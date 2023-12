escuchar

La batalla cultural

Después de una larga y profunda decadencia, al borde de la hiperinflación con más de la mitad de los habitantes en la pobreza y la indigencia, el 56% de la gente de un país quebrado votó a favor de un cambio. Esta mayoría no solo apoyó cambiar la política económica con sus trabas, restricciones, regulaciones, inútiles controles de precios, cepos, cupos, emisión descontrolada y privilegios para los amigos del poder, sino todos los grandes fracasos del modelo populista. Estos, incluyen los desastrosos resultados en materia de educación, justicia, seguridad, y salud pública, con un modelo mentiroso que falsifica la historia, cuestiona el mérito y el esfuerzo, justifica el delito y la violencia al castigar a las fuerzas armadas y de seguridad, desvalorizando el orden público.

El DNU de Milei es el punto de partida para ganar la batalla cultural y desregular la economía, derogando las absurdas leyes de alquileres, de góndolas, de abastecimiento, de promoción industrial, flexibilizando la legislación laboral, y considerando a la educación servicio esencial. No hay duda que merece ser apoyado por todos los que votamos el cambio.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Marcar la cancha

Le aconsejaría al presidente Milei no negociar las medidas del DNU si es que son de su íntima convicción. Termine con tantos opinólogos y delincuentes que se quejan porque fueron tocados sus intereses mafiosos. Llame a un plebiscito, como se hizo con el conflicto del Beagle, y si bien no es vinculante, que el pueblo marque la cancha a sus legítimos representantes.

Luis Javier Mihovilcevich

l_mihovilcevich@hotmail.com

Gesto voluntario

Los argentinos nos encontramos ante una oportunidad histórica de cambiar el rumbo económico de nuestra querida Argentina.

Para ello se necesita del esfuerzo de todos, sin importar las ideologías o los prejuicios. En el pasado, los distintos gobiernos han querido imponer medidas compulsivas para solucionar problemas puntuales (ie. Ahorro Forzoso, el Impuesto Solidario, etc) que, por su compulsividad, a mediano plazo lograron el efecto contrario, es decir expulsar el ahorro y/o inversión.

Invito a todos los conciudadanos que estén en condiciones de hacerlo, a que consideren depositar voluntariamente, en la medida de sus posibilidades, sus ahorros (a sea los “dólares bajo el colchón o en cajas de seguridad”) en el sistema para lograr recomponer más rápidamente el nivel de reservas que nuestro país necesita. Por más insignificante que parezca, cualquier monto tiene un efecto multiplicador enorme, si somos muchos los que pensásemos de esta manera. Escucho mucha gente con la sensación de que es nuestra última oportunidad. Espero que los que podamos estemos a la altura de las circunstancias para que todos, sin distinción, podamos sacar nuestro querido país adelante y por sobre todo podamos revertir esta fábrica de pobreza estructural que hemos sabido construir.

Matías M. Brea

DNI 14.455.983

Sister Antonieta

Agradezco al señor Jorge Martínez Carricart por mencionar a mi tía Antonieta Benavides (sister Antonieta para The Little Company of Mary, Neta para la familia) en su cálida nota sobre el Sanatorio Mater Dei. Durante los años en que ella ejerció su vocación en la Argentina, el sanatorio fue para nosotros un lugar ineludible de reunión familiar, ya que periódicamente allá íbamos mis padres, mis tíos, mis hermanos y primos a visitarla... y cada vez que vuelvo allí por alguna cuestión de salud mía o de alguien de la familia, experimento una cercanía... una familiaridad insoslayable. Al irse la congregación de nuestro país, Neta tuvo que optar por seguir o no en ella y, en caso afirmativo, elegir un país en el cual estuvieran afincadas. Así es que partió hacia los Estados Unidos y continuó con su trabajo en el hospital de la L.C.M. de Torrance, California, donde también residió hasta su muerte, a los 93 años, en marzo de 2010. Pero creo que también hubo otra vocación argentina, sister Mercedes (no con quien comienza la nota, sino una tocaya suya) que al irse la congregación optó por dejar los hábitos y continuó trabajando en el ahora sí Mater Dei como instrumentadora.

Otra anécdota, ya que en el inicio de la nota se le menciona a Mirtha Legrand: una vez Neta fue invitada a uno de sus almuerzos, al cual llegó muy formal en su hábito religioso, y al sugerir la conductora que a ella no le pediría que hiciera la clásica “vueltita” por tratarse de una monja... le respondió que de ninguna manera, que ya la había ensayado antes de ir al programa, así que sí la iba a dar... y así lo hizo con mucha gracia.

En fin... nuevamente gracias al cronista, ya que hizo que por unos días recordáramos en la familia con mucho cariño a nuestra tía que, sin duda alguna, era un ser muy especial.

Pedro Pablo Benavides

reprebena@gmail.com

Villa del Parque

Quisiera expresar mi profunda preocupación y malestar por la situación de falta de recolección de residuos en la zona de Villa del Parque, específicamente en la calle Santo Tomé al 3100.

Desde el reciente temporal que afectó la ciudad y ocasionó la caída de árboles, la situación se ha vuelto insostenible. A pesar de haber realizado un reclamo la acumulación de ramas gigantes en la vereda y montañas de bolsas de residuos desde antes de Nochebuena persiste, generando no solo un impacto visual negativo, sino también graves riesgos para la salud pública.

Si bien retiraron algo de basura, aún persiste y en buena cantidad, entorno propicio para la proliferación de malos olores, la aparición de enfermedades y la presencia de roedores. Solicito encarecidamente que se tomen medidas inmediatas para solucionar este problema, asegurando la pronta recolección de residuos y la restauración de la limpieza.

Guadalupe Raventos

DNI 21.055.087

En la Red Facebook

La CGT convocó a un paro general con movilización para el 24 de enero

“Recién aparecen. El país fundido en 4 miserables años y ni mu. Ya es tarde”- Patry Ruiz Castillo

“Están preocupados por sus ingresos, con Milei no llegaron al arreglo económico que venían teniendo con los anteriores gobiernos”- Daisy Reinfleerch

“Los argentinos de bien no hacen paro, no son golpistas. Primero la Argentina. Presidente, estamos con usted”- Carlos Angelini Bavio

