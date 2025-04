Cartas de lectores: Ficha limpia, descalificaciones, el Plan Güemes

Ficha limpia

Emocionado vi el viernes pasado en LN+ el programa de Cristina Pérez. Sí, confirmados están los votos para votar esta semana la ley de ficha limpia. El gobernador Claudio Vidal ha instruido a los senadores José María Carambia y Natalia Elena Gadano a votar a favor de esta ley. La misma conductora en su programa había anunciado la necesidad de esos dos votos para lograr esa histórica aprobación. Si se logra, es un momento histórico del país. El senador Carambia, también en pantalla, confirmó su voto y se da por sentado que la senadora Gadano también lo hará. Solo falta que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque la reunión ya prevista y que no falte ningún senador. Este gran paso anticipa la imposibilidad de que Cristina Kirchner pueda ejercer algún cargo en el gobierno.

Argentinos, comenzamos a normalizarnos luego de haber eliminado el cepo y ahora establecer la ficha limpia.

Señores de la Corte Suprema, tomen nota.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Descalificaciones

Más allá de haberle dado mi voto en las últimas elecciones generales, solo para no votar al kirchnerismo y optar por un cambio (como millones de argentinos), no puedo dejar de expresar mi profundo desagrado ante los insultos que el Presidente profiere casi a diario contra los periodistas que “osan” criticarlo. A Jorge Fernández Díaz lo calificó de “impresentable, mentiroso y repugnante”. A Carlos Pagni, de “decir todo tipo de estupideces y envenenar la vida de la gente”. A Alfredo Leuco lo trató de “imbécil”. ¿No se da cuenta Milei de que, al hacerlo, quien se perjudica es él? ¿No es acaso consciente de la enorme responsabilidad del cargo que ocupa? Esas descalificaciones groseras lo descalifican a él, no a sus destinatarios. ¿Nadie se lo advierte? Podría defender su gestión y refutar los dichos de quienes lo critican sin caer tan bajo. ¿Acaso puede?

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

El Plan Güemes

La implementación del Plan Güemes en Salta, con la participación de fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura juntamente con las provinciales, en la localidad de Aguas Blancas, tiene ahora su segunda etapa en Tartagal con la novedosa participación del Ejército Argentino. Todos los ciudadanos estamos de acuerdo con la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el terrorismo, al igual que las autoridades políticas ministeriales, aunque estos movimientos deberían ser con menor difusión en esas zonas fronterizas, para que el impacto sea certero ante las bandas criminales y que estas no tengan forma de prepararse o evadir los procedimientos de las distintas fuerzas.

En otra gestión de gobierno se implementó el Plan Escudo Norte, cuya buena propuesta fue diluida con el correr del tiempo, y permaneció en el olvido. Cada plan debe tener un principio y un final para que posteriormente las operaciones se constituyan en herramientas de prevención y freno de los delitos transnacionales en la totalidad de la frontera norte de nuestro país.

Juan Carlos Holm

DNI 14.951.829

Terrorismo

El editorial del 17 de abril titulado “El execrable rostro de la injusticia” golpea con dureza con una verdad ya inocultable que lacera al más indiferente. De un lado terroristas impunes, homenajeados, indemnizados, beneficiados por el 2x1, recompensados con cargos públicos, que se atreven a dar cátedra de moralidad mientras ocultan a sus víctimas. Del otro, desde cabos y subtenientes van falleciendo privados de libertad, sometidos a procesos manifiestamente violatorios de toda garantía constitucional, sin derecho a defensa, con prisiones preventivas de más de 15 años, a los que se les niegan el 2x1, la excarcelación y la prisión domiciliaria, y finalmente se los arroja a la indigencia y al abandono sin medios para subsistir, negándoles cuanto derecho le es reconocido a cualquier otro habitante. ¿Quién puede todavía sostener que a esta realidad se la llame justicia? Se requiere valor para decir la verdad, y tanto más para aceptarla y corregir la iniquidad.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Mataderos

En la carta del sábado 19 de abril, el señor Miguel Maxit hace referencia al nombre del barrio porteño de Mataderos, y dice que si se cambiara (al igual que el de La Matanza) disminuiría el crimen en estas localidades, aparte de vincularlos con situaciones “terribles y desagradables”. Me crie en Mataderos, concurrí al Colegio San Pío X y desarrollé muy felizmente mi infancia y mi juventud allí, exento de delincuencia y situaciones desagradables. Le recomiendo la lectura del libro Infancia en Mataderos, de Claudio Zieger para que pueda entender la identidad de un barrio y sus tradiciones.

La ciudad con más crímenes en el país es Rosario. Nombres y delincuencia, poco que ver.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

Motociclistas

Desde hace meses se está emitiendo una publicidad que atribuye al no uso del casco los graves accidentes sufridos por motociclistas. Esta afirmación es absolutamente incorrecta, dado que el 100% de ellos sí lo utilizan. La verdadera causa de esos accidentes es otra. Buena parte de los motociclistas trabajan al servicio de empresas dedicadas principalmente al delivery de comida, y tanto estas como las proveedoras y sus clientes finales desean que los productos lleguen rápidamente a su destino. Por eso se desplazan a altas velocidades y cambian peligrosamente de carril, con lo cual arriesgan no solo su propia integridad y seguridad, sino también las de los vehículos que circulan al costado de ellos. También esos accidentes ocurren debido en parte a la ausencia de sanciones a los motociclistas infractores.

Héctor Ferazza

DNI 93.466.311

