Cartas de lectores: Los estamos dejando desprotegidos, hartazgo, indignación

Carta de la semana

Los estamos dejando desprotegidos

El Gobierno nos abruma día y noche sobre la importancia de la educación y, sin embargo, en la práctica, el escenario es francamente deplorable. En lo que va del año, la única provincia que ha cumplido con todos sus días de clases es San Luis. Del otro lado, en Santa Cruz solo el 32% de los días previstos hubo clases. Es decir que hasta el 30 de junio de 82 días de clases los alumnos solo tuvieron 27. Una tragedia por donde se lo mire. En los países desarrollados, aquellos padres que no llevan a sus hijos al colegio por razones no justificadas (vacaciones, trámites personales, ocio, etcétera) corren el riesgo de ser sancionados porque ello constituye un delito. Aquí asistimos paralizados a la degradación de la educación sin consecuencias para nadie. Si entendemos que es una prioridad del Estado, no puede interrumpirse bajo ninguna circunstancia, porque atentaría contra sus cimientos. Así las cosas, absolutamente nada puede justificar que un niño se quede sin clases. Todos los reclamos son atendibles y justificables, pero ninguno debería paralizar la enseñanza. Sería colocar los intereses de los mayores por encima de los de los niños, a quienes ponen en un estado de indefensión absoluta, mientras dicen defenderlos y repiten con hartazgo, desde el lenguaje inclusivo, que las niñas, niños y adolescentes están primero.

Dejemos la retórica estéril e inútil y también la falta de coherencia, y devolvámosles a los niños su niñez. Sin educación les estamos robando el futuro y dejándolos en un estado de desprotección atroz. Un escenario tan patético como indignante.

Sebastián Eduardo Perasso

DNI 21.173.759

Hartazgo

La situación generada por el paro de transportes y que sufrimos los ciudadanos demuestra la incapacidad y la falta de empatía que tienen nuestros gobernantes y sindicalistas y todos los responsables de las áreas implicadas en el tema. Queda a la vista que el pueblo no es prioridad de nadie y que cuentan con la paciencia absoluta de los ciudadanos, que se bancan todo sin chistar. Me daría miedo que algún día nos rebelemos, porque nunca se sabe en qué terminaría, pero este país, así, es inviable. Estoy harta del maltrato, de los inoperantes que están a cargo de los ministerios, de los responsables de la seguridad, de los gremialistas, de la no justicia. En resumen, estoy harta de todo lo que estamos viviendo. Y pensar que muchos de los que se postulan para los siguientes cuatro años son los mismos de siempre.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Indignación

Es reconfortante la indignación que sintió el ministro Massa sobre las consecuencia del paro del transporte en quienes no odian acudir a su trabajo. Es de esperar que su indignación continúe y tenga la misma actitud ante los cortes de calles y rutas de los administradores de la pobreza que mantiene su gobierno.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

Solo un eslogan

Ante el brutal paro de transporte que afectó a más de cinco millones de personas, quienes desde la madrugada se vieron imposibilitadas de volver a sus casas, como a quienes debían ir a cumplir con sus obligaciones, me pregunto por qué el gobierno nacional y el de la ciudad, como en otras épocas, no han puesto micros a disposición de los ciudadanos para su traslado. Lo más indignante es que la ministra de Trabajo recién al mediodía se dignó recibir a los empresarios del transporte y aun así no se dictó la conciliación obligatoria.

Lamento lo que hemos tenido que padecer, cuando en el caso del gobierno nacional nos dicen “primero la gente”. Solo un eslogan.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Esperanza

Tomo prestada una frase ajena que dice “sin esperanza no hay sobrevivencia”. Creo que muchos argentinos están bajando los brazos y ello es entendible. Sin embargo, esa frase nos obliga a tenerla, no para esperar milagros o magia, sino para esperar que gente honesta y sensata tome las riendas y pueda encontrar la forma más práctica y menos dolorosa para dar vuelta la página de esta tragedia que tiene maniatada a la sociedad y cancelado su porvenir.

Pedro Weinmann

pw2953@gmail.com

Performance

Llama la atención ver cómo los candidatos cambian sus opiniones y su discurso según la necesidad del momento. Muestran una preocupante falta de coherencia y de valores. Todo vale con tal de seguir en carrera y lograr un puesto de lo que sea y donde sea. Esta característica flexibilidad, que nos sirve mucho a los argentinos para adaptarnos a las siempre cambiantes reglas de juego, es también nuestro mayor defecto. En consecuencia, no sabemos a qué atenernos, a quién apoyar, ni qué va a hacer el elegido cuando le toque decidir, legislar, gobernar y cambien las circunstancias. Así, un candidato que fue cruelmente discriminado por su discapacidad hace unas semanas debe desdecirse de declaraciones igualmente ofensivas por una performance que hizo. El que hoy defiende una idea seguramente la combatió en la campaña anterior, y la desesperante situación actual contribuye a que no le demos importancia o simplemente lo olvidemos a la hora de decidir el voto.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

El próximo voto

En la Argentina, hay familias que han dejado de hablarse a causa de la política populista. Horacio Rodríguez Larreta dejó entrever, en recientes declaraciones, que ya no es tan amigo de Massa, por ser aliado del kirchnerismo. Es comprensible y sincera su actitud, a muchos nos ha pasado lo mismo. Mantener una amistad con los obsecuentes seguidores de Cristina se hace un poco difícil, porque no aceptan diálogo alguno. Son fanáticos de una persona a la que la Justicia encontró culpable de corrupción. Aplaudir a los corruptos no es un acto ético. Por más que uno lo intente y ponga toda la voluntad, es imposible tener afinidad con ellos. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Jamás se dignan reconocer sus propios errores. Para el kirchnerismo la culpa siempre es del otro. Todo sirve de excusa: la pandemia, el FMI, la guerra en Ucrania, Ah, pero Macri, la Corte Suprema, los empresarios, que Cristina está proscripta. En definitiva: cada vez que les toca gobernar, no saben qué hacer, no tienen un plan económico. Cuando son oposición le hacen la vida imposible al partido gobernante. Y si tienen que tirar 14 toneladas de piedras en el Congreso, no tienen pudor alguno en hacerlo. Moraleja: ¡sepa el pueblo votar correctamente!

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Discriminación por edad

Viví un tiempo en los Estados Unidos y me llamó mucho la atención la gente mayor de 60 años trabajando en tiendas de ropa y casas de comida rápida. Es necesario que en nuestro país exista una ley que penalice las búsquedas laborales hasta determinada edad, cuando hay gente mayor de 60 años con ganas y predisposición de trabajar, incluso mucho más que la gente joven. Es discriminación, al igual que pedir currículum con foto. Esto no sucede en los países del Primero Mundo.

Debemos sacar una ley que sancione estas prácticas para no hacer sentir inservible a una persona que supera cierta edad.

Matías Capillas

DNI 26.015.119

Prisionero

El excabo de la Fuerza Aérea Julio Narciso Flores, mi padre, prisionero de hace 9 años acusado por los mal llamado delitos de lesa humanidad, sufrió el pasado 29 de junio una agresión física y verbal e intento de homicidio por parte de otro interno de 35 años. Mi padre tiene 65 años, y la tenaz resistencia y la irrupción del celador de turno impidieron que lo mataran, pero sufrió contusiones y heridas cortantes. A mi padre le negaron sistemáticamente el arresto domiciliario con un argumento inverosímil a pesar de sus enfermedades crónicas, el TOF N° 5 de San Martín, integrado por los jueces María Morgese Martín, Nada Flores Vega y Héctor Sagretti, lo envió al hospital psiquiátrico para evitar que se reuniera con un grupo de diputados nacionales que se hicieron eco de la huelga de hambre que realizó tiempo atrás. Hago responsable a los tres jueces mencionados por la vida de mi padre, que se encuentra prisionero en el Complejo Penitenciario Federal 3 de General Güemes, Salta.

Débora Flores

debys1015@gmail.com

Noche en el Botánico

El jueves por la noche fui con mis hijas a descubrir ese secreto que tenía guardado el Botánico. Fue increíble. Un colorido único que, sumado a la música y a las luces, transportaba a un lugar soñado y sagrado. Luna llena, estrellas, el jardín se llenó de magia durante 2 horas. Y la explicación de la llegada de Thays a la Argentina y lo mucho que hizo en Buenos Aires nos hizo entender más toda la belleza del Botánico.

Gracias por tanto disfrute; nos hizo bien al corazón.

Mechi Llerena de Fernández Llanos

mercedesfllanos@yahoo.es

