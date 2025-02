Cartas de lectores: Lijo a la Corte, más educación, cuidado

Lijo a la Corte

Y finalmente lo hizo. Lijo va a la Corte Suprema. Se salió con la suya. Evidentemente tenemos un presidente caprichoso, lejos del estadista que necesita la Argentina.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Más educación

Los docentes de 12 provincias y los de CABA ratificaron el paro que van a hacer a partir del 5 de marzo. Estos sindicalistas, que no le hicieron ningún paro al gobierno de Alberto Fernández, vuelven a demostrar que lo único que les interesa es demostrar poder y dejar a millones de chicos sin clases. Sabemos que uno de los principales objetivos del peronismo es no educar, tener a la gente subvencionada y de esa manera se garantizan millones de votos. Si la gente tiene educación, puede pensar mejor y decidir por sí sola que es lo que quiere para su país. Siguen siendo los mismos de siempre y por lo que vemos no se los puede sacar de sus tronos. ¿Será que nunca se podrán modificar las leyes sindicales que permitan remover a estas lacras?

Para poder salir de los 70 años de decadencia el país necesita educación. Por favor.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Cuidado

Cuidado, señor presidente Milei, que no le ocurra con Santiago Caputo lo que a Macri con Marcos Peña.

Raúl J. Gándara

DNI 7.606.996

Taxis en Aeroparque

El 13 de febrero llegué al Aeroparque Metropolitano. Necesitaba dirigirme hasta Av. del Libertador y Gral. Paz (Vicente López). Omití la consulta en las máquinas que informan el costo al destino y pregunté a uno de los encargados de controlar la ocupación de los taxis. Por el sistema QR me dijo que el precio es de $16.000, monto que por tiempo y distancia me pareció exagerado. Decidimos con mi esposa cruzar la avenida fuera del predio del Aeroparque y logré parar un taxi libre con reloj tarifario, que me llevó al destino mencionado con un costo de $8000, mismo tiempo y misma distancia. ¿Se puede en este caso hablar de oferta y demanda? No. Los costos son los mismos para uno y otro. Parece no serlo para aquellos que explotan la ingenuidad o el desconocimiento de los pasajeros, sobre todo viajeros extranjeros.

Para mi sorpresa, no termino de comprender cómo en esas filas hay personal “de control” del gobierno de la ciudad que parece avalar este sistema nefasto para esquilmar a los cansados y distraídos pasajeros en su llegada a nuestra gran ciudad.

A quien corresponda, que se haga cargo. ¿Esto es “casta” o “mafia”?

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

Edificios costeros

El 24 de febrero se presentó ante la Legislatura bonaerense el proyecto de ley para crear un “Registro de Estado de Conservación de Edificios Costeros”, en la órbita del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. La salinidad del mar afecta severamente las armaduras de toda estructura de hormigón armado no debidamente proyectado, construido y/o conservado de un edificio, lo que puede generar el colapso parcial o total de los edificios. En el amplio territorio costero de la provincia de Buenos Aires existen diferentes casos de edificios con visibles faltas de mantenimiento, las cuales involucran armaduras estructurales expuestas en diferentes sectores de los mismos. Lo ocurrido en el Hotel Dubrovnik es un lamentable caso que se relaciona con esta realidad. Ante esto, considero que el Poder Ejecutivo provincial podría implementar normativas que complementen y articulen el poder de policía de cada municipio costero en relación con esta situación, de modo que cualquier vecino bonaerense, viva o no en un determinado sector urbano costero, pueda saber el estado de conservación en que se encuentra el edificio que prevé habitar.

Claudio Velazco

claudiovelazco.ingeniero@gmail.com

Ajuste de haberes

Mi padre tiene 87 años. Hace 17 inició un reclamo por el ajuste de sus haberes jubilatorios. Como tantos jubilados. Actualmente su expediente, que no es más que un número de causa apilado en un escritorio, sigue esperando que jueces, cuando menos poco interesados por los justiciables, se hagan un momento para terminar de hacer justicia. Mientras, una Anses desvergonzada, más allá de gobiernos y personas, sistemáticamente obstruye y trunca las ilusiones de quienes han dado una vida para hacer grande al país. Un jurista romano, ya en el siglo III, definió a la justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”. Recuérdenlo, señores jueces federales de la seguridad social…

Mariano Romero de Haz

DNI 17.286.526

Línea fija

Cuando en el 90 se privatizó Entel, convirtiéndola en empresa pública de gestión privada, recibimos con beneplácito a Telefónica, la cual siguió brindando servicios como información de usuarios internacional y nacional. Se pudo contratar otra línea, se instaló la identificación de llamadas, etcétera. Ante inconvenientes la empresa nos enviaba carta o telegrama. Convertida en Movistar Hogar, no envía facturas papel como Edesur o Metrogas, si se la solicita no responde, si se presenta una nota tampoco. Todo tiene que hacerse vía internet (que no es gratis), de lo contrario se abona con retraso por desconocer el vencimiento, lo que a la empresa le reditúa. Ahora de sopetón cortan el servicio y mientras cobran y –casi a modo de extorsión– nos imponen aceptar un módem a instalar en un ambiente de la vivienda conectado a fibra óptica o nos cortan la línea. Perdemos nuestro número. El sistema –que es malo– no funciona con cortes de luz, nos impide comunicarnos en urgencias y desde la pandemia hasta el 110 de información nos quitaron.

Si a Movistar Hogar no le reditúa el teléfono fijo que renuncie a ese servicio y que el Estado priorice una gestión más amable, no cobrando $25 el minuto.

Patricia Vidal Harris

DNI 5.765.235

En la Red Facebook

Lijo y García-Mansilla a la Corte Suprema

“Todo personaje controvertido no puede llegar a la Corte”-María Córdoba

“En algunas cosas lo banco (a Milei). En otras... ¡decepciona!”- Oscar Niina

“¿Dónde está la independencia de los poderes en la Argentina? Un desastre”- Elba Fernández Elba

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION