Cartas de lectores: Humano, misión cumplida, viajes de diputados

Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué Francisco nunca volvió a su tierra natal y por qué ha recibido tantísimas veces a figuras de la política argentina muy cuestionadas, y fue criticado por eso. Hoy creo entenderlo. Los grandes seres humanos siguen siendo humanos y susceptibles de críticas, pero tienen el privilegio de no tener obligaciones. Francisco no tenía la obligación ni de hacer ni de no hacer. Era humano y lo fue con todos por igual. Las críticas nos han dejado al desnudo de lo pequeños que hemos sido ante tanta grandiosidad de simpleza, amor y generosidad. Y así será recordado el único papa que, después de 2000 años de existencia de la Iglesia Católica, vino desde la Argentina. Y llegó en el momento justo.

Francisco, te vamos a extrañar.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Misión cumplida

Querido papa Francisco: nos pediste que rezáramos por vos en la Tierra y ahora nosotros te pedimos que reces por nosotros desde el Cielo. Descansa en paz, querido Bergoglio. ¡Misión cumplida! Solo nos faltó tu visita, pero ahora sin duda en el cielo: “¡Habemus Papa!”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Viajes de diputados

Esta semana hemos leído con tristeza cómo los políticos, los funcionarios y sus asesores ensuciaron el vínculo con el Papa a lo largo de todos los gobiernos durante su papado. Aunque él ya no esté entre nosotros, la oportunidad de honrar su vida la tenemos rezando y reflexionando acerca de su legado. Y eso cada uno lo puede hacer desde su lugar y sin estridencias. No hace falta viajar al Vaticano y hacerse ver en un año electoral. No estoy hablando de la comitiva presidencial, gracias a Dios, reducida, sino de un grupo de diputados que, sin haber entendido nada de austeridad ni de las palabras del Santo Padre, pretendía obtener pasajes para viajar al Vaticano. Los ejemplos no se declaman, se demuestran con los hechos.

Gracias, diputada Danya Tavela, por su sensatez para evitar este gasto a los contribuyentes.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Retenciones

Las retenciones al campo son totalmente distorsivas y comprometen seriamente la rentabilidad del productor en un momento de caída en los precios de las commodities. Milei debería cumplir con su promesa de eliminarlas, no solo de bajarlas. Trump, su ídolo, aplica aranceles a productos importados y favorece permanentemente a los productores de su país.

Ana Haydeé Sánchez

anahaydeesanchez@outlook.com

Hacia adelante

Por favor, señor Milei, ¿por qué responder agravios, que a veces no lo son? Mire adelante. Jóvenes sin presente que sueñan un venturoso porvenir a través del esfuerzo lo hicieron presidente ya en las PASO 2023.

“No llores por quien te odia (presuntamente), lucha por quien te quiere”.

Patricio Avellaneda

patoave 48@gmail.com

Cruceros

Seguramente muchas personas reciben en su correo electrónico mensajes que publicitan cruceros en todo el mundo, con supuestos beneficios para quien contrate sus servicios. Una empresa de origen estadounidense que no posee cruceros, llamada Vacations to Go, ofrece permanentemente estos viajes. A raíz de ello, y para hacerles un regalo a mis cuatro nietos, contraté un crucero en el Caribe con ellos, con partida desde Miami. Su duración, siete noches, con paradas en Puerto Plata, República Dominicana, San Juan de Puerto Rico y una isla en Bahamas propiedad de MSC, la línea de cruceros. En la publicidad Vacations to Go ofrecía excursiones en las paradas del crucero. Así es como contraté las excursiones en Puerto Plata y Puerto Rico. La primera se desarrolló sin inconvenientes, tal como estaba previsto, pero en San Juan de Puerto Rico, a pesar de estar en el lugar y horario indicados, no se presentó la persona que debía llevarnos a la excursión. Llamamos al teléfono indicado en el voucher que habíamos pagado, sin obtener respuesta. Finalmente tuvimos que hacerla por nuestra cuenta, pagando 35 dólares al Uber que nos llevó al fuerte San Felipe del Morro y luego, también por nuestra cuenta, a la zona colonial. El hecho es que esa excursión la pagué 475 dólares y Vacations to Go, al responder a mi reclamo, se lavó las manos diciendo que ellos habían contratado a una empresa del lugar. En suma, en nuestro caso no se ha cumplido con lo que se contrató y pagó oportunamente.

Carlos Bouret

cabouret@gmail.com

Hugo Orlando Gatti

El 20 de abril murió Hugo Orlando Gatti. Paradójicamente, un domingo. El día que lo tuvo, durante muchos años como elogiado protagonista del fútbol. Apelando a una metáfora podría decirse que los estadios entornaron sus puertas y que los hinchas acallaron sus bombos porque no había motivos para encender gritos. Su espíritu ya no se verá acompañado de voladas de palo a palo ni de frecuentes abandonos del área, más coherentes con driblings de delanteros que de guardavallas pegados a la meta. En la previa de un partido contra Argentinos Juniors, acaso para socavar el ánimo de un jugador que amanecía y prometía diplomarse de genio, se burló de Diego Maradona. Lo trató de “gordito”. Al cabo de 90 minutos fue escandalosamente desmentido. Este hecho no impidió que el famoso “hombre de la vincha” declarara su admiración por el “10”: “Para mí, fue superior a Messi”. Gatti, de andar displicente y desgarbado, acaba de abandonar el arco.

Dicen que un delantero, dispuesto a patearle un penal, después de advertir que no se encontraba en la valla y en señal de tributo, desvió adrede su remate. Enfiló la pelota hacia lo más alto del cielo.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

