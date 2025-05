Cartas de lectores: Gestos, el nuevo papa, ciudades inclusivas

Gestos

Jorge Bergoglio quizás llegó también a ser nombrado papa por sus pequeños gestos. Recuerdo, entre otros, la devolución de las gomitas al kiosquero y los llamados por teléfono. Gestos simples pero de grandeza, que podemos imitar.

Miguel Martin y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

El nuevo papa

Aparecerán noticias, rumores, intrigas, teorías conspirativas, suspicacias y demás alrededor de la elección del futuro papa. Todo con un sesgo terrenal y humano, como si se tratara de un funcionario o de un político. Como me dijo un sacerdote amigo lleno de sentido común y de fe: ¡el futuro papa ya fue elegido por Dios! Solo falta el mecanismo por el cual los cardenales votarán a quien Dios ya eligió. Es decir, ya hay un nuevo papa. Ese papa existe. Y ya está entre los cardenales. Aunque no lo sabe aún. Recemos por él, por sus intenciones y por su salud espiritual.

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Ciudades inclusivas

En su última carta al mundo el papa Francisco pidió que antes de que la nostalgia nos empañe los ojos por su partida sigamos haciendo lío y saliendo a la calle con esperanza en el corazón. Solicitó que si sus palabras te impactaron de alguna manera, no te las guardes sino que las compartas con otros y las volvamos acción en nuestra comunidad. En mayo de 2023, en un encuentro privado en el Vaticano a un grupo de alcaldes invitados para el Congreso Mundial de Ciudades Eco-Educativas, en el que tuve el honor de participar representando a la ciudad de Salta, Francisco nos hizo una propuesta clara: nos invitó a recuperar el origen y desde ese lugar generar ciudades más humanas e inclusivas. El Papa nos dejó trazado un camino desde lo local, marcando a las ciudades como el lugar para promover y difundir el desarrollo sostenible. La clave que nos dejó es que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, una agenda que no se puede cerrar, ni abandonar, sino que debería ser constantemente replanteada y enriquecida por todos. Las ciudades latinoamericanas tienen un camino de esperanza al convertirse en ciudades educativas y no en ciudades de la droga, ciudades del delito, del crimen; la clave es recuperar la cultura, recuperar la calle” sostuvo sabiamente Francisco. Además, el Papa nos llamó a ser firmes, valientes y constantes para construir, defender y contagiar el desarrollo de ciudades más inclusivas, donde todos sean tenidos en cuenta. Nos alumbró con “la importancia de mirar, estar e invertir en las periferias, tanto físicas como existenciales”. De un caos transformar un cosmos, es decir, lograr hacer de lo desordenado algo con sentido comprensivo. Alertó que no es correcto abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. “Grave es cuando detrás de supuestas obras altruistas lo que se pretende es reducir al otro a la pasividad”, dijo el Papa. Nos mostró que la transformación requiere coraje y muchas veces ir contra la corriente. Hizo un llamado a una política que piense con una visión amplia, venciendo los personalismos. Necesitamos salir de discursos empobrecidos y tramposos, para afrontar con profundidad los grandes problemas de nuestras comunidades. Una sana política debería ser capaz de asumir este desafío y de honrar el legado del papa Francisco con sus enseñanzas como una firme guía para construir una Argentina más humana, amable y justa.

Bettina Romero

Exintendenta de la ciudad de Salta (2019-2023)

Sin vedettismos

Coincido plenamente con lo manifestado en su carta del 28 de abril por la señora Von Grolman. Parece mentira que dos partidos, que en lo fundamental piensan exactamente igual, no puedan ponerse de acuerdo para ir juntos a las elecciones dejando el campo orégano a quien piensa diametralmente distinto. Somos muchos los que, inicialmente, votamos a la señora Bullrich, de Pro, y luego nos inclinamos por LLA, porque entendimos que, en lo esencial, había una plena coincidencia. No nos detuvimos para elegir nuestro voto en cuestiones menores. Ahora pedimos lo mismo. Dejen de lado el vedettismo, la figuración y únanse para que quede en claro que quienes pensamos que la reducción del gasto, la menor intervención del Estado, en todos los órdenes, y la libertad son principios fundamentales y no sujetos a interpretaciones partidarias.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

René Vargas Vera

El 11 de abril nos dejó a los 88 años el escritor, crítico y compositor René Vargas Vera. Mi contacto con él se inició en febrero de 2001, cuando nos visitó durante el Campus Musical en Santa María de la Armonía y ya llevábamos 10 años de cursos de cámara y solistas en este maravilloso lugar donde la Fundación Cultural Argentina ha ido organizando este curso desde 1991 hasta el día de hoy. René ya mostró sus enormes conocimientos musicales desde el primer momento: persona de una cultura inmensa, su interés iba más allá de la pura curiosidad y de la mera información. Asistía a las clases prácticas y conferencias participando de una forma total, absorbiendo cada instante de lo que se tocaba y explicaba. Fruto de este extraordinario interés fueron diversos artículos que escribió sobre el Campus. Estar y conversar con él era un auténtico placer, que dieron pie a situaciones singulares. Nos encontramos algunas veces más, donde pude disfrutar cada vez de su presencia y su agudeza en sus siempre muy bien fundados argumentos. Para mí ha sido una de las personas más queridas y admiradas que he encontrado en todos estos años en la Argentina. Lo extrañaré y me deleitaré interiormente recordando lo bien que lo pasábamos, coincidiendo de pleno en aquello que le caracterizaba, su amor incondicional por la música. Gracias, René, por ser como eras y por lo mucho que enriqueciste tantas vidas en tu saber pensar y saber hacer.

Jordi Mora

jordimoragriso@gmail.com

Motochorros

Algunas motos tienen una caja detrás del asiento del acompañante que dificulta la subida de la segunda persona a la moto. Si se pusiera una caja o un respaldo al asiento del acompañante, una rápida escapada se haría más difícil.

Mónica Gloria Hoss de le Comte

DNI 5.089726

En la Red Facebook

Día del Trabajador: Cristina Kirchner publicó un mensaje con críticas al gobierno de Milei por la economía

“¡Qué soberbia!”- María Cristina D Ambrosio

“Si la patria está mal, es por lo que ella hizo. El pueblo trabajador lo sabe y por eso no los quiere nunca más a cargo de nuestra hermosa Argentina”- Rosa del Valle Busto

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)