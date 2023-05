Cartas de lectores: Manipuladores, crisis en la salud, plan contra el asbesto

escuchar

Manipuladores

El 25 de mayo deberíamos salir todos los que poblamos esta bendita tierra con una bandera con los colores patrios cantando el Himno Nacional y no permitir que ninguna ideología política se adueñe de una fecha patria que nos hizo libres. Los manipuladores que quieren reescribir la historia, sin respetar nuestro glorioso pasado, deberían quedarse en su casa y hacer un mea culpa de cómo arrasaron nuestra tierra, pisotearon nuestro presente y embargaron nuestro futuro.

¡Viva la patria!

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

La crisis en la salud

El domingo pasado a la mañana escuché por radio a una médica pediatra decir que en el hospital donde trabaja, el Hospital de Niños de San Justo, gana 1100 pesos la hora. Serían 2,25 dólares, dólar blue. ¿Qué puede comprar con 1100 pesos? ¿Tal vez tres cuartos kilo de carne para milanesas? Hay una crisis de falta de médicos y personal de la salud en general. La paga es tan baja que los médicos tienen que trabajar un exceso de horas diarias en el hospital, sumado a otros trabajos, y están en estado de agotamiento físico y psíquico. Hay un desmantelamiento y vaciamiento de la atención médica. Menos médicos tienen que hacerse cargo de la atención de más pacientes. También pasa en la atención en prepagas, que en general pagan poco y tarde. Escuché a una mamá que llevó a su hijo desde Lobos –salió a las 4 a.m.– a Casa Cuna y no sabía si iba a ser atendido porque la enorme cantidad de pacientes que había excedía el número de médicos atendiendo. Es tan preocupante esta situación, y los funcionarios y políticos aspirantes a un cargo solo se preocupan por ellos mismos y su futuro. De esa doctora y esa mamá, apenas dos víctimas del sistema, no se ocupa nadie. Se me rompe el corazón pensando en ellas.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb&aol.com

Plan contra el asbesto

En relación con la carta de lectores “Asbesto en el subte” del 17/05, de Marcelo Bormioli, Emova comunica que ya ha realizado más de 2500 mediciones sobre la calidad del aire en todas las áreas del subte y estas arrojan resultados muy por debajo de los niveles de concentración de fibras de asbesto admitidos en las normas (ley Nº 19.587 y Dec. Reg. Nº 351/97) y asimismo iguales o inferiores a los que se detectan en la vía pública. Emova trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace más de 4 años, a través de empresas certificadas. Todas las mediciones y los trabajos de desasbestizado se realizan bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental de la CABA y de la Subsecretaría de Trabajo. Nuestros protocolos son seguros y cuentan con la validación independiente por parte de especialistas en materia de asbesto. En tanto, la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la CABA respaldó lo realizado por la compañía en este sentido a través de la nota N° 2023-18148442.

Mariana Giacumbo

Gerenta de Relaciones Institucionales y Medios de Emova

DNI 20.430.497

Mozart y la masonería

A propósito de la reciente producción de La flauta mágica, de Mozart, en el Teatro Colón, la lectora María Inés Ayala manifiesta que la puesta “subraya lo chabacano, que en un teatro lírico no se puede permitir”. También afirma que “no se conocieron en Austria los primeros documentos pontificios que condenaban la masonería hasta años después de la muerte del compositor”. El papa Clemente XII condenó la masonería en la bula In eminenti apostolatus specula de 1738, 18 años antes del nacimiento de Mozart. Si, como afirma la lectora, la masonería en Austria “fue una moda de la época”, parece difícil que 53 años después, en 1791, año del estreno de la ópera, no se conociera dicho documento en un país tan católico como Austria. Mucho más probable es que tanto Mozart como su libretista Schikaneder hayan hecho caso omiso del decreto eclesiástico. Ambos eran masones y cristianos. Se reconoce a La flauta mágica como a una “ópera masónica”, por voluntad de sus creadores, y la reciente producción del Colón resalta ese carácter, por medio de muy imaginativos videos que subrayan valores masónicos, muy similares a los cristianos, como verdad, honestidad, integridad, libertad, amor y equidad, que aparecen proyectados en pantalla, y por los interludios pianísticos que se eligieron para apoyar los diálogos, que aparecen proyectados aunque no hablados como en la obra original, entre los que se incluye la Fantasía en Do menor K 475, cuya tonalidad incluye las 3 alteraciones mi, la y si bemol, número masónico como el de las damas, los genios y las pruebas que deben sortear los protagonistas. Se puede objetar esto, y que se haya privilegiado lo visual relegando lo musical, pero estas son críticas formales y no conceptuales, y no encuentro que las proyecciones hayan sido chabacanas. La concepción de la obra es masónica, y la producción la respeta y resalta. Mozart compuso por cierto cantidad de obras de carácter cristiano, pero asimismo varias otras obras masónicas, y la totalidad de su “Música masónica” se encuentra disponible en CD y online. Y, en un país que constitucionalmente sanciona la libertad de expresión, no cabe prohibirla ni dejar de permitirla.

Osvaldo Fustinoni

DNI 7.657.612

Los Pumas Seven

El domingo finalizó en Londres el Circuito Mundial de Rugby Seven. Los Pumas Seven están dentro de los 16 mejores seleccionados del mundo que participan de una serie de torneos que se disputan en varios países de noviembre a mayo, anualmente. Nuestro seleccionado no solo ganó la serie de Londres, Hamilton y Vancouver sino que clasificó para los Juegos Olímpicos 2024 y quedó segunda en la tabla de posiciones. Seguir a los Pumas7s es una experiencia recomendable, porque se ve el resultado de trabajar en equipo, de planificar y ejecutar estrategias, de elaborar y cumplir objetivos a corto, mediano y largo plazo con mucho sacrificio, de contar siempre con el otro, de confiar en quien los dirige, de superar al esfuerzo del día anterior, de seguir adelante a pesar de una derrota, de respetar al adversario y sobre todo de disfrutar haciendo todo esto. Felicitaciones al staff y a los jugadores de los Pumas Seven, gracias por mostrarnos que se puede.

Inés Vergara del Carril

DNI 13.872.778

En la Red Facebook

Un policía de civil dio muerte a un motochorro en Moreno

“Cómo esperan que la policía acuda en tiempo y forma cuando un ciudadano necesita seguridad si los que terminan presos son los mismos policías”- Yani Fredes

“Por eso hay ladrones en la Argentina; la Justicia defiende a los ladrones”- Nicolás Edwin Gómez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION