Cartas de lectores: Justicia, homenaje, futuro

Justicia

Los argentinos de bien hemos recibido con legítimo alivio –y acaso con ese íntimo júbilo que acompaña a la restauración del orden– la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó la condena a la expresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. No se trata de una persecución, como algunos insisten en proclamar desde la tribuna del agravio permanente, sino de la lenta pero tenaz marcha de la Justicia, que aun en medio de presiones, descalificaciones y amenazas se ha atrevido a cumplir su rol constitucional con sobriedad y firmeza.

Muchos olvidan –o prefieren olvidar– que el Estado no es un botín al que se accede por mayoría electoral, sino una institución construida sobre normas, límites y responsabilidades. La condena a quien ha ejercido el cargo más alto del Poder Ejecutivo demuestra que nadie está por encima de la ley. Y si bien es cierto que la Justicia llega tarde, no por ello deja de llegar.

Juan T. Medi Cogo

Homenaje

Como argentino quiero homenajear a todos los funcionarios judiciales –en particular a los valientes fiscales– que hicieron patria arriesgando sus puestos en la busca de la verdad. Sí, de esa verdad que muchas veces cuestionamos por la lentitud en llegar, y en otras que nunca llega. Enriquecerse a costa de los compatriotas cuando se ocupan cargos públicos merece el reproche de todos los argentinos, sin importar quién es el que comete el delito. Queda ahora la tarea de recuperar todos los fondos para que la justicia sea total. Invocando nuestro Himno Nacional “...sean eternos los laureles” y una vez más, muchas gracias.

Miguel Martin y Herrera

Futuro

Gracias señores de la Corte Suprema, al fiscal Luciani, Jorge Lanata, Lilita Carrió y muchos otros más que seguramente olvido. Hoy la República Argentina empieza a tener futuro.

Lorena González

Extinción de dominio

Es vergonzoso que todavía no exista a nivel nacional una ley específica de extinción de dominio para funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción. No alcanza con el DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri en 2019. El Congreso nacional debería abocarse a hacer su trabajo en esta cuestión. Es también un acto de justicia que los funcionarios públicos condenados –como es el caso reciente de Cristina Fernández de Kirchner– devuelvan al menos parte de lo que le robaron al Estado, es decir, al pueblo argentino.

Patricio Oschlies

Certificado

El único certificado de dignidad que existe en la prisión es el que ostentan los presos inocentes.

Mauricio Maurette

Gracias

“¡Que Dios y la patria os lo demanden!” Gracias padre Dios, gracias madre patria porque ante el clamor de los pobres, de los que han perdido todo, de los que han muerto ante la peste de la corrupción, hoy se ha hecho justicia, no por venganza, sino para enseñar que nadie debe robar el presente de nuestros niños, el futuro de nuestro país. Gracias madre patria, porque este parto ha sido difícil, pero ha sido un parto para nuestra esperanzada nación.

Juan María Díaz Madero

Propuesta

Presidente, vice, senadores y diputados deberían verse legalmente obligados a atenderse en hospitales públicos, enviar sus hijos a escuelas públicas y viajar de ida y vuelta a sus provincias por tierra. Tendríamos así salud, educación y red vial como en Suiza.

Isidro Braun

Justicia laboral

En su reciente carta “Legislación laboral”, el empresario Héctor Di Bella denuncia los aprietes de ciertos abogados laboralistas, quienes amenazan con iniciar juicios aun cuando los despidos han sido correctamente efectuados. Coincido con su preocupación, pero sostengo que el problema no se limita a una mala legislación, sino que abarca a nuestra justicia laboral y al sistema que sostiene a esos profesionales, muchas veces tolerados por Colegios de Abogados que no los sancionan. En mi reciente artículo “Radiografía crítica de nuestra justicia laboral” (v. Abogados.com.ar), sostengo que esta realidad perjudica al conjunto de los trabajadores, alienta el desempleo y la informalidad, incrementa el llamado “costo argentino”, desalienta la inversión y coloca bajo amenaza a nuestras más de 1.700.000 pymes. Por ello, concluyo que, tras 80 años de existencia, la justicia laboral no ha justificado su permanencia como fuero especial. En este contexto, considero un error que el Gobierno intente mejorar la situación del empleo exclusivamente con reformas normativas, sin abordar el problema estructural que representa esta Justicia, y este fuero ha bloqueado, de manera inconstitucional, distintos intentos de reforma. Es cierto que para avanzar hay que enfrentar intereses creados –que, vale aclararlo, no son los de los trabajadores–. Por eso resulta acertada la exhortación de Di Bella cuando reclama que se comprenda de una vez que “todos formamos parte de la misma raíz productiva y que, dañando a las empresas, también se daña a aquellos que aspiran a un trabajo formal y estable”.

Horacio M. Lynch

Jóvenes premiados

Mientras surgían llamados a desobedecer la ley que emana de la Corte Suprema de Justicia, mientras ella y sus acólitos manifestaban un profundo rechazo a la meritocracia, diez jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional ganaban el primer premio de la NASA en los EE.UU. en la competencia Cansat 2025 entre 34 equipos de todo el mundo. Son campeones no solo del conocimiento sino campeones de la vida. ¡Bravo! Nuestro reconocimiento y respeto a los futuros ingenieros.

Susana Juana Munichor

