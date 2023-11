escuchar

Esa Argentina se acabó

Fuimos muchos los ciudadanos que nos ofrecimos a ser veedores y garantes para que el domingo la elección fuera transparente. Especialmente muchos jóvenes se anotaron para fiscalizar para La Libertad Avanza por primera vez; se formaron, prepararon sus viandas y materiales y salieron temprano con entusiasmo a cumplir con ese derecho cívico. Al promediar la mañana comenzaron a circular mensajes alertando sobre hechos de violencia de toda índole, desde violaciones flagrantes al Código Electoral, donde por ejemplo una fiscal llamaba por teléfono a alguien pidiéndole que viniera a ocupar el cargo de presidente de mesa, pasando por “aprietes” con amenazas a la integridad física, como fue el caso de mi hijo o mi sobrino –a quien le dijeron que lo iban a sacar de la escuela en un baúl– hasta grupos de hombres fornidos pidiendo plata para pasar a votar a la escuela, o autos con los parabrisas rotos o con cuatro cubiertas tajeadas o ruedas robadas. Cada vez llegaban más mensajes, dejando claro que no fueron hechos aislados, sino que hubo intención de amedrentar, intimidar y condicionar a fiscales y votantes que en anteriores elecciones habíamos vivido en armonía y cooperación. Concomitantemente, se observaron cientos de carteles de propaganda política oficialista y puestos que repartían choripanes y boletas dentro de la misma cuadra de las escuelas, sin que a nadie pareciera llamarle la atención esa falta.

La democracia se funda sobre la premisa de que votamos en paz y con libertad, sin coacciones ni amenazas, cumpliendo con la ley. El domingo pasado la mayoría de los ciudadanos argentinos expresó que ya no quiere vivir en la lógica de que el que pega más fuerte se sale con la suya, de manera que considero indispensable tomar medidas para investigar y terminar con estas prácticas abusivas. Los ciudadanos republicanos seguiremos comprometidos con la democracia y estamos dispuestos a defender el derecho a votar o fiscalizar seguros y en paz. Estos lamentables hechos de violencia no van a socavar nuestros valores.

La Argentina de los vivos se terminó.

María Carolina Moché

DNI 18.412.424

Libre

Pertenezco a la generación que vivió con la esperanza de recuperar una Argentina contada por los mayores –en mi caso, mis abuelos–, donde el trabajo, el respeto y la cultura formaban parte del día a día de un país pujante. Abrazo la libertad que promueve Javier Milei en aras de la recuperación de nuestra Argentina soñada, cuando ya creía que no llegaría a verla en esta vida.

¡Viva la Argentina libre!

Mariano Olivero

DNI 22.656.642

La hora de los jóvenes

La juventud dijo: presente, aquí estamos, y de aquí no nos vamos. Venimos a hacer lo que ustedes no pudieron o no quisieron y no nos interesa el color de ningún partido político. Que los gobernadores se cuiden de las decisiones y posiciones que tomen a partir de ahora, ya mostramos quiénes y cuántos somos en cada provincia. Si las decisiones que se tenían que tomar no se tomaron por cobardía o por intereses corruptos, apártense y déjennos hacer.

Esperemos que los ejecutivos de la nueva política contemplen este pensamiento y este sentimiento de los nuevos hacedores, que espero apoyen al nuevo presidente. No olvidemos a John F. Kennedy: “No preguntes que va a hacer el país por vos, preguntate qué podés hacer vos por tu país”.

Ricardo Blaksley

Mural en la escuela

Fiscalicé en las elecciones en la Escuela Media 8, de Gral. Pacheco, Tigre. Allí me encontré en el pasillo principal del primer piso con un mural de 2 metros por 2, fechado en 2019. En ese momento era presidente de la República Mauricio Macri, a quien se retrata en dicho mural sobre una pila de dinero, con una mujer a su lado en bikini disfrutando en una reposera, y con las leyendas, de “dólar, despidos, menor educación”. Enfrente se ve una pila de basura con una familia empobrecida. Estamos hablando de una escuela, ¡que además utiliza fondos públicos! Sobran las palabras! Y me gustaría saber si un fiscal puede actuar en este y otros cientos de casos que deben existir a lo largo y ancho de todo el país. Si deciden no sacarlo le pediría al gobernador Kicillof, de quien depende educación en la provincia, que arriba de la pila de dinero ponga a Insaurralde y su yate en Marbella, y dibuje en la reposera a su acompañante. Me parecería más justo y acorde con los tiempos.

Verónica Diez de Tejada de Marseillan

DNI 18.234.806

Berazategui inseguro

La madrugada del pasado 8 de noviembre de 2023 no fue una madrugada más. En mi vida y en la de mi esposo (58 y 60 años) fue un antes y un después. Mientras dormíamos (3.35 AM aproximadamente) cuatro individuos encapuchados, con armas de fuego y armas blancas, nos sorprendieron para robarnos, golpearnos, atarnos, amenazarnos, durante casi dos horas, y fue la peor pesadilla de nuestras vidas. El hecho no trascendió por no haber llamado a los medios y porque, gracias a Dios, no hubo muertos (es horrible tener que naturalizar y agradecer que no nos hayan matado). Llama poderosamente la atención que este no fue un caso aislado. En calle 163 y 69, el 17 de agosto; en calle 163 y 67, el 30 de octubre; y el tercero fue el nuestro, en calle 163 y 60, con las mismas características. Soy oriunda de Pueblo Nuevo, Hudson, Partido de Berazategui, nací, crecí, viví y vivo allí e invertí en mi pueblo natal. Los que me conocen saben que trabajo desde los 19 años y que todo lo que hice fue con el esfuerzo de toda mi familia, con total honestidad y transparencia. En el partido hay un lema que es: “Orgullosos de Berazategui”. No se sabe bien por qué: si tenemos que estar orgullosos de no poder dormir tranquilos, de un agua intomable, de la inseguridad constante o de un municipio que en casi 15 días no mandó a nadie a preguntar cómo estábamos, siendo que dirijo hace más de 30 años la institución más importante del pueblo.

Marisa Antonia Pieroni

DNI 17.420.549

