Cartas de lectores: Estar atentos, cantidad de leyes, billete devaluado

escuchar

Estar atentos

Lo que nos deja el caso Lucio. Cada vez que ocurre una tragedia evitable en nuestro país, tiendo a desear que ojalá sirva para algo. Lamentablemente, la realidad me demuestra otra cosa. No aprendemos de nuestros errores. No sacamos un rédito positivo de episodios trágicos. Pienso en el martirio que atravesó Lucio Dupuy y en la cadena de responsabilidades y negligencias que desembocaron en su asesinato. Más allá de la conducta inenarrable de sus “madres”, el Estado ausente. La jueza que le dio la tenencia a su madre biológica, las maestras y autoridades de la escuela a la que el niño asistía, las guardias de los hospitales que lo atendieron, ¿nadie vio nada raro? ¿A nadie le llamaron la atención las marcas de golpes y tortura? ¿Nadie escuchó sus silenciosos pero estridentes pedidos de ayuda?

Añado algo personal: hace unos años noté que la cuidadora de una vecina muy mayor la maltrataba verbalmente. Me asomé a la medianera y le pregunté: “Disculpe, ¿por qué le grita?”; “porque es sorda”, me respondió. Me comuniqué con un familiar de la “víctima” y lo puse al tanto de la situación. Sentí que era mi deber moral hacerlo. Los vecinos también tenemos esa responsabilidad. No adhiero al “no te metás”. Cada uno de nosotros es también “la sociedad” y debemos estar atentos y denunciar cualquier atisbo de violencia. Hacernos cargo y actuar en consecuencia.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Cantidad de leyes

Mucho se ha dicho en estos días acerca de lo poco que trabajan los legisladores. Necesitamos leyes de excelencia. Entonces se requiere de legisladores idóneos y trabajadores. No necesariamente la sanción de mayor cantidad de leyes implica una mejor estructura legal. Propongo empezar por derogar de un plumazo una cantidad de leyes que van contra las personas de bien que quieren construir un país mejor. Como muestra basta un botón: la ley de alquileres. Mejor que seguir produciendo nuevas malas leyes es eliminar las pésimas normas que ya nos propinaron. Los argentinos no necesitamos que el Estado nos cuide. Urge que respete nuestra libertad. Ya basta.

Martín Ibarzábal

DNI 12.639.432

Billete devaluado

El billete de 2000 pesos nacerá devaluado en valor y significado. Muestra el eterno desprecio del peronismo por la ciencia económica. En esta oportunidad llevan la economía hacia el precipicio. Piensan que al no imprimir los de 5000 o 10.000 pesos la gente no se da cuenta de la inflación. La historia muestra que la inflación nació con el populismo económico de Perón. Con este billete minusválido piensan homenajear a la ciencia nacional, a través de Carrillo y Grierson. El peronismo también devaluó la ciencia argentina. Houssay, Leloir, como muchos docentes universitarios, fueron agredidos por el régimen. O el vergonzoso Proyecto Huemul, de R. Richter, que despilfarró cuantiosos fondos públicos. Todo por no consultar a físicos argentinos de fuste que no eran peronistas. El verdadero científico tiene una mente abierta y no acepta dogmas.

Héctor Guillermo Carta

DNI 11.478.530

Ejemplo

Leí con mucha atención el artículo de opinión del intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Claro, conciso, estoy en total acuerdo en todos sus términos respecto de la necesidad de no perder la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que por el sistema electoral por solo un voto se pierde. Centro mi atención donde dice que Juntos por el Cambio “tiene la obligación de presentar la campaña y los candidatos más competitivos ante una opinión pública alertada respecto de que cada voto no solo cuenta, sino que puede llegar a ser definitorio”.

Es justamente en este punto donde día a día uno observa la mezquindad política y como única meta la de cada uno acomodar sus necesidades personales, no solo a nivel provincial, sino también nacional, del partido o alianza que sea, en lugar de presentar planes para superar esta crisis y situación por la que atravesamos con tantos años de decadencia y un futuro cercano incierto y tenebroso. Deberíamos tener presente que el mejor ejemplo comienza en casa.

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

Ciclistas

Rige la prohibición de uso del celular y la obligación del cinturón de seguridad para los automovilistas. ¿Y el control de uso de casco y respeto del semáforo para ciclistas para cuándo, señor Larreta?

María Isabel Di Biasi

DNI 12.087.037

Estacionamiento

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde hace varios años, asumió la política de ordenamiento del tránsito con objeto de hacerlo más fluido. Entre las medidas tomadas se destaca el incremento de la circulación de bicicletas, a las que se puede acceder no solo adquiriéndolas, sino utilizando las que la ciudad pone a disposición del usuario. Esto fue complementado con la creación de “ciclovías”, que hoy ocupan varios kilómetros. La idea era disminuir en un muy buen grado la circulación de los automóviles particulares y volcar al público al uso de trenes, subterráneos, ómnibus, taxis y remises. Por supuesto, no son las únicas disposiciones tomadas, pero para el caso creo que son las determinantes para hacer que el desplazamiento en automóviles particulares se haya convertido en un suplicio. Y lo más grave es que en tal ordenamiento los autos han quedado sin lugar donde estacionar. Si a la limitación impuesta por las ciclovías le sumamos los contenedores de basura, las paradas de colectivos, las autorizaciones de estacionamiento fijo para personas con problemas de locomoción u otros problemas médicos, las entradas de garajes, espacio para camiones blindados en los bancos y demás, es casi imposible estacionar para hacer un trámite, ir al médico, hacer una compra. Recordemos que los estacionamientos pagos son escasos. Creo que una solución parcial a este problema sería que la ciudad proceda a construir estacionamientos subterráneos en plazas, parques y otros espacios abiertos.

Ramón Aldo Ernesto Gómez

ramonaldoern@gmail.com

En la Red Facebook

Clausuran una de las tribunas de la Bombonera por el riesgo de que haya más público del permitido

“Es lamentable. Cómo recién se da cuenta del peligro de esa tribuna. No se dieron cuenta y mandaron hinchas al lugar don de ponen los parlantes”- Marcelo Ángel Botta

“Era hora de que fueran clausurando lo que es inseguro”- Mauro Gastón

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION