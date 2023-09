escuchar

Hasta cuándo

Otra muerte absurda. Mariano, de 42 años, la edad de mi hijo. Ingeniero. Fue acuchillado por un celular. Me hizo recordar a mi compañero, el inspector Roldán, PFA. Hay debates sobre las armas, pero estas no son de fuego, las lleva cualquiera, y cualquiera puede ser Mariano. Desde Fabián Tablado hasta hoy hablamos de las armas blancas. No existe una zona segura dentro de la Argentina, toda es zona liberada.sea rica o pobre. Salimos de nuestras casas despidiéndonos de nuestra familia sin saber que quizá sea el último beso. En el caso Roldán, un sujeto con problemas psiquiátricos. Ahora, tal vez un indigente. Sumo esto al caso del que le sacó el arma a la oficial en Retiro y la asesinó. No es solo el Gran Buenos Aires, es CABA. Mariano estudió, trabajaba, tenía un hijo aún bebé que no podrá tener más a su padre. Y su mujer, a su compañero. Proyectos truncos. Siempre el delito va un paso adelante. Después lo vemos por las cámaras, como un película repetida y con final horrible. Las calles están llenas de delincuentes, de gente enferma de la cabeza, de trapitos prepotentes, de violentos.

Esto no da para más. Pobre país, pobre familia.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

La CGT y Massa

Con asombro me enteré hace un tiempo de que la CGT tomó partido por el candidato Sergio Massa para las próximas elecciones, despreciando, olímpicamente, a los afiliados de los gremios afiliados a ella que tienen una opinión diferente. Y ahora leo, más que sorprendido, que la CGT va a recaudar fondos para Unión por la Patria. ¿La ley le permite a la CGT tomar partido político?

Enrique F. Bellande

DNI 7.357.650

Predicadores

El sabio político, diplomático e historiador florentino Francesco Guicciardini, en su libro de aforismos y consejos, escribió: “No creas a los que predican con tanto ardor la libertad, porque de todos no hay casi ninguno que no tenga por móvil sus intereses particulares, y la experiencia muestra a menudo, y es absolutamente cierto, que, si creyesen encontrar mejores perspectivas en un Estado autoritario, a él tenderían con todas sus fuerzas”.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

Detenido en 2019

El candidato a presidente Sergio Massa tuvo que aceptar que catorce provincias no pagarán el bono, al igual que muchos municipios a cargo del kirchnerismo. No hay dinero, por más que la campaña se base en el “plan platita” y no en aportar soluciones. Nunca hubo otro plan que el “vamos viendo”, y así estamos. Sin embargo, Alberto Fernández, expresidente a partir del 11 de diciembre próximo, parece que está detenido en su campaña presidencial de 2019. Su argumento es que “la ciudad más opulenta del país”, en evidente alusión a la ciudad de Buenos Aires, no va a pagar el bono. Algún asesor debería avisarle que ese latiguillo no le sirvió para ser votado en la CABA y en nada ayuda al candidato a jefe de gobierno de su partido. Y también que le comenten que muchos gobernadores e intendentes del kirchnerismo tampoco lo abonarán. No hay dinero y no se puede emitir más. Se ve que Alberto Fernández sigue encerrado en Olivos a causa del aumento de casos de Covid y no se entera de lo que está pasando. Única explicación posible para que repita lo mismo que durante la campaña de 2019.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Decadencia

Sin grandes análisis, basta solo con ver y escuchar sobre un estrado a un político de la época de Palacios o de Balbín y a uno actual, o a cualquier cantante de hace algunos años y los que hoy se suben a un escenario (y ganan fortunas): el lenguaje, la construcción del discurso, las letras de las canciones… no hace falta nada más, sino llorar por la profunda decadencia en la que nos hemos sumido. Y existe en muchos el convencimiento de que este es el camino… Dios nos ayude.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Ley de alquileres

El tema de la ley de alquileres es recurrente. Periódicamente se plantean conflictos y revisiones. En estos días la está considerando nuevamente el Congreso. Evidentemente el problema subsiste porque es mayor la demanda que la oferta, y no siempre estos temas se pueden resolver por decreto. Durante el gobierno de Alfonsín se estableció una ley de “desgravación impositiva” para posibilitar la construcción de viviendas en alquiler. Las empresas que se adherían a esta norma podían desgravar parte de sus beneficios empresarios para la construcción de viviendas para ser destinadas al alquiler. Estas debían cumplir con ciertos requerimientos funcionales y especificaciones técnicas que estaban determinadas por ley. Por supuesto, no podían ser suntuosas. Las empresas deberían mantenerlas alquiladas durante algunos años y cumplido ese período recién podían venderlas. Se construyeron durante el período de vigencia de la ley miles de viviendas, brindando una importante oferta en el mercado. Los estudios demostraron que como consecuencia de la mayor producción del sector se recaudaron más impuestos que los que se dejaron de percibir por la desgravación. Fue en definitiva una ley que permitió reactivar el mercado y aumentar la oferta. Es lo que está haciendo falta en este momento.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

El regreso de Mirtha

El regreso de la señora Mirtha Legrand es una necesidad para el televidente, después de tanto tiempo sin ella. Respetó la pandemia en su totalidad, se colocó todas las vacunas (sin privilegio alguno) y no pudo despedirse de sus seres queridos por respetar cuestiones sanitarias. Permanece con una mente lúcida y brillante. Me consta que son muchos los televidentes que anhelan la vuelta de la señora a la televisión. Este mensaje es para quienes están negociando su retorno. Ya sea su nieto Nacho Viale, productores, directivos de los canales, etc. Sin lugar a dudas, una parte del público extraña esas punzantes preguntas, en su variopinta mesa. Es decir, quisiéramos ver en todos los programas de espectáculos, el título que resalte: “Mirtha, de regreso”.

Andrés Gastaldi

andres.gastaldi@gmail.com

