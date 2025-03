Cartas de lectores: Inicio de sesiones, pochoclos, niños desaparecidos

Inicio de sesiones

Como todos los años, se llevará a cabo hoy la ceremonia de inicio de sesiones del Honorable Congreso de la Nación, con la asistencia del Sr. Presidente. La concurrencia de los congresales no es opcional y cumplir con lo establecido es su obligación, por lo tanto aquellos que no lo hagan deberían recibir una sanción . Ellos son los que juzgan y sancionan procederes que consideran incorrectos, por lo que sería una manera de dar el ejemplo y no sentar un precedente con una actitud que denigra a los actuantes.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Pochoclo

Quienes tienen el fervoroso deseo de encontrar en la conducta de Javier Milei alguna violación al orden constitucional procuran con ello renovar su apetito por el pochoclo, que les produjo un doloroso empacho en la Semana Santa de 2024. En ese sentido, la circunstancia de que se acuse al Gobierno de romper la institucionalidad por la designación de jueces en comisión opera como un certificado de buena conducta constitucional, visto que esa conducta cuenta con numerosos antecedentes, y se sustenta en una potestad expresamente prevista en la Constitución. La crítica infundada fortalece al criticado, en tanto demuestra que no existen mejores argumentos de crítica.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Niños desaparecidos

En casos de desaparición de niños como el de Loan en 2024 y ahora el de Lian, muchos países activan la Alerta Amber, que es un sistema de notificación de emergencia que es utilizado para difundir rápidamente información sobre la desaparición de menores de forma tal de alertar a la comunidad y que esta contribuya con la búsqueda. En la Argentina, este sistema es conocido como Alerta Sofia. Un importante canal de difusión de las Alertas Amber son lo que se conoce como alertas inalámbricas de emergencia (WEA, por sus siglas en inglés). A través de este sistema, toda persona con un celular que se localiza en el territorio involucrado recibe un breve mensaje de texto enviado por las autoridades a través de los distintos operadores de telefonía móvil con la información relevante del caso. Este tipo de alertas se utilizan no solo para casos de desaparición de niños, sino también para situaciones de emergencia que pueden poner en riesgo la vida o la propiedad de las personas vinculadas a cuestiones climáticas o de seguridad.

Sería bueno que la Argentina adoptara este sistema de notificación, dado que contribuiría a alertar a la población en este tipo de situaciones de emergencia en tiempo real.

Eugenia Zepol

eugeniazepol@gmail.com

Dos partidos

El peronismo murió al fallecer Perón (sic Julio Bárbaro). Y la UCR con Lousteau o Pro sin Macri. La base de nuestras instituciones está en la Constitución 1853/60. Como en Estados Unidos hace más de 170 años: dos partidos políticos mayoritarios en el Congreso. Aquí hasta 1946.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Feriados de Carnaval

Carnaval, otro año repitiendo este patético feriado. Nadie se ocupa de razonar en las pérdidas que provoca. No lo hace el Gobierno, tampoco las entidades empresarias, que se resignan a perder plata estúpidamente. Ajustar no es la única solución para la pobreza agobiante. Hay que trabajar. Producir más, utilizar la capacidad instalada a full, bajar costos, absorber gastos fijos, ayuda a enfrentar a los artículos importados y vender localmente a precios inferiores. Así es el circulo virtuoso en el mundo, ¿por qué no acá? Los empresarios lo saben, los economistas lo saben, el Gobierno… qué espera?

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Estigmatización

“Idiota, imbécil o débil mental” de seguro son palabras destructivas que una persona con discapacidad intelectual pudiera recibir en la calle. Lo que no se espera es que sea un documento oficial de gobierno el que estigmatice, con términos obsoletos y de siglos pasados, a quienes quieren insertarse, y con dignidad, en la sociedad argentina.

Emilio Maldonado Q.

Director de Factor Diverso

Embajada en Caracas

La situación de los asilados en la embajada argentina en Caracas resulta de una sordidez extremadamente grave. La inobservancia por parte del gobierno de Venezuela de normas internacionales y las condiciones infrahumanas en que sobreviven los asilados ameritan la toma de una decisión. Ante tal situación cabe un camino, el rompimiento de las relaciones diplomáticas. No hay que tenerle miedo al miedo. La dignidad humana es un valor irrenunciable . El Gobierno tiene la palabra.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

Renuncie, Riquelme

Cuando unas 60.000 personas al unísono gritan “que se vayan todos”, es todos. Y esto incluye a jugadores de pobrísimo nivel y cero personalidad para bancarse jugar con la camiseta de Boca, a su DT y colaboradores y a las autoridades (de presidente para abajo). El Sr. Riquelme le otorga una última oportunidad al Sr. Gago, pero no tiene el aval de los socios para hacerlo. Entiéndalo, Sr. Riquelme: tuvo cinco años para armar un gran equipo, pero se equivocó invariablemente con la elección de directores técnicos; con la compra de jugadores; con el pésimo manejo que terminó con juveniles no queriendo jugar en Boca, donde crecieron; con grandes jugadores yéndose del club sin dejar uno de los 20 o 22 millones de dólares que valían; ventas estrafalarias como la de Retegui. Hay más.

Hoy la hinchada que lo eligió y la prensa que lo ungió como “máximo ídolo” (¿más que el Diego, que el Apache, que Martín, que el Melli, que el Loco Gatti?) ya le soltaron la mano. Tenga la grandeza de renunciar, junto al resto de los directivos. No termine como Passarella en River. No lleve a Boca a la B. Si quiere a Boca, “su casa”, renuncie ya.

Tomás Iramain

iramaint@gmail.com

En la Red Facebook

Inseguridad en la provincia y la posibilidad de una intervención

“No sé si tendrían que intervenir toda la provincia, pero hay una realidad y es que hay zonas donde debería haber fuerzas federales”- Yanil Serrano

“La inseguridad necesita soluciones.

Ese gobernador no las da. Sigue en la fácil, o sea, “buscar culpables fuera de su cancha”- Daniel Neder

