es la criminalidad y la droga.

Marcos Baccanelli

Accidente en Córdoba

El sábado 29 de octubre de 2022, en el Camino de las Altas Cumbres, Córdoba, una camioneta BMW X1 se cruzó de carril en zona prohibida, a alta velocidad, e impactó frontalmente contra un Renault Sandero. La conductora del auto, Alejandra Bengoa, mi hermana, murió, y las dos chicas que viajaban en el asiento trasero están luchando por su vida. Una de las chicas era la hija de Alejandra y la otra, su amiga. A pesar de que las evidencias muestran que el conductor de la BMW posee un numeroso historial de accidentes, por las cuales no debería poseer registro, e incluso hay testigos de infracciones en los minutos previos al choque, la fiscalía aún no lo llamó a declarar. Se trata de Oscar González, presidente de la Legislatura cordobesa, uno de los políticos fuertes de la provincia desde hace más de veinte años. Como lector de este diario, sé que puedo aquí solicitar apoyo para que la Justicia no reciba presiones de ningún tipo y exigir la prisión preventiva para González. El enorme poder que posee podría estar entorpeciendo la investigación, incluso por el temor que poseen los testigos a declarar. Hay fotos de lugartenientes de González, minutos después del accidente, que, en vez de preocuparse de mi familia agonizante, se llevan con velocidad dos enormes bolsos del auto de González.

¿Qué habría en esos bolsos mas valioso que la vida de mi hermana?

Guillermo Bengoa

Vuelta de Obligado

En la nota de la sección Lifestyle del 31 de octubre sobre los feriados del mes en curso, al referirse al del 20 de noviembre, que recuerda el Combate de la Vuelta de Obligado, dice que las fuerzas del gobierno de Buenos Aires, a pesar de “la inferioridad numérica, luego de una lucha de siete horas pudieron defender el territorio y evitar que las fuerzas enemigas tomaran el control del río. Para el triunfo bélico, fue clave la estrategia de adelantarse por un estrecho: la Vuelta de Obligado”.

El combate duró siete horas, pero fue adverso para las fuerzas comandadas por el general Mansilla y sus jefes de batería, Álvaro Alsogaray, Felipe Palacios, Eduardo Brown, Juan Bautista Thorne, Martiniano Chilavert. Si bien los efectivos porteños duplicaban a los de la flota enemiga, la superioridad de los navíos, algunos ya eran vapores, y su artillería lograron forzar el paso y navegar por el Paraná hasta Corrientes.

Sin duda hubo una gran muestra del coraje del soldado argentino. El propio general Lucio Mansilla fue gravemente herido junto a 250 soldados muertos y cuatrocientos heridos. Las bajas de la flota anglo-francesa ascendieron a 28 muertos y 86 heridos. Por otra parte, la pretensión de Rosas era evitar perder el monopolio portuario de Buenos Aires, negando a las provincias ribereñas del Paraná y el Uruguay el derecho a comerciar con el exterior desde sus puertos.

Roberto Azaretto

Historiador

Mesas en la calle

Varias cartas de lectores han advertido sobre el avance de bares y restaurantes sobre el espacio público: veredas y aceras lindantes a sus negocios. No se conocen respuestas del gobierno de la CABA a lo que ocurre en su jurisdicción. La medida de excepción que fue instrumentada en plena pandemia de Covid-19 por razones sanitarias y económicas no amerita el actual cuadro que se presenta. El espacio público no se puede concesionar, las calles y avenidas están diseñadas para el tránsito vehicular y no para el uso gastronómico; las veredas, para libre circulación. Nuevas construcciones por sus características están pensadas para quedar por mucho tiempo o permanentemente, con grave perjuicio para los vecinos. ¿Puedo hacer un garaje en el frente de mi casa usando la mitad de la vereda y acera? ¿Puedo en el mismo espacio construir un SUM para uso particular?

Aguardo respuesta de las autoridades a mis inquietudes.

Sergio Mario Waldman

