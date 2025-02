Cartas de lectores: Hipocresías, giros, otra opción

Hipocresías

El error temperamental cometido por el presidente Milei al hablar de una criptomoneda desató la codicia de voraces especuladores, fuera del programa de rentas razonables de un país que busca terminar con la inflación y el déficit. Acostumbrados los argentinos a la especulación, el subsidio y la prebenda. Pero lo más altisonante resultaron las viejas voces del fracaso y la pobreza estructural. “La inflación es buena” ( Raúl Alfonsín, terminó en más de 5000%)”. El que apuesta al dólar pierde” (Eduardo Duhalde se quedó con los depósitos de los ahorristas después de devaluar). “¿Han visto alguna vez un dólar?” (Juan D. Perón) . Más la corrupción más repugnante de la historia de los últimos tiempos.

Apostemos al cambio con virtudes y defectos. Todo lo otro ya lo conocimos y vivimos y así quedamos, al borde de ser un narco-Estado. El peligro por “las cajas” acecha. Defendamos el futuro.

Enrique A. Gassiebayle

gassycre@hotmail.com

Giros

En un reportaje televisivo, el 17 del actual, el Presidente manifestó que invertir en un token como $LIBRA era similar a jugar en un casino, donde se puede ganar o perder dinero. Pero en un mensaje previo el día 14 afirmó: “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.

Muchas veces las aclaraciones sirven para oscurecer aún más. La credibilidad de las palabras del Presidente no deben tener los giros de un barrilete en el viento.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Otra opción

El presidente Milei se habría ahorrado todo el costo político y aun el hecho de “comerse un cachetazo” si no se hubiera “encandilado” con los instrumentos virtuales, denominados criptomonedas, que no reúnen los requisitos esenciales para ser una “moneda” (instrumento de cambio, de medida y reserva de valor), como tampoco cuentan con “curso legal “y el poder cancelatorio, consecuente, de las obligaciones. La loable finalidad perseguida, capitalizar o financiar emprendedores tecnológicos informales en la economía real, se podría haber concretado a través de un fondo de inversión directa, con base en un fideicomiso financiero, tal como los prevé, como producto de inversión colectiva” (Comisión Nacional de Valores en sus “Normas”, capítulo IV, sección XVI, artículo 46). A través de los mismos es dable capitalizar (certificados de participación) o financiar (títulos de deuda) un proyecto de inversión en la economía real, para lo cual fueron pensados y diseñados (siguiendo a los denominados “unit trusts” norteamericanos y otros similares, existentes en la economía internacional). Además, se evitaría la volatilidad inherente a las criptomonedas, otorgando certeza al inversor ya que, si bien se trata de una inversión de riesgo, no será “riesgosa” (ruleta), dado que está respaldada por un proyecto de inversión, sujeto a las reglas del arte en la materia.

Manuel Gómez de la Lastra

DNI 7.693.515

Cachetazo

Señor Presidente, mientras escribo estoy mirando su entrevista por TV y trato de contestar sus afirmaciones desde el punto de vista de una ciudadana común. Usted está tratando de aclarar el confuso episodio de las criptomonedas. La verdad es que yo le creo, me parece un hombre espontáneo y bien intencionado, pero también considero que ha pecado por ir muy rápido con cierta inocencia y exceso de entusiasmo. Por favor proteja sus espaldas, enfrente tiene como adversarios a unos caranchos con mucha experiencia que solo quieren destituirlo. Es un año de elecciones y los argentinos están muy descreídos de los políticos . No ataque a los economistas amigos que piensan distinto, muchos son personas prestigiosas que seguramente tienen otras ideas, escúchelos, los enemigos están en otro lado . Con respecto a la provincia de Buenos Aires, haga las alianzas necesarias para ganar la gobernación, Coincido con usted en que Patricia Bullrich es una ministra supervaliosa. Y no se coma más cachetazos innecesarios.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Sordera

Señor presidente Milei, soy un admirador de sus logros económicos y de reforma del Estado, si bien no comparto sus modales públicos. Tenía pensado votarlo en las próximas elecciones. Pero la posibilidad de que Ariel Lijo sea elegido para la Corte Suprema me hace poner “pausa”. No entiendo cómo no escucha la opinión negativa, no de los simples ciudadanos, sino de las más prestigiosas entidades en el terrero jurídico. Sobre todo tratándose de algo que alterará la Justicia por largo tiempo. Dice el refrán: “No hay peor sordo que quien no quiere oír”. Tal vez le interese saber que si el señor Lijo es elegido usted pierde mi voto. Piense también que ese es el sentimiento de muchos ciudadanos.

Jorge Blaquier

DNI 4.289.633

Salud del Papa

Como cristiano y argentino quiero pedir especialmente por la salud del papa Francisco, y que Dios lo ayude en este momento difícil. Necesitamos entre todos pedir por la persona que hoy le toca llevar los designios de la Iglesia, y que unidos en oración se recupere para seguir adelante con su ministerio.

Miguel Martín y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Creador de Asterix

En el artículo del 6 de febrero titulado “Proponen una plaza en homenaje al creador de Asterix” se habla del escritor y humorista francés René Goscinny y de un proyecto para crear un paseo público con su nombre en la ciudad de Buenos Aires, donde vivió entre 1928 y 1945. En el texto se afirma que Goscinny estudió en el Liceo Francés de Buenos Aires, lo cual es un error, ya que el Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz, ubicado en Ramsay 2131, CABA, fue fundado en 1964, por lo que no pudo haber estudiado allí. Sí lo hizo en el Colegio Francés de Buenos Aires, hoy desaparecido, que funcionaba en La Pampa 1900, Belgrano. Como alumna del antiguo Colegio Francés, donde hice la escuela primaria, deseo aclarar esta información.

Yvonne Béraud

DNI 1.391.843

En la Red Facebook

Cristina Kirchner apuntó contra Milei por el escándalo de la criptomoneda

“Se preocupa por las criptomonedas pero no por la corrupción propia y de su gobierno, que dejó un país en quiebra”- María Alejandra Gazzera

“¿Es la misma que se opone a tratar ficha limpia?”- Diego Kuco Segura

“Los condenados no deberían opinar”- José Luis Follonier

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION