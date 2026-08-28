Cartas de lectores: Hacer, ¿educación diferente? discapacidad

Hacer

La transformación comienza por tomar conciencia de que hay que producir según los estándares internacionales en cuanto a la calidad y prestación del producto. O vamos a seguir con productos del siglo pasado. En una conversación con el Dr. Arturo Frondizi, me hizo esta reflexión: “El desarrollo no puede ir a contramano de la modernidad”. Y un pensador nos alertó que quien no acepta los cambios cae en la oscuridad del atraso y la decadencia. En los últimos 50 años, los administradores del Estado (de los tres poderes) carecieron de inteligencia creativa para incorporarnos a los cambios globales. Se quedaron en el mundo formal discutiendo lo ideal y dejaron que quienes manejan la acción resolvieran según sus intereses y no según el bien común. Vale aquella pregunta de “¿qué hiciste, papá, en la guerra?”. Yo, pequeñas cosas, y sigo intentándolo en silencio, sin estridencia. Busco generar puentes que nos permitan caminar juntos, no amontonados. Intento y hago, para mostrar que la historia hay que conocerla, asumirla y aprender para generar en el presente las bases de un futuro mejor. Choco con los que ponen la ideología, las creencias y los sentimientos por encima del bien común, sin aceptar que el conocimiento y el devenir vital dependen de lo que seamos capaces de hacer más allá de las ideologías.

Vicente Palumbo

palumbo05@fibertel.com.ar

Educación diferente

A diferencia de las escuelas de gestión estatal del GCBA, que suspendieron las clases el 26 y el 27 de agosto por capacitación docente, en las de gestión privada la suspensión de actividades quedó sujeta a la decisión de las autoridades de cada establecimiento, que mayoritariamente mantuvieron las clases. ¿Hay dos tipos de educación en CABA?

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Elecciones en la SRA

La Sociedad Rural Argentina transita sus 160 años de trayectoria representando diversos y legítimos derechos de los productores agropecuarios de todo el país. Y lo hace con un posicionamiento claro y firme con el pleno convencimiento de que se ha consolidado un gran camino a lo largo de la historia y que, por supuesto, resta mucho por concretar frente a un entorno local y global cada vez más desafiante. La entidad está inmersa en un proceso de elecciones de sus autoridades que cumple con todos los requisitos legales, regulatorios y formales. Con total transparencia, en un clima de normalidad, que solo ciertas voces interesadas pretenden empañar. Algunas de ellas han querido enturbiar el trámite con actitudes caprichosas, sin ningún sustento jurídico, faltando a la verdad y a la realidad de los hechos, motivadas por el solo interés de generar confusión, aunque no lo han logrado. En ese triste derrotero, languidecen señalando la cuestión de los períodos de gestión y la reelección de las autoridades. Aquí, un punto central y muy claro. La actual gestión de la entidad es la que protagonizó un cambio fundamental para fortalecer la institucionalidad y la gobernanza. Tras haberse implementado el voto electrónico, se dio un paso más hacia la transparencia y se impulsó un cambio en el estatuto de forma tal que, a diferencia de lo que se contempló hasta ahora, ya no hubiera elecciones indefinidas, restringiendo esa alternativa a solo tres mandatos. Por supuesto, resulta una obviedad que, como toda norma, esta comienza a tener vigencia hacia adelante y no en forma retroactiva. El 19 de junio de 2025, la IGJ determinó con claridad que el mandato actualmente vigente (2024-2026) debe ser considerado el primero a los efectos de la limitación estatutaria.

Asimismo, un informe solicitado por la SRA al estudio de abogados Cassagne concluye, en igual sentido y basándose en el dictamen de la IGJ, que el mandato vigente (2024-2026), de los señores Nicolás Pino y Marcos Pereda, debe ser considerado el primero en relación con la limitación dispuesta por el artículo 15 de los estatutos sociales para la reelección de esos cargos. También quedó establecido que la asamblea que reformó el estatuto no adoptó la decisión de computar los mandatos anteriores o en curso al momento de la reforma como límite a la posibilidad de reelección. La actual conducción siempre actuó y actuará conforme a derecho, respetando los procedimientos internos de la SRA y las leyes de nuestro país. Esta elección la definirán los socios, comparando equipos, resultados, presencia territorial y propuestas. Sin agravios ni falsedades.

Carlos G. Odriozola

Secretario de la Sociedad Rural Argentina

Discapacidad

Las familias de niños con discapacidad conocemos de memoria esa sensación de alivio momentáneo que se desvanece con el tiempo. Después de meses -a veces años- de recorridos, informes, evaluaciones, listas de espera y entrevistas, finalmente parece que encontramos un colegio que entiende, que tiene el equipo, que dice “sí, podemos acompañarlo”. Respiramos. Creemos, por un instante, que llegamos. Y entonces volvemos a empezar. La burocracia no descansa. Un cambio de diagnóstico, una nueva evaluación psicopedagógica, la rotación de profesionales, la falta de cupos reales en aulas integradoras, la ausencia de apoyos concretos, la falta de categorización o, simplemente, la decisión administrativa de que “este año no hay recursos” nos devuelve al punto de partida. El desgaste no es solo administrativo: es emocional, físico y económico. Mientras el sistema exige papeles, sellos y más papeles, el niño sigue creciendo, y la familia sigue agotándose. No pedimos privilegios. Pedimos que el derecho a la educación inclusiva deje de ser una carrera de obstáculos infinita. Que cuando una institución dice “sí”, ese sí tenga continuidad, recursos y responsabilidad. Que las familias no tengamos que demostrar, una y otra vez, que nuestros hijos merecen un lugar donde aprender, pertenecer y ser mirados con dignidad. Hasta que eso ocurra, seguiremos empezando de nuevo. Y seguiremos escribiendo. Como esta madre agotada, pero en pie.

Mariana Conca

marconca@hotmail.com

En la Red Facebook

Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que ahora deberá ser debatido por el Senado

“Se tiene que apoyar este proyecto para que nadie pueda meter la mano al BCRA y se vuelva independiente autónomo para que el peso argentino vuelva a tener valor mundial” -

Jackeline Mejia

“¿Cómo, no era que lo iba a cerrar al Banco Central?” -Ruben Gerfo