Cartas de lectores: El valor del dólar, Malvinas e impuesto, de arriba para abajo

El valor del dólar

“El valor del dólar lo maneja el gobierno, lo maneja mal, como todo. Sin un Estado presente, cuando sube el dólar, suben los precios. Devaluación, inflación y ajuste”. ¿Piensa el lector que esta es una declaración que prepara la oposición en su conjunto contra el Gobierno y su nefasto ministro de Economía? ¡No! Estas palabras son de Axel Kicillof, en un tuit del año 2017, contra el gobierno de Mauricio Macri, con un dólar blue a $18. Hoy, con un valor de $420 y un incremento de la moneda del 505% desde el inicio de la actual gestión kirchnerista, ¿por qué no habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Cuánta hipocresía, inoperancia, y qué poca autocrítica y vergüenza.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Malvinas e impuesto

En 2019 viajé a las islas Malvinas. La emoción y las vivencias de ese viaje hicieron que me propusiera volver alguna vez. Si Dios quiere viajaré el 13 de mayo. Si Dios quiere y si el Gobierno rectifica el alcance de un impuesto. En el resumen de la tarjeta de crédito que recibí aparece una liquidación correspondiente al impuesto PAIS, por el pago anticipado del alojamiento en Puerto Argentino. Consulté la página de la AFIP y entiendo que dicha liquidación encuadra en la adquisición de moneda extranjera para la cancelación de obligaciones contraídas en el extranjero. O sea que mi gobierno reconoce a las Malvinas como territorio extranjero. Podemos inferir que se terminó el conflicto. Realicé consultas y me aseguraron que me devolverán ese impuesto. Necesito la plata y me parece bien. Pero me cuesta entender esta medida del Gobierno. Y me duele pensar en nuestros veteranos de guerra, que una vez más ven con tristeza cómo la desmalvinización los convierte de héroes en mercenarios, defensores de un territorio extranjero según nuestro gobierno.

Si no derogan el alcance de esta ley, no viajaré al “extranjero”, yo quería viajar por la Argentina.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

De arriba para abajo

Al próximo gobierno y a todos los políticos, asesores, auxiliares, punteros y a tantos otros que viven del Estado, se les debe reducir en un 50% sus ingresos.

El Estado debe achicarse de inmediato a su mínima expresión. Se debe eliminar o reducir cuanto sea necesario en un Estado absolutamente ineficiente, eliminando aquellas carteras, ministerios, secretarías y reparticiones probadamente partidarias, puro lastre de nuestra economía.

El esfuerzo lo debemos realizar todos, pero esta vez, “desde arriba para abajo”.

Y ponerse a trabajar muy fuerte todos aquellos políticos que se hayan postulado y fueran electos para conformar un nuevo gobierno. También, se debe “repatriar toda la guita que se robaron”.

Con eso bastará para comenzar alguna vez, honestamente.

Antonio Britti

DNI 8.591.025

Insensatez

Abro el diario. Macri, Larreta, Bullrich, Vidal, Carrió y Milei han decidido hacer Política Gran Hermano, peleándose entre ellos y exhibiendo la disputa en los medios, como Titanes en el ring. Se tiran de los pelos para la audiencia, uno lastima al otro en lugar de negociar en privado. Ellos boxean, y si hay nocaut los desmayados somos los que los necesitamos. Como en el box y en la lucha libre puede ser que uno gane, pero el vencedor también sale magullado. Los medios y las redes son el correo interno de la centroderecha. Insensatez.

Juan Ernesto Cambiaso

DNI 4.435.122

Cámaras de seguridad

A diario vemos en las redes y en televisión filmaciones de delitos en la vía pública y en comercios por medio de cámaras instaladas. Me pregunto cuántos de esos eventos son esclarecidos y aprehendidos sus autores como consecuencia del uso de tales herramientas. Con el mayor de los respetos considero que ello demuestra su total ineficacia. Deben arbitrarse otros medios más efectivos.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

El problema

El problema no es el populismo, el liberalismo o cualquier cuestión ideológica. El tema es moral. Idoneidad, honestidad y patriotismo. Lo demás es cháchara.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Mundial Sub-20

Es de trasnochados avalar la organización de un Mundial de fútbol Sub-20 en un país quebrado económicamente como el nuestro. Un Mundial que no genera turismo, que salvo los partidos de la Argentina se jugarán con estadios vacíos, aumentando el déficit. Y mientras se dispute el torneo 7 de 10 chicos del país no tienen para comer. Verlo al ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Turismo, Matías Lammens, avalando este disparate fue confirmar lo desacertado de la decisión. Y el expresidente Mauricio Macri, desde su lugar en la FIFA, no hizo nada por impedir este dislate.

Hernán J. Lanusse

Herrnan636@gmail.com

Incordios cotidianos

Los trabajadores pagamos un alto costo por concurrir a nuestras tareas. Sortear todas las dificultades para llegar al trabajo es un desafío cotidiano y lo logramos únicamente porque le ponemos garra. Cuando no hay un paro de choferes de colectivos nos toca el de los subtes y los metrodelegados, o el de los trenes y sus sindicatos. Y los que van en auto se enfrentan con piquetes y cortes de calles o puentes.

Coraje en este país es querer trabajar, porque para vagos y políticos el camino es mucho más fácil: a algunos los trasladan en micros especiales y otros van en helicóptero o con chofer.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

En la Red Facebook

Dólar en llamas: renuncias y dardos envenenados en el Gobierno

“Los políticos no quieren poner el lomo, quieren seguir con sus mismos privilegios”- Fernando Costilla

“El dólar no está en llamas, el peso puede ser”- Marcos Antonio

“Pero ellos de campaña, en reuniones en el exterior... a ver de qué se van a disfrazar para seguir viviendo en sus lujos pagados por los laburantes...”- María Sauce

