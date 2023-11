escuchar

Carta de la semana

Habitualidad

Lenta e inexorablemente nos estamos acostumbrando al deterioro de nuestra calidad de vida. Convivimos con la inseguridad creciente, una inflación crónica, los cortes de las vías de circulación como expresión de protesta. Nos acostumbramos a la “falsificación” de nuestra moneda, al retroceso educativo, al desempleo endémico. Naturalizamos la violencia, el robo, los crímenes que nos azotan periódicamente, la mendicidad y situación de calle de muchos compatriotas .

Soportamos las promesas vacías de los políticos, la ineptitud de los gobernantes, la corrupción flagrante en el Estado. Perdimos la capacidad de asombro y observamos estáticos la pérdida de nuestros sueños y proyectos.

“Lo peor de la tragedia es que uno se habitúa” (Simone de Beauvoir).

Es nuestra responsabilidad que no suceda.

Guillermo Beccari

Guillermo Beccari

Piénselo

¿Piensa votar en blanco? Hágalo. Es una opción que le da la democracia. Pero recuerde: todo el Gran Buenos Aires prebendario, subsidiado, que vive de los otros, no lo hará. Tampoco los que son acarreados por la 9 de Julio. Llevan su voto en el bolsillo. Por alguna razón rechazan la lista única. Usted dará mucha ventaja deportiva, mi amigo. Vote por la única opción que le garantiza continuidad al sistema, aunque no le guste.

Eduardo R. Malvar

Eduardo R. Malvar

Y la clase media, ¿qué?

Los argentinos elegiremos nuevas autoridades el domingo próximo. Estamos buscando el mejor médico para acabar con una enfermedad infecciosa que no termina de curar. Nuestra querida patria se desangra ante la mirada anestesiada y agotada de sus ciudadanos, que intentan seguir luchando para sobrevivir ante una inflación imparable. Mientras, la clase media, representada por dueños de tiendas, pequeños negocios familiares, profesionales, etc., lucha para sobrevivir con dignidad y no recortar lo básico. Es esa misma clase media que en el pasado hizo grande a nuestro país, que fue bandera de progreso y hoy está en peligro . Como ejemplo para todo el país, en julio fueron necesarios 384.417 pesos en la ciudad de Buenos Aires para mantener el nivel de vida básica de la clase media, tomando en cuenta una familia de 4 integrantes con vivienda propia. Esta misma cifra en octubre ascendió a 537.000 pesos. Y eso solo para mantener lo básico. Son números fríos, pero representan la angustia de millones de argentinos que luchan para poder pagar colegios, seguros médicos, gastos de un automóvil, entre tantas pequeñas cosas. Cuando escuchamos la estadística de los millones de nuevos pobres en nuestro país, ellos están representados por personas con rostro, como María, José, Juan, Elías, Juana, que hasta hace poco pertenecían a la clase media, pero que hoy no llegan a ganar 537.000 pesos. Esta cifra hasta hace poco era en nuestra cabeza un número no menor.

No sé quién ganará las elecciones, pero sí sé que hay que eliminar la infección más tremenda, la inflación, una de las grandes enfermedades que desangra a nuestro país. Luego, entre todos, tomarnos de la mano y ayudar a que estas familias de clase media que han caído por el barranco hacia la pobreza puedan volver al lugar que hizo grande a nuestro patria.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Superávit fiscal

El ministro candidato propuso 10 acuerdos para poner en práctica en caso de ser elegido presidente. Uno de ellos se refiere al superávit fiscal. Surge inmediatamente la pregunta: ¿por qué no lo puso en práctica cuando asumió el Ministerio de Economía, hace más de un año, siguiendo lo que había comenzado en esta materia su antecesora Silvina Batakis?

Hugo Perini

DNI 10.224.705

El uso del miedo

La Argentina está viviendo una etapa inédita en su historia, trágica, donde la crisis, la decadencia, la debacle cultural y existencial se entrecruzan con la decepción y la incertidumbre del ciudadano de a pie. Y a la angustia de amplios sectores sociales le suman ahora el miedo como estrategia de manipulación electoral. No es nuevo, ya Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) decía que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son… Cuando a una sociedad se le infunde miedo, pierde la capacidad de emprendimiento, reprime sus ambiciones y termina por aceptar como inevitable el statu quo, el que perpetúa los privilegios de ciertos grupos en detrimento del bien común. En efecto, es necesario no caer en las trampas emocionales a través de consignas morales que parecen claras, pero que en el fondo están disfrazadas. La Argentina no merece vivir esta pobreza orquestada. Los argentinos no somos tontos ni estamos condenados al eterno fracaso. Que nos mientan no significa que nos engañen.

Roberto M. Cataldi Amatriain

Roberto M. Cataldi Amatriain

Cinismo

Luego de haber convocado a la neutralidad, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llama abiertamente a votar por Massa, sumándose a la larga lista de radicales que han traicionado los principios de su propio partido, en busca de ventajas personales. “Ricarguito” Alfonsín (embajador en España), Martín Lousteau (autor de la circular 1050), Leopoldo Moreau (conspicuo miembro en su juventud de Franja Morada), Julio Cleto Cobos (que aceptó ser vice de Cristina Kirchner, luego condenada por corrupción) y hasta el mismísimo Raúl Alfonsín, que conspiró junto a Eduardo Duhalde para derrocar a su correligionario Fernando de la Rúa. Y podrían seguir las firmas. Indigna el nivel de cinismo con que se manejan los políticos, la forma descarada en que nos mienten y la impudicia con que defienden hoy lo que criticaban ayer.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Cinco segundos

Felicito a Victoria Villarruel por la templanza con la que enumeró la lista de calamidades a las que esta gestión enamorada de la pobreza y el poder nos quiere acostumbrar. Pero le sobraron cinco segundos y había más; las bases militares chinas en territorio argentino, a las que no podemos acceder. La vergüenza que tuvo que pasar nuestra orgullosa Fragata Libertad. Las carpetas confidenciales que se confiscaron en El Calafate. La cuarentena más larga del mundo con sus más de 130.000 muertos. La falta de respeto a las piedras simbólicas. Las 14 toneladas de las otras piedras. La triste degradación de escuelas, maestros y alumnos para convertirlas en fábricas de votantes conformes. Los dibujitos de la AFIP de Moreno. La violencia de la AFIP de Moreno. Los escraches organizados desde el Gobierno y sus medios. Los innecesarios viajes en primera de funcionarios y de sus comitivas. La contratación interminable de ñoquis. La demonización de empresarios, periodistas y opositores. La cobarde utilización del chico Maldonado. Las tomas de tierras. Las seudomonjas que creían que los bolsos eran donaciones. La Rosadita contando dólares.

Claro, cinco segundos no eran suficientes.

Marcelo Amaral Correa

Marcelo Amaral Correa

Transporte de detenidos

Calle Lavalle al 1100, al 1300 (Palacio de Justicia) y al 1400, del lado impar. Muy difícil transitar por la vereda así como en automóvil, mientras los vehículos de los organismos de seguridad transportan a los detenidos y deben estacionar en esos lugares, a veces en doble fila. Con este sistema, el tan invocado “principio de inocencia” tampoco se respeta, por cuanto los encartados bajan esposados con algunas pertenencias y a la vista de quien quiera verlos, muchas veces con amplio despliegue de personal policial armado y también, según el caso, con presencia de numerosos medios periodísticos. Estimo que le corresponde a la Corte Suprema de la Nación buscar una solución, sea a través del uso de alguna de las playas de estacionamiento existentes en las inmediaciones, varias de las cuales podrían conectarse directamente con las alcaidías en forma subterránea o a nivel, dada su proximidad, o bien realizando las obras que se estimen pertinentes para cada edificio.

José Luis Rinaldi

DNI 8.490.641

Ferrocarril Sarmiento

Comparto en todos sus términos la carta firmada por el lector Emilio Boggiano sobre el ferrocarril Sarmiento aparecida el 9 del actual. Claramente se trata de un proyecto antiurbanístico, antiecológico y antiestético. Si no hay dinero para soterrar por completo ese tramo, al menos que se haga en trinchera o soterrado en los cruces a nivel. Pero elevado, no; no creo que haya un solo vecino al que le parezca adecuado. Es bueno reflexionar antes de decidir en forma inconsulta.

Alberto Carlos Troiano

DNI 4.251.515

