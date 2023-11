escuchar

La corrupción

El premier de Portugal renunció por solamente sospechas de corrupción; pasó lo mismo en la hermana República Oriental del Uruguay, con funcionarios del gobierno de Lacalle Pou, por solo mencionar dos países. En la Argentina tenemos una vicepresidenta condenada por corrupción, funcionarios con gastos que no se condicen con sus ingresos, tarjetas de débito que salpicarían a más de un legislador, compra de automóviles a valores superiores a los del mercado, escuchas telefónicas ilegales, etc. Esto es solo un ejemplo de la cantidad de casos de corrupción que han salido a la luz y ninguno de los involucrados ha tenido la dignidad de renunciar; es más, pareciera que estos delitos se han “normalizado”.

Como decimos en el campo: “Es como echarle agua al pato”. Esta es la diferencia de como están los países mencionados y el nuestro.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Una tercera opción

¿Una encrucijada sin salida?, no; difícil, sí. Hay una realidad emergente del 22 de octubre. Algo más de un quinto de la población apostó a una alternativa democrática, realista, consciente de la historia y del estado del país. Una alternativa que se opuso a la continuidad de la corrupción y del atropello a las instituciones y de una economía sin rumbo y que sabe de la necesidad de un cambio, pero de un cambio con objetivos claros, sin contradicciones, y con el mayor respeto al ser humano y a la moral universal.

Cierto: fue una apuesta por un movimiento en el que presurosas precandidaturas opacaron figuras de relieve, clarividentes y cercanas al pueblo. Pero fue su opción: por la república y la salud del país. Esos ciudadanos tienen que seguir su apuesta: en las urnas, y con su voto en blanco gritarle a quien resulte elegido, que será guardiana de la decencia, de la democracia y de los altos valores en que cree.

Tercera opción. Voto en blanco, de una ciudadanía firme, vigilante y alerta.

Teresa Leonor Conte

DNI 6.244.077

Política exterior

El mundo está siendo testigo del rápido crecimiento de dos frentes antagónicos, liderados por Estados Unidos y Europa occidental (con excepción de Hungría y Eslovaquia) por un lado, y por Rusia, China e Irán, por el otro. Con más y más puntos álgidos apareciendo todo el tiempo, hay momentos en los que siento que estamos una vez más en 1939, porque el potencial para una conflagración masiva está yendo en aumento.

Mientras tanto, aquí el llamado presidente y el canciller nos están llevando hacia el lado equivocado. Al mismo tiempo, nuestro ministro-candidato Massa, en su desesperación por conseguir divisas, también ha dado últimamente señales de lamer las botas chinas. Entonces, cuando salga a votar el 19 de noviembre, el votante debe considerar muy seriamente la postura de los candidatos en política internacional. Aunque sabemos que Milei es una persona bastante errática, podemos confiar en que nos mantendrá en el lado correcto, pero definitivamente no se puede decir lo mismo de Massa, con su tendencia natural a voltearse en el aire como un panqueque. ¡Cuidado, su decisión es muy importante!

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Soy habitante del barrio de Flores de toda mi larga vida y conozco las enormes dificultades que provocan las barreras en la circulación vehicular. Me preocupa y me opongo a la solución que propone el gobierno de la ciudad sobre el proyecto en elevación del ferrocarril Sarmiento. Mi opinión no es política, sino estética y ecológica. Me pregunto si los responsables del proyecto, recorrieron el barrio e imaginaron su impacto. Será una cicatriz mal curada y persistente durante mucho tiempo. La responsabilidad es muy grande. Desde el punto de vista estético- ambiental se mete entre las casas de los vecinos y el paisaje urbano, cambiando sus características, deja amplios espacios oscuros a pesar de que se disfrazarán a la moderna. ¿Saben sus proyectistas sobre el tema del contaminante del CO2 en la producción del cemento y su impacto en el ambiente?

Cuando me imaginaba la obra con soterramiento pensaba en una hermosa línea verde de Liniers a Caballito, integrando viejas casas de valor testimonial y patrimonial lindantes con la actual línea ferroviaria.

Hubiera sido una solución gloriosa para el barrio y la ciudad la franja verde y un reconocimiento a sus autoridades como cuidadores del futuro.

Solicito un momento de reflexión antes de las decisiones. Creo que los vecinos deberíamos ser escuchados y además organizarnos con derecho a la oposición al proyecto.

Emilio Boggiano

DNI 4.369.137

Créditos a jubilados

Desde el lunes pasado intento acceder a un turno para obtener el crédito de la Anses para jubilados. Ingresé en distintos horarios y nunca pude obtenerlo (la página me decía “no hay turnos, vuelva a intentarlo en 24 horas”. Si ingresaba fuera del horario de 10 a 20 justamente que informaba que estaba fuera del horario. Ayer ingresé a MiAnses a las 9.55 y correctamente me avisó que estaba fuera del horario, pero ingresé a las 10 y 30 segundos y me indicó que no había más turnos y que debía esperar 24 horas.

¿En 30 segundos se agotaron los turnos? Mentirosos.

Ricardo Schlesinger

DNI 11.121.252

Baches

En la intersección de la avenida Córdoba y Florida, pleno centro capitalino, un camión cayó en un pozo al ceder el pavimento. Es increíble que pasen estas cosas en esta ciudad tan “transformada”. Se han cambiado muchas veredas varias veces, pero las calles no han sido tomadas en cuenta y hay baches por todos lados, por ejemplo en avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini. En cualquier momento van a empezar los juicios por daños y perjuicios en contra de CABA, ya que el arreglo de los vehículos perjudicados no debe ser muy barato. El abandono es notable, pero los impuestos no dejan de subir.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

En la Red Facebook

Alerta en Brasil: detienen a presuntos terroristas vinculados a Hezbollah

“Hay espías para ir contra la Corte... pero no para defender y proteger el Estado argentino”- Sandra Correa

“Y este gobierno es amigo de esos países”- Gustavo La F. Tano

“Seguro venían para la Argentina”- Mónica Linares

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION