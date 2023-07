Cartas de lectores: Libros sí, recursos, preocupación

escuchar

Muchos nos hemos conmovido por las palabras de un padre que reclama mejor educación para sus hijos, en un video que se hizo viral. Somos conscientes de que sin ella los niños y jóvenes estarán condenados a la pobreza por falta de movilidad social. Me eduqué en la escuela pública en tiempos en que era de excelencia, claro que todavía no se había lanzado la consigna “alpargatas sí, libros no”, la cual ha sido seguida al pie de la letra por gobiernos que han aumentado el analfabetismo funcional como un método para fomentar el clientelismo.

Solo cabe la esperanza de que el pueblo quiera y sepa votar.

Recursos

Mirando las noticias escucho al ministro Massa contando cómo defendió ante el FMI la continuación del plan Previaje. O sea que se destinarán millones pesos de nuestros recursos, sin saber cuántos, para que los argentinos viajen en estas vacaciones. La Argentina con prioridades de ricos. Pero más tarde escucho al presidente Fernández diciéndoles a los rosarinos que está muy dolido por la inseguridad en esa provincia. Y se compromete con Perotti a ayudarlo en todo lo que pueda para hacer frente a este flagelo, pero con la salvedad de recordar que los recursos que maneja son muy limitados. La Argentina empobrecida. Hay recursos para invertir en viajes, pero no hay para la seguridad de los rosarinos. El ministro maneja recursos a los que su presidente no accede. ¿Qué pasa?

Preocupación

¿Dónde estás, Mauricio? Dijiste que no nos abandonarías a los casi 41% de votantes de 2018 que te escuchamos desde la Plaza de Mayo cuando fuiste, emocionado, con Juliana, a agradecer a tus seguidores el día de la derrota electoral. También ¿dónde está el promocionado equipo que formaste? Vemos dos equipos que se pelean, dándole el gusto al degradado oficialismo. ¿Qué tenemos que hacer?

Un tema a resolver

Cuando me separé, en el año 2000, una amiga me recomendó una persona que me ayudara con la limpieza de mi vivienda. Fue así que una chica boliviana empezó a venir a mi casa dos mediodías por semana y hacía su trabajo satisfactoriamente. Un día me avisó que la semana siguiente no podría venir, porque operaban a su madre en el Hospital Fernández, y se iban a turnar con su hermana para acompañarla. Al volver de esta ausencia, me contó que el reemplazo de cadera se había programado un año atrás y que por ello su madre había viajado desde Bolivia para concretarlo. Acto seguido me contó que su madre no veía la hora de volver a su país, “porque a nosotros no nos gusta aquí”. Quedó demostrado así el criterio de aprovechamiento y desagradecimiento hacia nuestro país. El candidato Luis Petri tiene razón al denunciar comportamientos de ese tipo. Otro caso: en Brasil, las vacantes para entrar a las universidades estatales son muy escasas, y los exámenes de ingreso –denominados “vestibulares”– son terriblemente exigentes. Por supuesto que existen universidades privadas, pero son carísimas y fuera del alcance la gente que no pertenezca, por lo menos, a la clase media alta. En carreras como Medicina o Arquitectura, las familias brasileñas envían a sus hijos a la Argentina, y cuando se reciben, vuelven a su país natal, donde con una muy elemental reválida pueden ejercer sus profesiones.

Son temas a resolver con ecuanimidad, pero preservando los intereses nacionales y los costos de tales subvenciones.

Alquileres

Este asunto de los alquileres tiene similitud con otros temas, como la provisión de electricidad o también con una consulta médica. Si el especialista indica enfáticamente no fumar, no es necesario ser adivino para saber lo que sucederá si el paciente sigue fumando. Si las tarifas de electricidad no cubren los costos, los usuarios estamos contentos, pero ya sabemos los resultados: o hay cortes frecuentes (usuarios enojados) o se entregan subsidios (alentando la inflación). En el tema de los alquileres, una ley puede alargar los plazos de contratos, ajustar los valores una vez por año, hacer menos exigentes los recaudos y garantías, poner a cargo de los locadores los gastos y comisiones, etc., etc. y todo ello debe ser bueno, dado que los legisladores lo aprobaron por unanimidad. ¿Alguno de ellos pensó qué pasaría con aquellos que tienen que poner sus inmuebles en alquiler? ¿Alguno de ellos escuchó a quienes por décadas y décadas operaban y acercaban a locadores y locatarios? Es función de los legisladores pensar/escuchar las consecuencias de los textos que aprueban. Por lo visto, la respuesta es totalmente negativa. Y los resultados, fácilmente previsibles, están a la vista: todas las partes se sienten perjudicadas.

Los legisladores tienen la palabra. Confiemos en que pensarán antes de votar.

Uso de GNC

A raíz de la nota sobre el uso de GNC en camiones y autobuses publicada el 29 de junio en el suplemento de Comercio Exterior/ Transporte y Logística, quisiera señalar que si bien el GNC es más barato, es una más de las variables que se utilizan para el cálculo de los costos, que frente a otras variables me atrevería a decir que no es tan significativa.

Teniendo en cuenta que el GNC tiene un rendimiento de 10.000 calorías/m3 y el petróleo, 12.000 calorías/m3, diré que para obtener igual rendimiento utilizaría más m3 de GNC y en consecuencia estaría volcando

más monóxido de carbono a la atmósfera, con un efecto indeseado de contaminación. En síntesis, el uso de GNC no aporta ahorro de combustible y sí mayor contaminación.

Bienestar

Quiero felicitarlos por el suplemento Bienestar de los domingos, realmente es un cable a tierra y nos permite descargar las pálidas y comenzar el domingo con buenas notas que alegran y ayudan a nuestra calidad de vida!

