Cartas de lectores: Faltan otros pasos, doctrina Mahiques, dislate

Faltan otros pasos

Un gran paso fue la creación de la boleta única, pero hay que ir por más, hay que eliminar las listas sábanas, terminar con la dedocracia y el nepotismo. Los candidatos deben volver a ser elegidos en elecciones internas, privativas de cada partido. Eso es volver a ser democráticos, no a la comodidad, sí al esfuerzo de la participación, en especial de los jóvenes. El país será de ellos. Y por supuesto, hay que terminar con las PASO... un gasto de tiempo y de dinero inútil. ¿A quién se le pudo haber ocurrido ?

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Doctrina Mahiques

Según la doctrina del actual Ministerio de Justicia, cada vez que se filtran audios o mensajes en la prensa, eso equivale a que “se rompió la cadena de custodia” y, por lo tanto, se podría invalidar todo lo actuado. Buena noticia para los defensores de la causa Cuadernos, Nación Seguros, para los abogados de Alberto Fernández y para un largo etcétera de procesos pendientes.

Javier Ignacio Baños

Exfiscal en lo Criminal y Correccional

DNI 23.771.916

Dislate

No deja de sorprenderme como en nuestro país continúan apareciendo personajes que consideran estar por sobre la ley. Gracias a una excelente cobertura periodística de LA NACION nos desayunamos con lo que sucede dentro de una institución cuyo único objetivo es organizar una actividad deportiva. Resulta que se ha creado un estado dentro de nuestro país. Su presidente considera que no debe rendirle cuentas a nadie, mucho menos a la justicia, pagar los impuestos según su propio criterio y además sus miembros pueden circular en vehículos por la ciudad sin la identificación que se le pide a cualquier ciudadano común.

Para hacer gala de su poder cuando fue citado por la Justicia se negó a declarar, se sintió agraviado y realizó un paro de actividades, es decir los mortales nos quedamos sin poder disfrutar de nuestro deporte favorito.

Espero que la Justicia ponga rápido fin a este verdadero dislate.

Carlos E. Echagüe

DNI 11.986.456

Contraste

Avanzada la Segunda Guerra Mundial, la Europa aliada debió solicitar el auxilio de los Estados Unidos de América para obtener la victoria, sin el cual el resultado seguramente hubiese sido otro. Los motivos que tuvieron en cuenta en dicho momento los gobernantes de dicho país y de Gran Bretaña, es que lo que estaba en juego eran los valores de la civilización occidental, sin importar el terreno en el que se combatía. Todo ello contrasta con la actual actitud de la Unión Europea, que rehúye su responsabilidad, frente a un régimen como el de los ayatollahs que pone en grave peligro la paz mundial.

Gustavo Saad

gustavo.i.saad@gmail.com

Pacto espurio

En la causa Cuadernos, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner mencionó el desprestigio de la justicia y la politización de la justicia, y afirmó que ya no se utiliza a las Fuerzas Armadas para dar golpes de estado sino al Poder Judicial. También pidió que le mencionen un caso de un presidente que se haya involucrado en una causa judicial y sostuvo: “me puedo morir presa con este sistema y este poder judicial”. A su pedido le respondo: la mayor ofensiva contra la independencia del PJ fue cuando, al asumir la presidencia con el 22%, su esposo, acordó con Verbitsky -exmontonero, entonces integrante del CELS y director de Página 12-, tener respaldo político y silencio ante la corrupción a cambio del manejo de la política de derechos humanos y la reapertura de los juicios sólo contra los militares por los enfrentamientos armados de los años 70. Para lograrlo embistió contra la Corte Suprema, con el fin de obtener una mayoría que, anulando los reiterados fallos del alto tribunal que declaraban la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos, permitiera reabrir las causas. La nueva Corte así lo hizo mediante tres fallos, arrasando garantías constitucionales a las que denominó “obstáculos a sortear”. A fin de someter al Poder Judicial, la embestida continuó contra la Cámara Federal de Casación Penal y con el copamiento del Ministerio Público Fiscal y parte del fuero federal por parte del CELS y Justicia Legítima, llamándolos a militar políticamente en el ejercicio de la judicatura. Fue durante su presidencia que se modificó la composición del Consejo de la Magistratura reemplazando jueces, abogados y académicos por políticos para disciplinar a los jueces. A partir de entonces, los acusados fueron sometidos a una discriminatoria e inhumana persecución penal. Le recuerdo también que usted conservó su libertad hasta que la condena quedó firme, y jamás pisó una cárcel, mientras que oficiales, suboficiales y policías imputados en esas causas por hechos ocurridos hace medio siglo, nacidas de aquel pacto espurio, sufren prisiones preventivas que superan los 10 y 15 años, muchos en cárceles pese a su edad avanzada y estado de salud y que -según estadísticas de la Procuraduría de delitos de lesa humanidad-los fallecidos superan la cifra de mil. “El odio es un veneno que uno toma esperando que se muera el otro”.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Camiones en la autovía

La Panamericana, de 6 a 12, hora pico para ir al centro a trabajar o estudiar, y también el regreso, de 17 a 21, es un verdadero aquelarre, tierra de nadie. No hay ningún tipo de control y los camiones se adueñan de la autopista y circulan por toda la traza, creando un caos y accidentes producto del descontrol. Es imprescindible prohibir a los camiones que circulen durante esas horas y que las autoridades de las autovías vigilen con mucho rigor que se cumplan estos horarios, aplicando multas severas. Los camiones deben circular por la derecha, por los carriles correspondientes, de 22 a 6. Se evitarían accidentes y ahorraríamos tiempo al automovilista, haciendo más fluido el tránsito en las autovias.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

En la Red Facebook

Lavado de dinero: allanan dos sedes de la AFA

“¡Activen jueces!” - Franca Deliguori

“Siguen libres” - Julio López

“¿Y el caso Libra?” - Jorge Alberto Primo

“Vamos fiscales... prohibir salir del país” - Alicia Talay