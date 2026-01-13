Cartas de lectores: El interés nacional, no; Trump y Venezuela; IVA

El interés nacional, no

Ayer sentí una gran desazón al leer el diario. Leo que muchos gobernadores no apoyan las reformas a las leyes impositivas y laborales, no porque sean buenas o malas, simplemente porque consideran que ellas les harán perder votos en las elecciones del año próximo. También leo que los partidos que integran la mayoría en el senado de la Provincia de Buenos Aires, están analizando la designación de los Ministros de la Corte de la Provincia, no por su capacidad, sino por la pertenencia a las distintas tendencias del peronismo. Es muy triste ver como se anteponen intereses personales o de sectores por encima del interés nacional.

Gustavo Pittaluga

Trump y Venezuela

Cada día que pasa queda más en evidencia que el verdadero objetivo de Trump es el control del petróleo de Venezuela, y la consecuente caida del régimen en Cuba, asfixiando su decadente economía. Si la razón era desbaratar el negocio de Maduro con la droga, su primera acción no hubiera sido reunirse con los directivos ejecutivos de las compañías petroleras.

Graciela G. Ríos

IVA

El gran negocio del fútbol maneja turbiamente cifras millonarias. Pero no pagan IVA porque la Justicia argentina exime a los clubes, asociaciones civiles “sin fines de lucro”. Es hora que las entradas al fútbol paguen IVA, como los alimentos y los medicamentos.

Luis Vergani

Formación docente

El 4 del corriente mes se publicó un artículo sobre educación de Mariano Narodowsky. Hago una reflexión sobre su contenido. La mayoría de los temas o problemas que se citan en la nota corresponden a la forma: padres cogobernando en las escuelas, función del Estado, escuelas que pueden contratar a sus directivos y docentes, modelos de enseñanza de otros países, incentivos a los docentes, y otros. Pero lo preocupante y sumamente importante para dar respuesta a todo esto es la pregunta clave que la entrevistadora hace al profesor Narodowski: “¿por qué pensar que las escuelas están en condiciones de asumir una autonomía de tanto alcance si la formación docente y la de los directivos sigue siendo un problema?” Con solo contestar esta esta pregunta se podría resolver las anteriores. Esto es prioritario, fundamental. Ahí es donde se centra el aprendizaje, donde poner el acento: en la formación de los docentes. El profesor dice que la función del Estado, entre otras cosas es “acompañar con asesoramiento y capacitación a las escuelas”. Esto es muy delicado porque, ¿qué preparación les darán a los docentes? ¿cómo? ¿cuál? ¿en qué consistirá? ¿corresponderá a la realidad en la que se está viviendo?

Volviendo al comienzo; aún se transita por la forma, por la palabra, pero este es el momento de la acción, basada en el pensamiento, en la reflexión, la evaluación formativa, en la humildad y voluntad.

María Azucena Gandulfo

El 18 de diciembre de 2025 vi por televisión la ceremonia de egreso de los nuevos subtenientes, guardiamarinas y alférez, presidida por el señor presidente Javier Milei. Al final del discurso, el presidente dijo a los egresados: “Ustedes defiendan la patria y el gobierno va a defenderlos a ustedes”. Hace más de 45 años las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, por decreto presidencial de un gobierno democrático, defendieron la patria del terrorismo. Más de dos mil defensores de la patria aún hoy están prisioneros y muchos muertos en prisión. Se combatió a los terroristas como hoy lo están haciendo el Estado de Israel y Estados Unidos. Sin embargo, en la Argentina castigan a los defensores y premian a los terroristas con jugosas indemnizaciones. Personas de más de 70 y 80 años están en cárceles del país sin justicia justa. No hay tiempo. No tenemos tiempo. Se nos va la vida en la cárcel. El gobierno kirchnerista, lleno de corruptos y lacras, en complicidad con jueces prevaricadores, también corruptos y militantes, nos negó una justicia justa (también robaron con los juicios). Hoy esa justicia se nos sigue negando. Como los egresados en esa ceremonia, que juraron “defender la patria hasta perder la vida”, los prisioneros políticos seguimos defendiendo la patria y muchos perdieron la vida, pero ninguna autoridad nos defiende. Viva la patria.

Julio Narciso Flores

Cultura cívica

La carta de Maria Novakosky, “El respeto en Japón”, explica de manera contundente la gran diferencia conceptual entre cultura general y cultura cívica. Esta última es menospreciada en nuestro país, donde como en Japón, debería comenzar en cada hogar, y sobre todo en la escuela primaria. Con seguridad, a todos nos han enseñado donde queda la capital de Mongolia, hidrografía de Europa, romanos, persas y fenicios. Pero a pesar del enorme caudal de información adquirido, pocos nos atrevemos a usar un baño público, y de la suciedad de la que de alguna manera somos parte y convivimos, ni hablemos.

En otras palabras, ¿cuál de las dos culturas facilita el camino al desarrollo?

Carlos Alejandro Arteaga

Villa Ocampo

El extenso editorial sobre Villa Ocampo olvidó algo muy importante: la convivencia y aprobación vecina. Los eventos que se llevan a cabo en esa casona, ubicada en una zona exclusivamente residencial, nos afectan por la gran cantidad de vehículos ( automóviles y grandes omnibuses) que invaden el vecindario. Sobre Lasalle, barrancas abajo, la propiedad tiene un extenso terreno que debería transformarse en playa de estacionamiento para sus visitantes. ¿Por qué no se nos consulta, también, a los vecinos?

Edgardo D. Rolla

Reflejo

Quiero felicitar al Sr. Joaquín Garau por su artículo del sábado pasado, escrito en forma clara y jocosa que refleja perfectamente a los argentinos. Muchas gracias por este artículo que me hizo reír hasta las lágrimas.

Eugenia Sender

