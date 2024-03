Cartas de lectores: Estado y mercado, se votó un cambio, hora de esclarecer

Escuchar

Estado y mercado

Muchos de los que queremos que a Milei le vaya bien apoyamos la reducción del Estado, la privatización de las deficitarias empresas estatales, la eliminación de los ñoquis militantes y los curros con fideicomisos y seguros. Pero no compartimos algunos dichos del presidente como: “El Estado es una organización criminal”; “el Estado es un enemigo”, porque hay funciones indelegables del Estado, como son las de justicia, seguridad, educación, salud, defensa y relaciones exteriores. Mientras el socialismo y el populismo plantean una mayor intervención del Estado en la economía, el capitalismo promueve una limitación y busca un equilibrio entre la economía de mercado y la participación estatal, actuando en forma coordinada y complementaria para alcanzar un desarrollo sostenible. Quien mejor definió esa búsqueda fue el excanciller de Alemania Willy Brandt, que impulsó importantes reformas económicas que transformaron a su país, al proponer: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Se votó un cambio

¿Cuándo aprenderán a aceptar las decisiones de las mayorías ciudadanas las minorías revoltosas? La mayoría de los argentinos votó por una propuesta de cambios del modus vivendi. Deberían aceptarlo y adecuarse a esta realidad, no combatirlos.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Hora de esclarecer

Han pasado ya más de 40 años desde que se restableció el sistema republicano de gobierno y desde entonces hay divergencias en torno a la cantidad de desaparecidos en la década del 70. Hay dos afirmaciones provisorias: una, que fueron 30.000; otra, que no llegaron a los 9000. Es hora ya de esclarecer, de conocer la verdad y descubrir qué se esconde detrás de una u otra provisoria afirmación si estas no fueran ciertas. Una afirmación es verdadera cuando puede demostrarse siguiendo el método científico; por ello, propongo al Ejecutivo que reúna a los representantes de ambos grupos de ideas que se disputan la certeza, para que demuestren objetivamente, con evidencia demostrable ante escribano público, la cantidad de desaparecidos que dicen tener cuantificados. Después de cuarenta y un años, la sociedad en su conjunto, la historia y el futuro lo merecen. ¡Y será justicia!

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Reconciliación

La señora Graciela Fernández Meijide ha dado sobradas muestras de ser una persona que no odia. Ella le ha entregado mucho a la historia de la patria a partir del drama de la desaparición de su hijo Pablo. Propongo que ella encabece una Comisión por la Reconciliación Nacional. Mucho ha entregado a la historia, y tiene mucho para darnos todavía... ella conoce los caminos de la reconciliación, el perdón y la paz.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Sugerencia

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó recientemente su deseo de que “el peronismo vuelva a enamorar”.

Como simple ciudadano le sugeriría que prueben dejando de robar. No solo dinero, sino también la esperanza de muchos argentinos, sobre todo los jóvenes, que ya no sueñan con un futuro mejor, sino con poder emigrar a un país donde puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en un marco de seguridad y confianza en la dirigencia política.

Claramente, con el peronismo en el gobierno, eso no estaría sucediendo.

Fernando M. Chain

DNI 13.887.349

Infrahumanos

Toda discriminación es reprochable, pero la más grave es la que considera a un sector de personas infrahumanos. Esto es lo que ocurre con los imputados por hechos ocurridos hace medio siglo en las causas seguidas por los llamados delitos de lesa humanidad, cuando se les desconocen todos los derechos fundamentales y mínimos que se le reconoce a cualquier otro justiciable. Desde la violación al principio de igualdad ante la ley se derrama el cúmulo de violaciones a las más elementales garantías: cosa juzgada, legalidad, irretroactividad de la ley penal más gravosa, imparcialidad, plazo razonable de juzgamiento, plazo razonable de la prisión preventiva, principio de humanidad y un sinnúmero que los límites de una carta de lector me impide seguir enunciando.

No habrá verdad, ni justicia, ni paz mientras un solo habitante de esta bendita nación sea considerado menor en dignidad que la orangutana Sandra, a quien la Casación la reconoció como sujeto de derechos y por tanto de protección en 2014.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Nuevo nombre

Propongo el cambio, terminar de a poco con “el gobierno” y “la oposición”, que, sanamente, son positivos pero hace años que esto no sucede en nuestra Argentina. Para ello sugiero que el nuevo nombre de ex-CCK sea Centro Cultural Argentino y no algún otro nombre que se identifique con algún sector en particular. Dudo que esto pueda generar molestias en algún partido político.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Bicentenario

Otra vez ha surgido la cuestión de un nombre para el CCK. En mi opinión, no hay más que remitirse a los orígenes, mayo de 2006, cuando el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Cultura de la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Sociedad Central de Arquitectos, dieron a conocer las bases del concurso internacional de “Anteproyectos para el Centro Cultural del Bicentenario y de ideas para su entorno urbano inmediato”. Por ese medio se perseguía que Buenos Aires contara con dos referentes urbanísticos prominentes dedicados a ambas celebraciones de mayo de 1810: el Parque del Centenario y el Centro Cultural del Bicentenario.

Guillermo Scarabino

DNI 6.036.795

En la Red Facebook

Seis dirigentes opositores, refugiados en la embajada argentina en Venezuela

“Dictadura. Y la justicia y los militares al servicio de Maduro”- Rosa Paredes

“Los K hacen la marcha del Nunca Más y apoyan la dictadura de Maduro, no se puede entender”- Fabián Fernández

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION