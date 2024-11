Cartas de lectores: Intolerable, gastos, desenfreno

Intolerable

El director de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, no entiende el problema educativo que debe enfrentar. La mayoría de los alumnos de la provincia de Buenos Aires terminan el ciclo primario con dificultades graves para leer y comprender textos. La tragedia educativa que fue denunciada en su oportunidad por el doctor Jaim Etcheverry se materializó hace rato en la escuela pública de nuestra provincia. Sin embargo, el funcionario gasta sumas millonarias para distribuir en las escuelas material pornográfico encubierto que escandaliza a padres y alumnos. Es mentira lo que dice: el material llegó rápidamente a los alumnos. Una de las escuelas difundió a adolescentes de entre 13 y 14 años un texto en el que Martín Fierro tiene una relación homosexual con el Sargento Cruz descripta sin obviar ningún detalle. Una aberración que altera y falsea el sentido de una obra fundacional de la literatura nacional. Los argumentos esgrimidos por Sileoni tratando de defenderse son de una pobreza alarmante en un funcionario público, y es mucho más grave estando a cargo de la educación. Este mal uso de los fondos en medio de una crisis educativa es intolerable. Esperamos que tenga la dignidad de dar un paso al costado.

Salvador Dellutri

DNI 8.249.516

Gastos

La sociedad se acostumbró al abuso, la inequidad y el despilfarro del dinero del Estado. Algo muy grave para cualquier país porque lo destina inevitablemente al fracaso. Esto viene a cuento de la firme actitud del Gobierno con Aerolíneas Argentinas. Percibo que sus dirigentes sindicales, por primera vez, se están poniendo nerviosos ante la posibilidad de perder los enormes privilegios que el populismo autóctono les dio a manos llenas. ¿Se pueden pagar 1000 millones por mes en los remises que pilotos y ayudantes de cabina tienen autorizados para trasladarlos desde el aeropuerto a sus casas, y viceversa? ¿Es lógico que los pilotos y sus familiares dispongan de pasajes en clase ejecutiva para sus viajes de placer? Y tantas cosas más. El médico de un hospital, un maestro o el personal de las fuerzas de seguridad tienen tanta responsabilidad en su servicio, como los empleados de Aerolíneas Argentinas, pero trabajan sin sus privilegios. Pues bien, para confirmar que es nuestra “línea de bandera” hay que argentinizar a Aerolíneas Argentinas, en especial a sus jefes y sindicatos, haciendo que compartan la realidad que existe fuera de sus aviones. Solo espero que el Gobierno mantenga con firmeza su postura.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Desenfreno

El apaleo a la institución parlamentaria al tiempo del estreno del actual mandato presidencial, la intolerancia hacia quienes piensan distinto, el azote a la prensa independiente, la asumida condición de topo orientada a la destrucción del Estado y el recurrente ladeo, precisamente, del Estado de Derecho culmina junto a otras innumerables paranoias e insolencias en la miserable demonización de Raúl Alfonsín. Símbolo, incluso en toda la región, de la consagración de la democracia republicana y del salto a la vida que mediante aquella epopeya se supo inaugurar e internalizar como proyecto colectivo. Cual nuestro sistema institucional que ahora desde el vértice del poder y con renovados designios autoritarios se intenta socavar, encubriéndolo detrás de un ataque a quien como el expresidente tuvo en su construcción el emblemático protagonismo que se le reconoce. Y se lo hace con un desenfreno al que es imperioso resistir, pues no distingue entre disponer o no disponer de un orden democrático, nada menos que la diferencia que hay entre la vida y la muerte.

Luis Armando Miralles

DNI 5.388.975

Coraje

No me explico cómo un gobierno que se autotitula libertario permita que siga ocurriendo la detención no justificada de ancianos militares, muchos de lo cuales lucharon contra terroristas montoneros o del ERP. Javier Milei, ¿dónde está su coraje para luchar contra la arbitrariedad de los kirchneristas?

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Teatro Colón

Asistí a la magnífica representación de Orfeo en los Infiernos en el Teatro Colón, que cuenta con una excelente crítica. Me pregunto cómo puede ser que esta opereta solo sea representada seis veces considerando los enormes costos de producción que implica. Muchas personas desean y no pueden acceder por las muy pocas funciones, y los significativos precios de las localidades. Me dirán que las localidades de pie son accesibles, sin embargo muchas personas no están en condiciones de asistir de pie durante un par o más de horas de una función de ópera o ballet. La tradición del Teatro Colón en cuanto a funciones de temporada se remonta a épocas pretéritas de bonanza económica y alta representación social. Ello incluía el contar con artistas extranjeros de mucho renombre. Quizá sea el momento de ir innovando y comenzar a desarrollar simultáneamente un teatro de repertorio. Posiblemente así se puedan amortizar los altos costos de producción y satisfacer una demanda insatisfecha.

Leopoldo Mayer

DNI 4.368.349

Bandera harapienta

En la calle Chonino, entre Jerónimo Salguero y Cavia, por detrás del Shopping Paseo Alcorta, se encuentran varios mástiles y en uno de ellos “flamean”, si así puede llamarse, los despojos de lo que fuera una bandera argentina. Descolorida, rota y sucia, avergüenza al que puede observarla, y habla muy mal de la desidia de los que la colocaron en ese sitio, ya sea el citado shopping o las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Me encantaría que se colocara en ese mismo mástil una hermosa bandera como la que recientemente flamea en la Plaza Intendente Francisco Seeber, en la intersección de Avenida del Libertador y avenida Sarmiento.

No tengo dudas de que a todos los que puedan observarla desde los vagones del tren Mitre que circula por allí, peatones o automovilistas, les generará un profundo orgullo de argentinidad.

Oscar Kammerath

oscarkammerath@hotmail.com

En la Red Facebook

El gremio de controladores aéreos anunció medidas de fuerza para lo que queda del mes

“Como siempre, piensan que haciendo paros se solucionan todos los problemas, en vez de sentarse y ver cómo se llega a una solución”- Andrés Francisco Bosotina

“Afuera todos. Una nueva Argentina está en marcha, estos son el pasado devastador”- Justo Conte Grand

“Pareciera que quieren quedarse sin trabajo, lo importante es joder al pasajero”- Cristina Patriossi

