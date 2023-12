escuchar

Equidad

El ajuste esta vez lo hace la política. ¿Qué significa esto? ¿Perderán privilegios los políticos? ¿Se ajustarán los cinturones? ¿O, como siempre, el único que sufrirá el ajuste será el pueblo?

Sería importante esta vez que el acomodamiento a la economía que se viene no sea de un lado solo, ya que los responsables de esta crisis han sido los privilegiados de siempre y les corresponde a ellos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Ofertas de trabajo

El ministro Massa ha dicho que tiene varias ofertas de trabajo en el exterior. No sería extraño que al menos una de esas propuestas provenga de Japón, país que por su demografía y alta productividad sufre cada tanto desagradables episodios de deflación. Con la fresca experiencia adquirida como ministro de economía de la Argentina, en poco tiempo Massa podría librar al Japón del estigma de la deflación y llevarlo hasta los envidiables niveles de inflación que gozamos por estos pagos.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Cortar el despilfarro

Si este gobierno organiza los pagos con criterio, sin perjudicar a la gente necesitada y les deja de pagar a los ñoquis, punteros, seudogremialistas, asesores de nada, laderos, etc. (se sabe perfectamente de todos estos, cientos de miles y miles como son), conseguiremos muy buen equilibrio sin magia, “solo ordenando”, no despilfarrando. Y esto es solo para comenzar, más todo lo que tengan que hacer.

La guita está acá, siempre estuvo.

Antonio Britti

DNI 8.591.025

Tiempos de cambio

Mil veces se ha dicho en estos días que vienen tiempos de cambio para nuestro país. No se trata de una revolución, afortunadamente. Lo que sí debería ocurrir, o, mejor dicho, lo que muchos deseamos que ocurra, es que dejemos de ser una sociedad enferma, en crisis, con permanentes desacuerdos entre sus distintos actores. Basta de buscar soluciones basadas en falsedades, presentadas con argumentos engañosos. Basta de deformar los conceptos, basta de enmascarar la verdad, basta de dogmatismos y demagogia, que quitan sentido a la democracia y enajenan nuestra capacidad de autodeterminación. El cambio demanda la vigencia de la ley, la defensa de los derechos individuales y el respeto de los derechos de las minorías. Propendamos hacia una sociedad en la que los grupos dirigentes actúen de manera equilibrada, más o menos armoniosa, en la que todos nos enriquezcamos con la multiplicidad de enfoques. Si este cambio ocurriera, quedaría atrás, para siempre, la Argentina declinante del presente.

Carlos Mazzoni

DNI 7.663.040

Cifra

Santiago Cafiero se está despidiendo de la titularidad de la cancillería argentina habiendo ejercido una gestión decepcionante, pero para que esa gestión resulte aun peor, ha salido a contradecir al presidente electo Javier Milei respecto del número de desaparecidos durante la represión a la guerrilla del último gobierno militar. ¿Creará este mediocre funcionario en lo que decía Goebbels respecto a repetir y repetir mentiras? Pareciera que sí. La cifra absolutamente probada de esa cantidad de desaparecidos es la que anuncia Milei y también Victoria Villarruel, es decir los 8753, cuyos nombres fueron publicados en el llamado Parque de la Memoria. Curioso es que quienes hablan de 30.000 desaparecidos fueron los que aportaron los datos para nombrar a todos los extraviados setentistas del Parque de la Memoria y les falten 21.247 nombres, es decir más de un 70% de la cifra que esgrimen.

Como bien se ha dicho, la mentira y más aún cuando se hace pública, oculta, deforma y deshonra la realidad. Es un modo más de maltrato. Instala como norma el vale todo, anuncia que no hay más reglas de juego y que se puede apelar a lo que fuere, habilitando así a la violencia. Frente a ello y para que la democracia y la república funcionen, la Justicia tiene que actuar analizando, juzgando y sancionando a la mentira pública, que es gestora de violencia y como tal, constituye una forma clara de delito.

Fiscales de la Justicia, ya no deben mirar más para el costado, la mentira pública está violentando la verdad, la justicia y la libertad, indispensables para que sea factible la democracia y la república liberal.

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura4@gmail.com

Impuesto inmobiliario

La boleta del impuesto inmobiliario que vence el 7 de diciembre establece un monto como opción de primer pago y una segunda opción para el segundo pago con vencimiento el 30/12/23. Por optar por la segunda cuota, el monto crece el 23,47%. Me parece absolutamente usuraria. Esto da una tasa de interés enorme. Como nueva autoridad, espero que lo someta a estudio y fije valores acordes con la realidad.

Eduardo M. Nicora Echagüe

DNI 4.862.122

Estafas telefónicas

El lunes pasado fui víctima –con suerte, dado que no pudo concretarse– de la ya generalizada estafa por la modalidad de reclamo de deudas por la vía telefónica. En este caso, el reclamo lo efectuaba AySA a través de su “gerencia de cobro”, pero la forma tan burda y poco clara de quien lo llevaba a cabo motivó mis dudas e inmediato rechazo. Se supone que los datos con que esta organización delictiva contaba deben haber sido facilitados por agentes de AySA, dado que en la página en internet de la empresa no es posible elegir al voleo un candidato para llevar a cabo sus fechorías. Hace falta tener el número telefónico de la víctima, y el mío no figura en la guía ni en ningún perfil personal u otro tipo de fuente de información.

Es de esperar que las nuevas autoridades purguen todo esto, que apesta, de “las empresas de los argentinos”.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

Transformismo

Nuevamente los argentinos asistimos a un transformista en el gobierno. Adiós a la dolarización, adiós al cierre del BCRA, bienvenido al tren fantasma Caputo, Bullrich, Francos, Werthein y siguen los nombres.

La esperanza es lo único que no se debe perder, pero a mis 76 años creo que esta película ya la vi.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

En la Red Facebook

El gobierno nacional enviará fondos a las provincias para que los gobernadores paguen salarios y medio aguinaldo

“El lado B de tener todas las provincias con empleados estatales”- Gustavo De Maio

“Todavía siguen con la maquinita, suerte que ya se van, nunca tuvieron una idea para solucionar los problemas de la gente, salvo emitir”- Julio Genes

LA NACION