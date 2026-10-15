Cartas de lectores: El lugar de quien mira, la Justicia, ley de tierras

El lugar de quien mira

La columna de Laura Lewin, “El cuerpo será falso, la humillación no”, publicada el 8 de octubre, me permite plantear como cuestión adicional: qué hace el resto de los compañeros cuando ve esas imágenes. Un adolescente puede no haber participado y, sin embargo, decidir si se ríe, calla, pide que no las sigan circulando o busca a un adulto. En esa decisión pesa muchas veces el deseo de pertenecer. El costo de quedar afuera puede ser tan grande que termine aceptando una complicidad que no habría elegido en otras circunstancias. Educar también implica ayudar a los jóvenes a reconocer esa presión y a actuar sin quedar sometidos a ella. Es responsabilidad de los adultos, tanto en la familia como en las instituciones educativas, enseñarles que formar parte de un grupo no puede tener como precio aceptar aquello que consideran incorrecto. Porque el respeto por los demás se demuestra, sobre todo, cuando sostenerlo nos obliga a diferenciarnos de quienes nos rodean.

Ricardo Caroprese

rcaroprese2014@gmail.com

La Justicia

Ante las deficiencias de la Justicia y el mal concepto de que goza en la sociedad argentina -en especial en las causas de corrupción o de resonancia pública, generalmente permeables a diversos intereses y manipulaciones- podría pensarse en excluir a la clase política del nombramiento y remoción de los jueces, pero nuestro esquema constitucional prevé un sistema de frenos y contrapesos entre los tres Poderes del Estado que inevitablemente conlleva la interacción entre ellos; así la Justicia tiene la atribución de controlar la constitucionalidad de las resoluciones de los poderes ejecutivo y legislativo y como contrapartida los Magistrados judiciales son nombrados y removidos con la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Solo con la educación del pueblo que elige a sus representantes que ejercerán las funciones del Estado y el control del periodismo libre podrá revertirse lo que hoy aparece como desviado o reprochable.

Ana María Contin

continanamaria@hotmail.com

Ley de tierras

Todavía recuerdo el programa de Hora Clave, donde Lilita Carrió alertó contra la conspiración de los extranjeros para hacerse de las tierras y sobre todo del agua de los argentinos; alerta de la cual deriva la (todavía vigente) Ley de tierras. Una Ley de tierras que no solamente choca frontalmente contra el artículo 20 de la Constitución Nacional, que da iguales derechos a los extranjeros en nuestro suelo, sino que pone a quienes la defienden en una incómoda contradicción. Seguramente muchos de los legisladores y magistrados que hoy la sostienen no dudan en condenar la discriminación contra las mujeres, o por el color de la piel, o por la religión o las opiniones. Pero, desdoblándose, no dudan en discriminar contra los extranjeros, como si no fueran personas. La Ley de tierras nació en un estudio de televisión, como un cuento del lobo o del viejo de la bolsa, pero llenó esta vez de miedo a muchos oyentes que no eran niños. Y los mayores con miedo suelen desconocer el estado de derecho, como todavía hoy ocurre.

Mariano F. Grondona

mfg@pagbam.com

Un ser excepcional

En el homenaje que se le hizo a Messi parecía que tenía más importancia la persona que el futbolista. Y la tenía. Se lo notaba en los comentarios de los periodistas, en el llanto de muchos de sus compañeros, de los técnicos, y en las propias palabras de despedida de Messi, donde no dejó de agradecer una y otra vez a los que compartieron con él más de veinte años de éxitos y también de fracasos. Un estudio realizado por una deportista rosarina muestra que la carrera que hace Messi después de un gol con el dedo apuntando hacia adelante es una muestra de agradecimiento al jugador que le hizo el pase que terminó en gol. Eso es Messi. Una persona sencilla, que cree en el esfuerzo y en el trabajo individual pero al mismo tiempo que los logros son resultado del esfuerzo y el trabajo de todos. Alguien para quien su familia ocupa el centro de su vida y no deja de ponerlo en evidencia a cada paso. ¿Cómo no recordarlo tomando mate junto a su esposa e hijos en el campo de juego después haber ganado el título en el mundial de Qatar? Todo esto muestra un compromiso con un conjunto de valores tradicionales que hicieron grande a nuestro país y que hoy en gran medida brillan por su ausencia. El llanto de muchos chicos y jóvenes en el estadio de River significa que estaban despidiendo a mucho más que aun deportista.

Estaban despidiendo a un ser excepcional que además era el mejor futbolista de la historia.

Juan Carlos Iorio

Juancarlos1942junin@gmail.com

Santa Felicitas

Estas líneas son para pedir por la restauración de la Iglesia Santa Felicitas de Barracas, que está en muy mal estado y ha sido declarada Monumento Histórico y Artístico Nacional. Este año se cumplieron sus 150 años de historia, arte y presencia de Dios en Barracas. Dos Papas estuvieron en Santa Felicitas antes de que los eligieran: Eugenio Pacelli, luego Pio XII, y el cardenal Bergoglio, luego Francisco). Ahora que viene SS León XIV se podría pedir al gobierno nacional y al Episcopado dar el inicio a las obras de restauración con su aval , ya que actualmente pertenece al Arzobispado de Buenos Aires.

Marcelo J. Louge Juárez

mjlouge@gmail.com

En la Red Facebook

Irán. Una joven de 23 años fue condenada a muerte por “blasfemar” en las redes sociales

“¿Cuando es la marcha feminista en contra de esto?” -Gonzalo Albarracin

“Es una barbaridad que ocurran estos hechos en nuestros tiempos. Que por religión, política, etnia u otra causa se denigre y humille a las mujeres” -Claudio Berón Garcia

“¿Y les pañueles verdes que dicen de esto?” -Jonathan Lucero

“Es una tristeza y a la vez te genera una impotencia e indignación. Porque a nivel mundial reivindican al régimen y entre los que se manifiestan a favor, son mujeres” -Lilian Mariela Ramirez